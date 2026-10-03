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ライブ
imago-sport-1084062023.jpgNurPhoto
Alvino Hanafi
翻訳者：

「ベスト・オブ・ザ・ベスト！」　インド代表監督はコルカタでカルロ・アンチェロッティ率いるブラジルにどう対抗するつもりなのか

インド 対 ブラジル
インド
ブラジル
親善試合
カルロ・アンチェロッティ
マルキーニョス
アンワル・アリー
カリド・ジャミール

インド代表のハリド・ジャミル監督とDFアンワル・アリは、歴史的なコルカタでの親善試合でカルロ・アンチェロッティ率いるブラジルと対戦する準備を進める中、冷静さの重要性を訴えた。ジャミル監督は、5度のワールドカップ優勝を誇るブラジルとの試合前に温かい交流を交わした後、自軍に対し、90分間は憧れを脇に置くよう求めた。

  • アンチェロッティとブラジル、サッカー熱に包まれたコルカタで歴史的な機会を迎える

    カルロ・アンチェロッティ率いるスターぞろいのブラジル代表は、歴史的なA代表の国際試合でインドと対戦するため、コルカタに到着した。ブラジル代表を率いるセレソンの指揮官は、試合前のメディア対応でインド代表のカリド・ジャミル監督と壇上で温かく抱擁を交わし、遠く離れた2つのサッカー界の距離を縮めた。

    この試合は、ブラジルのA代表がインドの地でプレーする初めての機会となる。

    アンチェロッティ監督は、ブラジルサッカーに対して地元サポーターが示した圧倒的な情熱に心からの感謝を示した。


  • imago-sport-1084062027.jpgNurPhoto

    アンチェロッティとマルキーニョス、インドの情熱を大きなモチベーションと称賛

    アンチェロッティ監督は報道陣に対し、ペレ、ロナウド、ロナウジーニョを見て育ったインドのサッカーファンの世代を超えたブラジルへの深い愛着に言及した。DFマルキーニョスも指揮官の見解に同調し、コルカタでの熱烈な歓迎は、ワールドカップ5度優勝を誇るチームにとって励みになる瞬間だったと語った。

    イタリア人指揮官は、ブラジルが地元ファンのために本物のクオリティーを示すパフォーマンスを披露するつもりだと強調した。

    アンチェロッティ監督は「代表チームとともにここに来られたことは、我々にとって光栄だ。この地域が代表チームとサッカーをどれほど愛しているかを我々は知っている。インドと対戦し、我々の選手たちのクオリティーを見せるためにここに来られてうれしい」と話した。マルキーニョスはさらに、この温かい歓迎がチームにとって「絶好の機会」であり、「非常に大きなモチベーション」になっていると付け加えた。


  • ジャミルとアンワル・アリ、インド代表に強豪相手でもひるまないよう呼びかけへ

    アンチェロッティ率いるチームに深い敬意を示しつつも、インド代表のカリド・ジャミル監督とDFアンワル・アリは、開催国がただの観客のように振る舞うつもりはないと強調した。2025年8月にインド代表の常任監督に就任した元アイゾールFCのIリーグ優勝監督ジャミルは、90分間は称賛の気持ちを脇に置くよう自チームに求めた。

    アリは、世界最高クラスのアタッカーと対戦する際には、プレッシャー下でも冷静さを保つことが不可欠だと強調した。

    ジャミル監督はマイクの前で「彼らは最高のチームだ。最高の中の最高として知られている」と認めた。アリはインドの戦術的アプローチについて、「ブラジルがどうプレーするかは誰もが知っている。だから、ピッチで落ち着きを保たなければならない。そしてプレッシャーに対処することだ」と説明した。


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  • imago-sport-1084062246.jpgNurPhoto

    インド、世界サッカーの強豪相手に力試しへ

    FIFAランキングは、5位のブラジルと138位のインドという両国の大きな差を浮き彫りにしている。しかし、ジャミルとその選手たちは、土曜日のこの歴史的な一戦を、インドサッカーが継続的に発展していくうえでの重要な試金石と捉えている。

    アンチェロッティ率いるブラジルは、再び公式戦に戻る前に、見応えのあるパフォーマンスで今回のツアーを締めくくることを目指す。

    インドは満員のコルカタのスタジアムの前で、この世界的強豪を相手に規律ある守備を見せることを目指す。


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