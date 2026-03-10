Getty/GOAL
翻訳者：
「ベッドの足元にジャグジーを欲しがった！」―クリスティアーノ・ロナウドの危険な失敗作、マンチェスターの豪邸計画が明らかに
ロナウドはイングランドで贅沢な暮らしに味をしめた
ロナウドは、オールド・トラッフォードでの初期の頃、プレミアリーグの強豪チームが彼に GOAT の地位を築くための舞台を提供し、新星として台頭していました。マンチェスターでサー・アレックス・ファーガソン監督のもとでプレーしながら、5回のチャンピオンズリーグ優勝のうちの最初のタイトルと、数回のバロンドールを受賞しました。
その頃、世界的な名声と収入が伸びたロナウドは、豪華な暮らしの楽しさを知りました。現在、彼はサウジ・プロリーグのアル・ナセルで、サッカー界で最も高額な契約（1日あたり50万ポンド近く）を結んでおり、6,100万ポンド（8,200万ドル）のプライベートジェットを所有しています。
- Getty
ロナウドは壮大な邸宅を建てたかった
不動産とスーパーカーのコレクションを築き上げる中、ロナウドはイングランド北西部に壮大な邸宅を建設したいと考えていた。親友アントニオ・サルバドール（後にスポルティング・ブラガの会長となる人物）を通じて、著名なポルトガル人建築家エドゥアルド・ソウト・モウラを紹介された。
しかし様々な事情から着工には至らなかった。ソウト・モウラはポルトガル紙『プブリコ』に対し、ロナウドとの交渉の全容を明かしている。CR7はトレーニングのため頻繁に中断を要求し、奇妙な要望も出したという。
彼はこう語った。「彼の友人である建設業者［サルバドール］——後にブラガの会長となる人物——が私を推薦した。彼はロナウドに『私がブラガ・スタジアムを建設した』と伝えていた。ロナウドの邸宅を建てたいかと尋ねられ、私は承諾した。
「彼と会談した。マンチェスターへ行った。飛行機で現地へ赴き『家をどうしたいか』と尋ねた。よくある話だ。だが彼は唯一無二の人物だ。15分おきにトレーニングのため会話を中断する姿に感銘を受けた。ロナウドを理解している。あれは並外れた努力の賜物だ」
“しかし計画は頓挫した。広大な土地を購入したものの、建物を建てるにはコルクガシ16本を伐採する必要があったからだ。『コルクガシは伐採できない。土地を変更しよう』と伝えたところ、彼は仲介業者に怒りを爆発させ、『レアル・マドリードに移籍する。家を建てるつもりはない』と私に言い放った。」
ロナウドの奇妙な建設要求の一部が明らかになる
ソウト・モウラは、ロナウドが豪華な自宅に盛り込みたいと望んだ奇妙な詳細について付け加えた。「ベッドの足元にジャグジーを欲しがったんだ。俺は『ダメだ、溺れるぞ。ぼんやり目覚めて、それでもジャグジーに落ちるんだぜ！』と言った。やらないと決めたこと、それだけさ。彼は理解して笑った。
「当時はまだ大スターというほどではなく、気軽に話せる相手だった。そして家族への執着が強く、まるで共同体のようなものだった。家は10の寝室を備えていたが…彼との関係は良い経験だった」
- Getty/GOAL
ロナウド、ポルトガルで2500万ユーロの海辺の不動産を売却へ
ロナウドは新築物件に関してあまり幸運に恵まれていない。故郷の海辺に建つ豪華な邸宅の建設は、約6年の歳月を経てようやく完了した。スペイン誌『セマナ』によれば、この邸宅の価値は2500万ユーロ（約22億円／3000万ドル）と評価され、「現在のポルトガルで最も高価な個人住宅の一つ」に位置づけられている。
この邸宅は海からわずか200メートルの「高級住宅地」に建っている。しかしポルトガルメディアV+ Famaは、ロナウドと婚約者ジョルジーナ・ロドリゲスが入居しない可能性があると報じた。
同メディアは、CR7が「この物件で結婚式を挙げる可能性もある——これもまた衝撃的な展開となるだろう——その後売却する」と報じている。ロナウドは「プライバシーが確保されないこと」に懸念を抱いているとされる。
問題の邸宅には「2つのプール、最大20台収容可能なガレージ、豪華な内装」が備わる。さらに「屋内・屋外プールからジム、スパ、プライベートシネマ、広大な庭園まで、あらゆる設備が完備」されているという。
「市場最高級の素材——イタリア産大理石や純金の蛇口——に加え、ルイ・ヴィトンが特別にデザインした壁画といった限定アクセサリー」が備わっているという。ロナウドはこの物件を「ベッドの足元に設置したジャグジー」計画と同様、またもや失敗した実験として切り捨てるかもしれない。
広告