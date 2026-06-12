マンチェスターへの移籍について、ミードは「シティに加入でき誇りに思う。昨季の活躍は素晴らしく、新天地でプレーできるのが楽しみだ。 シティのスタイルは自分に合っており、さらに成長できると感じました。監督とも話し、ここならチームに溶け込み、貢献できると確信。迷う余地はありませんでした」

シティのフットボール・ディレクター、テレーズ・ショグラン氏は「ベスは実績十分。クラブに迎えられて嬉しい」と語った。 昨季の2冠はクラブ史に残る成果でしたが、今後さらにタイトルを重ねたいと考えています。ベスは質と実績を兼ね備え、大舞台で結果を残す選手です。すでに厚い戦力をさらに強化してくれるでしょう」