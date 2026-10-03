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「ベスト・オブ・ザ・ベスト！」 インド代表監督はコルカタでカルロ・アンチェロッティ率いるブラジルにどう対抗するつもりなのか
アンチェロッティとブラジル、サッカー熱に包まれたコルカタで歴史的な機会を迎える
カルロ・アンチェロッティ率いるスターぞろいのブラジル代表は、歴史的なA代表の国際試合でインドと対戦するため、コルカタに到着した。ブラジル代表を率いるセレソンの指揮官は、試合前のメディア対応でインド代表のカリド・ジャミル監督と壇上で温かく抱擁を交わし、遠く離れた2つのサッカー界の距離を縮めた。
この試合は、ブラジルのA代表がインドの地でプレーする初めての機会となる。
アンチェロッティ監督は、ブラジルサッカーに対して地元サポーターが示した圧倒的な情熱に心からの感謝を示した。
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アンチェロッティとマルキーニョス、インドの情熱を大きなモチベーションと称賛
アンチェロッティ監督は報道陣に対し、ペレ、ロナウド、ロナウジーニョを見て育ったインドのサッカーファンの世代を超えたブラジルへの深い愛着に言及した。DFマルキーニョスも指揮官の見解に同調し、コルカタでの熱烈な歓迎は、ワールドカップ5度優勝を誇るチームにとって励みになる瞬間だったと語った。
イタリア人指揮官は、ブラジルが地元ファンのために本物のクオリティーを示すパフォーマンスを披露するつもりだと強調した。
アンチェロッティ監督は「代表チームとともにここに来られたことは、我々にとって光栄だ。この地域が代表チームとサッカーをどれほど愛しているかを我々は知っている。インドと対戦し、我々の選手たちのクオリティーを見せるためにここに来られてうれしい」と話した。マルキーニョスはさらに、この温かい歓迎がチームにとって「絶好の機会」であり、「非常に大きなモチベーション」になっていると付け加えた。
ジャミルとアンワル・アリ、インド代表に強豪相手でもひるまないよう呼びかけへ
アンチェロッティ率いるチームに深い敬意を示しつつも、インド代表のカリド・ジャミル監督とDFアンワル・アリは、開催国がただの観客のように振る舞うつもりはないと強調した。2025年8月にインド代表の常任監督に就任した元アイゾールFCのIリーグ優勝監督ジャミルは、90分間は称賛の気持ちを脇に置くよう自チームに求めた。
アリは、世界最高クラスのアタッカーと対戦する際には、プレッシャー下でも冷静さを保つことが不可欠だと強調した。
ジャミル監督はマイクの前で「彼らは最高のチームだ。最高の中の最高として知られている」と認めた。アリはインドの戦術的アプローチについて、「ブラジルがどうプレーするかは誰もが知っている。だから、ピッチで落ち着きを保たなければならない。そしてプレッシャーに対処することだ」と説明した。
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インド、世界サッカーの強豪相手に力試しへ
FIFAランキングは、5位のブラジルと138位のインドという両国の大きな差を浮き彫りにしている。しかし、ジャミルとその選手たちは、土曜日のこの歴史的な一戦を、インドサッカーが継続的に発展していくうえでの重要な試金石と捉えている。
アンチェロッティ率いるブラジルは、再び公式戦に戻る前に、見応えのあるパフォーマンスで今回のツアーを締めくくることを目指す。
インドは満員のコルカタのスタジアムの前で、この世界的強豪を相手に規律ある守備を見せることを目指す。
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