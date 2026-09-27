ベッペ・ドッセーナは1958年生まれ。トリノ、サンプドリア、イタリア代表でプレーした元MFで、その後は指導者、クラブ幹部、解説者として活動してきた。そんなドッセーナがTuttosport のインタビューに応じ、ロベルト・マンチーニの代表監督復帰戦となったベルギー戦で、ホームで0-2の敗戦を喫したイタリア代表について語った。マンチーニはサンプドリア時代のチームメートでもある。





「ベルギー対イタリアを見て心配になったか？ とても心配だ。 試合そのもの以上に問題なのは、あまりに長い間続いているこの悪い流れを、僕たちが止められていないことだ」





「マンチーニは前半が非常に悪かったと認めつつ、後半のパフォーマンスは評価していた？ 問題はそこだ。そんな評価が、いったいどれだけの安心感を与えてくれるのか。 監督は常にああいうことを言い、自分の選手たちの仕事を守らなければならない。だから理解はできるよ。僕たちがプレーしていた頃とは時代も変わったしね。 ただ同時に、ロッカールームでは容赦なく言っていてほしいと思う。容赦なくね。テレビでああ話したのは彼として正しかったが、その後は僕たちと同じ感覚を持っていたはずだと思う」