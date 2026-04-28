ベス・ミードがヴィヴィアン・ミエデマに続きマンチェスター・シティへ移籍か？ WSL首位の同クラブが、イングランド代表でアーセナル同僚のケイティ・マッケイブのフリー移籍も目指している。

シティのサイドにはローレン・ヘンプ、ケロリン、メアリー・ファウラー、藤野あおば、イマン・ベネイと人材が豊富だ。だが来季のチャンピオンズリーグを見据えると、さらに層の厚さが求められる。 ミードが加われば、ケロリンやファウラーが本来のセンターでプレーする機会も増える。

一方、左SBのマッケイブは理にかなった補強だ。シティは左SBが不足しており、本職のレラ・ウアハビは起用が減っている。アンドレ・イェグルツ監督はアレックス・グリーンウッドを左SBで試しているが成果は安定せず、イングランド代表のウアハビは中央でのプレーの方が高いパフォーマンスを示す。マッケイブのようなトップクラスの左SBが加われば、ウアハビを本来のポジションに戻せる。