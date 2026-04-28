シティのサイドにはローレン・ヘンプ、ケロリン、メアリー・ファウラー、藤野あおば、イマン・ベネイと人材が豊富だ。だが来季のCL出場を見据えると、層の厚さが不可欠で、チームへの要求はさらに高まる。 ミードが加われば、ケロリンやファウラーが中央に専念できる。

一方、左SBのマッケイブは即戦力として理想的だ。シティは左SBが慢性的に不足しており、本職のレラ・ウアハビは起用が減っている。アンドレ・イェグルツ監督はアレックス・グリーンウッドを左SBで試しているが成果は安定せず、ウアハビは中央でのプレーの方が得意だ。マッケイブを獲得すれば、ウアハビを本来のポジションに戻せる。