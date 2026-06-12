Manchester City FC
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ベス・ミードがマンチェスター・シティに加入。イングランド代表のスターは女子スーパーリーグの新王者と3年契約を結び、アーセナルを退団したパートナー、ヴィヴィアン・ミエデマと再会した。
公式発表：ベス・ミードがマンチェスター・シティと契約
ミードのマンチェスター・シティ移籍は以前から噂されていた。4月下旬には『アスレティック』紙が、シティが当時アーセナルでチームメイトだったイングランド代表FWミードとDFケイティ・マッケイブの両獲得を目指していると報じていた。 WSLとFAカップを制したシティだが、マッケイブは獲得できなかった。彼女は今月初め、チェルシーへ移籍した。しかし、ミードの加入は実現し、金曜日に正式発表された。
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ミードは、マンチェスター・シティへの移籍が自分に「合っている」理由を説明している。
マンチェスターへの移籍について、ミードは「シティに加入でき誇りに思う。昨季の活躍は素晴らしく、新天地でプレーできるのが楽しみだ。 シティのスタイルは自分に合っており、さらに成長できると感じました。監督とも話し、ここならチームに溶け込み、貢献できると確信。迷う余地はありませんでした」
シティのフットボール・ディレクター、テレーズ・ショグラン氏は「ベスは実績十分。クラブに迎えられて嬉しい」と語った。 昨季の2冠はクラブ史に残る成果でしたが、今後さらにタイトルを重ねたいと考えています。ベスは質と実績を兼ね備え、大舞台で結果を残す選手です。すでに厚い戦力をさらに強化してくれるでしょう」
充実したマンチェスター・シティの戦力の中で、ミードはどのような役割を果たすのだろうか？
シティのワイドポジションにはローレン・ヘンプ、藤野あおば、イマン・ベネイ、ケロリン、メアリー・ファウラーがおり、戦力は充実している。そのため、ミード獲得に疑問の声もある。しかしシティは来シーズンチャンピオンズリーグに復帰する。国内タイトルも狙うなら、層の厚さは不可欠だ。
さらにベネイは右SBも務め、ファウラー、ケロリン、藤野の3人は10番のポジションも可能なため、イェグルツ監督は新シーズンに向けて高い柔軟性を持つ布陣を整えることができる。
昨季はミエデマや新契約を結んだショーなど主力が安定して出場し、WSLとFAカップ制覇につながった。来季もこの勢いを維持したいが、欧州大会の負担増は確実だ。それでも、厚い選手層と柔軟なローテーションが支えとなるはずだ。
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アーセナルはミードの穴をどう埋めるのか？
シーズン終了に伴い、アーセナルはミードやマッケイブなどトップチーム6選手と契約満了で別れた。木曜日にはフォードと新契約を結んだものの、補強は進んでいない。
一方で、アーセナルには複数の補強候補が浮上している。イングランド代表MFジョージア・スタンウェイは数カ月前から北ロンドンへの加入が濃厚とされ、スペイン代表DFオナ・バトレも同様だ。2人とも契約満了でバイエルン・ミュンヘン、バルセロナを退団したばかり。
ホッフェンハイムで43試合32得点を挙げたセリーナ・チェルチと、スイス代表ジェラルディン・ロイテラーもフリーでの加入が噂される。ロイテラーは昨夏オファーを受けたが契約ならず、今夏フランクフルトを退団したことで再浮上した。
RBライプツィヒの19歳、リサ・バウムも候補に挙げられている。創造性豊かなウインガーで、ミードの穴を埋める助けとなるはずだ。