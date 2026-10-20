ジュゼッペ・シニョーリがイタリア代表で新たなスタートを切る。元FWは、カルミネ・ヌンツィアータ監督率いるU-20イタリア代表の新たな代表団長に就任した。
ピッチ上で主役として活躍した現役時代を経て、異なる立場でイタリア代表に復帰する。代表では28試合に出場して7ゴールを記録し、1994年のワールドカップでは銀メダルを獲得した。今後は自らの経験を次世代のために生かし、若手選手の成長を支えるとともに、選手たちとイタリア代表のユニフォームとの絆を深めることを目指す。
ジュゼッペ・シニョーリがイタリア代表で新たなスタートを切る。元FWは、カルミネ・ヌンツィアータ監督率いるU-20イタリア代表の新たな代表団長に就任した。
ピッチ上で主役として活躍した現役時代を経て、異なる立場でイタリア代表に復帰する。代表では28試合に出場して7ゴールを記録し、1994年のワールドカップでは銀メダルを獲得した。今後は自らの経験を次世代のために生かし、若手選手の成長を支えるとともに、選手たちとイタリア代表のユニフォームとの絆を深めることを目指す。
この任命は、FIGCのコミッショナーを務めるジョヴァンニ・マラゴが、連盟のテクニカルディレクター兼クラブ・イタリア会長のクラウディオ・ラニエリと合意の上で行った。ラニエリは元ストライカーの競技面と人間面での価値を強調した。「ジュゼッペ・シニョーリをU-20イタリア代表の団長としてFIGCに迎えられることを、私たちは大変うれしく思う。
ベッペはイタリアサッカー界で最も偉大なストライカーの一人だった。セリエAとイタリア代表で活躍し、才能、得点感覚、そして高いプロ意識を兼ね備えていた。連盟は、彼の人間として、そして選手としての歩みに特別な思いを寄せている。彼の経験と能力、そしてこの新たな挑戦を受け入れた際に示した熱意は、我々の若手の成長と、彼らの代表チームへの帰属意識を強める上で、大きな価値を持つだろう」
「イタリア代表に戻ることは特別な喜びであり、大きな誇りだ。自分の経験をU-20代表の選手たちのために役立てたい。彼らの成長に寄り添い、大きな夢に向けた最後の一歩を踏み出し、第一線の舞台への飛躍に対応できるよう手助けしたい。この機会を与えてくれたマラゴ会長に感謝している。意欲にあふれており、FIGCとイタリア代表に貢献したい」
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