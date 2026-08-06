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ベシクタシュ会長、マンチェスター・ユナイテッドの獲得ターゲットであるドゥシャン・ヴラホヴィッチへの関心を認める モハメド・サラーを見送った理由も説明
ベシクタシュ、ヴラホヴィッチと交渉へ
ヴラホヴィッチ獲得レースは大きな転機を迎えている。ベシクタシュのセルダル・アダル会長が、ユヴェントスの元FWへの関心を公に認めたためだ。トルコメディア『Fanatik』の取材に応じたアダル会長は、クラブの補強戦略について率直に説明し、このセルビア代表FWがスュペル・リグの同クラブにとって主要なターゲットであることを認めた。
同会長は、来季に向けて戦力を強化するため、質の高い補強を実現すべくクラブが段階的に動いていることを強調し、次のように語った。「我々はシーズンの初めに定めたプランに沿って移籍を進めている。ヴラホヴィッチ？ 取り組んでいるし、話し合っている。ブラヒム・ディアスは我々のプランには入っていない」
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マンチェスター・ユナイテッドのストライカー問題
ベシクタシュが最も公然とアプローチを強めている一方で、マンチェスター・ユナイテッドも、自陣の攻撃陣における不透明さを解消し得る存在としてヴラホヴィッチとの関係が引き続き強く報じられている。ユナイテッドは現在、ジョシュア・ザークツィーを巡る複雑な状況に対応しており、同選手は安定したパフォーマンスを示せずに苦しんでいる。オランダ人FWは出場時間の確保にも苦戦しており、その結果、クラブ加入からわずか1年で退団に向かう可能性があるとの憶測が強まっている。
報道によれば、ユナイテッドはザークツィーのレンタル移籍を容認する用意があり、皮肉にも元ボローニャの同選手の行き先として最も有力視されているのはユヴェントスだという。仮にザークツィーがイタリアへ戻ることになれば、ユナイテッドは即座に埋めなければならない大きな穴をFW陣に抱えることになる。ヴラホヴィッチはプレミアリーグの名門にとって理想的なターゲットだが、ザークツィーの状況が未解決のままであるため、現時点では関心を正式なものにはしていない。
モハメド・サラーとの関連報道の真相
アダル氏は、移籍市場におけるクラブの評価についてとりわけ防御的な姿勢を見せ、トラブゾンスポルのようなライバルクラブがモハメド・サラーの獲得に成功したことが、ベシクタシュにとってこのエジプト人FWの確保に失敗したことを意味するとの見方を否定した。同会長は、取締役会が下すすべての決定は計算されたものであり、ベシクタシュは選手が簡単に背を向けるようなクラブではないと強調した。
「あの時、ファンが何を叫んでいたのか私は聞いていなかった。あれは我々の計画にもプログラムにも入っていなかった」とアダル氏は説明した。「計画を修正するには少し時間がかかった。時が来れば、いくつかのことはもっとはっきりするだろう。そうすれば、なぜこの移籍が実現しなかったのかを人々はよく理解するはずだ。我々が話しているのは、獲得できなかった選手ではなく、獲得しなかった選手だ」とアダル氏は説明した。
「彼の成功を心から願っている。劇的な事態の急変があったとか、我々が彼を獲得できなかったというのは事実ではない。そういう話はまったくない。私が指揮を執って以来、ベシクタシュから選手を奪うことに成功した者は誰もいない」
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メンバー最新情報とトロサールのデビュー
ヴラホヴィッチの加入の可能性に加え、ベシクタシュはすでにプレミアリーグのタレントをイスタンブールへ迎え入れる動きを見せている。アーセナル所属のベルギー代表、レアンドロ・トロサールは、ここまでの今夏における目玉補強となっている。登録をめぐっては事務手続き上のわずかな遅れがあったものの、アダリは多才なアタッカーがまもなく出場可能になると素早くファンに安心材料を示し、チームの攻撃面における創造性の選択肢を大きく押し上げることになるとした。
トロサールの書類手続きをめぐる懸念について、アダリは次のように認めた。「彼は2試合目でピッチに立つ。誰も落胆する必要はない」
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