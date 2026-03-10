「ベッドの足元にジャグジーを欲しがった！」―クリスティアーノ・ロナウドの危険な失敗作、マンチェスターの豪邸計画が明らかに

不動産とスーパーカーのコレクションを築き上げる中、ロナウドはイングランド北西部に壮大な邸宅を建設したいと考えていた。親友アントニオ・サルバドール（後にスポルティング・ブラガの会長となる人物）を通じて、著名なポルトガル人建築家エドゥアルド・ソウト・モウラを紹介された。

しかし様々な事情から着工には至らなかった。ソウト・モウラはポルトガル紙『プブリコ』に対し、ロナウドとの交渉の全容を明かしている。CR7はトレーニングのため頻繁に中断を要求し、奇妙な要望も出したという。

彼はこう語った。「彼の友人である建設業者［サルバドール］——後にブラガの会長となる人物——が私を推薦した。彼はロナウドに『私がブラガ・スタジアムを建設した』と伝えていた。ロナウドの邸宅を建てたいかと尋ねられ、私は承諾した。

「彼と会談した。マンチェスターへ行った。飛行機で現地へ赴き『家をどうしたいか』と尋ねた。よくある話だ。だが彼は唯一無二の人物だ。15分おきにトレーニングのため会話を中断する姿に感銘を受けた。ロナウドを理解している。あれは並外れた努力の賜物だ」

“しかし計画は頓挫した。広大な土地を購入したものの、建物を建てるにはコルクガシ16本を伐採する必要があったからだ。『コルクガシは伐採できない。土地を変更しよう』と伝えたところ、彼は仲介業者に怒りを爆発させ、『レアル・マドリードに移籍する。家を建てるつもりはない』と私に言い放った。」