カルロ・アンチェロッティ率いるスターぞろいのブラジル代表は、歴史的なA代表の国際試合でインドと対戦するため、コルカタに到着した。ブラジル代表を率いるセレソンの指揮官は、試合前のメディア対応でインド代表のカリド・ジャミル監督と壇上で温かく抱擁を交わし、遠く離れた2つのサッカー界の距離を縮めた。

この試合は、ブラジルのA代表がインドの地でプレーする初めての機会となる。

アンチェロッティ監督は、ブラジルサッカーに対して地元サポーターが示した圧倒的な情熱に心からの感謝を示した。



