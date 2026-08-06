ベシクタシュ会長、マンチェスター・ユナイテッドの獲得ターゲットであるドゥシャン・ヴラホヴィッチへの関心を認める　モハメド・サラーを見送った理由も説明

アダル氏は、移籍市場におけるクラブの評価についてとりわけ防御的な姿勢を見せ、トラブゾンスポルのようなライバルクラブがモハメド・サラーの獲得に成功したことが、ベシクタシュにとってこのエジプト人FWの確保に失敗したことを意味するとの見方を否定した。同会長は、取締役会が下すすべての決定は計算されたものであり、ベシクタシュは選手が簡単に背を向けるようなクラブではないと強調した。

「あの時、ファンが何を叫んでいたのか私は聞いていなかった。あれは我々の計画にもプログラムにも入っていなかった」とアダル氏は説明した。「計画を修正するには少し時間がかかった。時が来れば、いくつかのことはもっとはっきりするだろう。そうすれば、なぜこの移籍が実現しなかったのかを人々はよく理解するはずだ。我々が話しているのは、獲得できなかった選手ではなく、獲得しなかった選手だ」とアダル氏は説明した。

「彼の成功を心から願っている。劇的な事態の急変があったとか、我々が彼を獲得できなかったというのは事実ではない。そういう話はまったくない。私が指揮を執って以来、ベシクタシュから選手を奪うことに成功した者は誰もいない」