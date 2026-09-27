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ライブ
Roberto Mancini ItalyGetty
Gianluca Minchiotti
翻訳者：

ベッペ・ドッセーナ「マンチーニがロッカールームで容赦なく振る舞っていたことを願う。ロマーノ？ 痛い目に遭うのは大いに結構だ」

ロベルト・マンチーニ
イタリア

サンプドリアでマンチーニのチームメートだった元MFが警鐘を鳴らした。「システムは抜本的に変わらなければならない。さもなければ4年後、またソファに座って他国の戦いを眺めることになる」

ベッペ・ドッセーナは1958年生まれ。トリノ、サンプドリア、イタリア代表でプレーした元MFで、その後は指導者、クラブ幹部、解説者として活動してきた。そんなドッセーナがTuttosport のインタビューに応じ、ロベルト・マンチーニの代表監督復帰戦となったベルギー戦で、ホームで0-2の敗戦を喫したイタリア代表について語った。マンチーニはサンプドリア時代のチームメートでもある。


ベルギー対イタリアを見て心配になったか？ とても心配だ。 試合そのもの以上に問題なのは、あまりに長い間続いているこの悪い流れを、僕たちが止められていないことだ」


「マンチーニは前半が非常に悪かったと認めつつ、後半のパフォーマンスは評価していた？ 問題はそこだ。そんな評価が、いったいどれだけの安心感を与えてくれるのか。 監督は常にああいうことを言い、自分の選手たちの仕事を守らなければならない。だから理解はできるよ。僕たちがプレーしていた頃とは時代も変わったしね。 ただ同時に、ロッカールームでは容赦なく言っていてほしいと思う。容赦なくね。テレビでああ話したのは彼として正しかったが、その後は僕たちと同じ感覚を持っていたはずだと思う」

  • ドッセーナはさらにこう付け加えた。「システムは抜本的に変わらなければならない。そうでなければ、4年後にもまたソファに座って、昨夏のように他国がプレーするのを眺めることになる」


    ロマーノの厳しいデビューについては、「彼には気の毒だが、こうした痛い経験はむしろ歓迎すべきだ。若手を無条件に守るのはもうやめるべきだし、責任を背負わせるべきではないと言うのも違う。この選手には非常に高い資質があり、試合を失敗することだってある。悪いプレーをすることもある。だが、彼自身がそうした経験にぶつかり、そのうえで自分のパフォーマンスをしっかり認識しなければならない。周囲の声には必要な分だけ耳を傾けて、成長することを考えるべきだ」

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