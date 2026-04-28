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ベス・ミードがヴィヴィアン・ミエデマに続きマンチェスター・シティへ移籍か？ WSL首位の同クラブが、イングランド代表でアーセナル同僚のケイティ・マッケイブのフリー移籍も狙う。
WSLのライバル同士：マンチェスター・シティがアーセナルのミードとマッケイブの獲得を画策
マッケイブとミードは、今シーズン限りで契約が切れるアーセナル所属のスターだ。マッケイブは今シーズンもチームに不可欠で、負傷者の穴を埋めながら多岐にわたる役割を果たし、クラブを2年連続のチャンピオンズリーグ決勝目前まで導いた。しかし2月初め、ガーディアン紙が退団の可能性を報じて以来、移籍はほぼ確実視されている。
一方、イングランド代表FWミードの去就は不明瞭だ。昨夏は女子スーパーリーグ昇格組ロンドン・シティ・ライオネッスからオファーを受けたが残留を選択した。 『アスレティック』は、マンチェスター・シティが両選手の獲得を目指していると伝えている。移籍が実現すれば、ミードは2年前にアーセナルを離れたパートナーのミエデマと再会する。現時点では未決定ながら、シティ内部では移籍成立への期待が高まっているという。
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貴重な戦力と不可欠な補強：ミードとマッケイブがマンチェスター・シティにもたらすもの
シティのサイドにはローレン・ヘンプ、ケロリン、メアリー・ファウラー、藤野あおば、イマン・ベネイと人材が豊富だ。だが来季のCL出場を見据えると、層の厚さが不可欠で、チームへの要求はさらに高まる。 ミードが加われば、ケロリンやファウラーが中央に専念できる。
一方、左SBのマッケイブは即戦力として理想的だ。シティは左SBが慢性的に不足しており、本職のレラ・ウアハビは起用が減っている。アンドレ・イェグルツ監督はアレックス・グリーンウッドを左SBで試しているが成果は安定せず、ウアハビは中央でのプレーの方が得意だ。マッケイブを獲得すれば、ウアハビを本来のポジションに戻せる。
ミードとマッケイブはショーとタッグを組むのか？ マンチェスター・シティのストライカーの去就は依然として不透明だ
2人はシティの攻撃をさらに強化すると期待される。クラブは2人がスターFWカディジャ・ショーに多くのアシストをもたらすと見込むが、彼女の去就は現時点で不透明だ。 今季公式戦28試合で22得点を挙げ、WSL得点王に輝いた彼女は今夏で契約満了となる。先週『アスレティック』紙は、チェルシーが年俸100万ポンド（約135万ドル）のオファーを提示したと報じ、シティは対抗オファーを出していない。
報道によると、彼女はマンチェスター残留を希望しているが、まだ合意はしていない。 WSL以外の欧州や米国のクラブも興味を示す中、10年ぶり2度目のWSL制覇が視界に入ったシティにとって、彼女の残留は最優先課題だ。
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アーセナルの将来は不透明。ガナーズにはまだ多くの決断が待っている。
アーセナルはマッケイブやミード以外にも契約問題が山積みだ。ここ数週間でキャプテンのキム・リトル、ストライカーのスティナ・ブラックステニウス、ディフェンダーのステフ・キャトリーが相次いで契約更新。さらにレネ・スレガース監督も年明けに新契約にサインした。
一方、ケイトリン・フォード、ビクトリア・ペロヴァ、ライア・コディナ、イングランド代表キャプテンのリア・ウィリアムソンは契約満了が迫っている。GKマヌエラ・ジンツベルガーは今夏退団することが発表された。 Arseblogによると、クラブはフォードとミードの流出を避けたい考えだ。2人が同時に移籍すればウイングの層が薄れるため、ミードには新契約を提示する方針だった。しかし、マンチェスター・シティがより長期の契約を提示するとみられる。
補強面では好材料もある。バルセロナのサイドバック、オナ・バトレはマッケイブの穴を埋めるため最終交渉に入り、イングランド代表MFジョージア・スタンウェイもバイエルンとの契約満了後に加入間近と報じられている。