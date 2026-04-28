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ベス・ミードがヴィヴィアン・ミエデマに続きマンチェスター・シティへ移籍か？ WSL首位の同クラブが、イングランド代表でアーセナル同僚のケイティ・マッケイブのフリー移籍も目指している。
WSLのライバル同士：マンチェスター・シティがアーセナルのミードとマッケイブの獲得を画策
マッケイブとミードは、今シーズン限りで契約が切れるアーセナルの主力選手だ。マッケイブは今季もガナーズで不可欠な存在で、怪我人の穴を埋めながらクラブを2年連続のチャンピオンズリーグ決勝目前まで導いた。しかし2月初め、ガーディアン紙が退団の可能性を報じて以来、移籍はほぼ確実視されている。
一方、イングランド代表FWミードの去就は不明瞭だ。昨夏は女子スーパーリーグ昇格組ロンドン・シティ・ライオネッスからオファーを受けたが残留を選択した。 『アスレティック』によると、マンチェスター・シティは両選手の獲得を狙っており、移籍が実現すればミードは2年前にアーセナルを離れたパートナーのミエデマと再会する。現時点では未決定ながら、シティ内部では移籍成立への期待が高まっているという。
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貴重な戦力と不可欠な補強：ミードとマッケイブがマンチェスター・シティにもたらすもの
シティのサイドにはローレン・ヘンプ、ケロリン、メアリー・ファウラー、藤野あおば、イマン・ベネイと人材が豊富だ。だが来季のチャンピオンズリーグを見据えると、さらに層の厚さが求められる。 ミードが加われば、ケロリンやファウラーが本来のセンターでプレーする機会も増える。
一方、左SBのマッケイブは理にかなった補強だ。シティは左SBが不足しており、本職のレラ・ウアハビは起用が減っている。アンドレ・イェグルツ監督はアレックス・グリーンウッドを左SBで試しているが成果は安定せず、イングランド代表のウアハビは中央でのプレーの方が高いパフォーマンスを示す。マッケイブのようなトップクラスの左SBが加われば、ウアハビを本来のポジションに戻せる。
ミードとマッケイブはショーとタッグを組むのか？ マンチェスター・シティのストライカーの去就は依然として不透明だ
2人はシティの攻撃をさらに強化すると期待される。クラブは2人がスターストライカー、カディジャ・ショーに多くのアシストをもたらすと見込む。しかしショーの将来は不透明だ。 今季公式戦28試合22得点でWSL得点王に輝いたが、今夏で契約満了となる。先週『アスレティック』は、チェルシーが年俸100万ポンド（約135万ドル）を提示したと報じ、シティは対抗オファーを出していない。
報道では、彼女はマンチェスター残留を望んでいるが、まだ合意はない。 WSL以外の欧州や米国のクラブも興味を示している。10年ぶり2度目のWSL制覇が確実なシティにとって、彼女の残留は最優先課題だ。
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アーセナルの将来は不透明。ガナーズにはまだ多くの決断が待っている。
アーセナルはマッケイブやミードの契約問題以外にも、多くの契約課題を抱えている。ここ数週間でキャプテンのキム・リトルやFWスティナ・ブラックステニウス、DFステフ・キャトリーが契約更新。さらにスレガース監督も年明けに新契約にサインした。
一方、ケイトリン・フォード、ビクトリア・ペロヴァ、ライア・コディナ、イングランド代表キャプテンのリア・ウィリアムソンは契約満了を迎えており、GKマヌエラ・ジンツベルガーは今夏退団することが発表された。Arseblogによると、クラブはフォードとミードの同時流出を避けたい考えだ。2人がいなくなればウインガーの層が薄れるためだ。
朗報としては、アーセナルは補強にも積極的だ。バルセロナのサイドバック、オナ・バトジェはマッケイブの穴を埋めるため、北ロンドンへの移籍で最終交渉に入っている。また、イングランド代表MFジョージア・スタンウェイもバイエルン・ミュンヘンとの契約満了後、加入間近と報じられている。