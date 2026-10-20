この任命は、FIGCのコミッショナーを務めるジョヴァンニ・マラゴが、連盟のテクニカルディレクター兼クラブ・イタリア会長のクラウディオ・ラニエリと合意の上で行った。ラニエリは元ストライカーの競技面と人間面での価値を強調した。「ジュゼッペ・シニョーリをU-20イタリア代表の団長としてFIGCに迎えられることを、私たちは大変うれしく思う。

ベッペはイタリアサッカー界で最も偉大なストライカーの一人だった。セリエAとイタリア代表で活躍し、才能、得点感覚、そして高いプロ意識を兼ね備えていた。連盟は、彼の人間として、そして選手としての歩みに特別な思いを寄せている。彼の経験と能力、そしてこの新たな挑戦を受け入れた際に示した熱意は、我々の若手の成長と、彼らの代表チームへの帰属意識を強める上で、大きな価値を持つだろう」