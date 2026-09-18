最もユニークな賛辞はスタジアムのスピーカーから送られた。試合終了のホイッスルとともに、トト・クトゥーニョの「L’Italiano」が場内に響き渡ったのだ。ファンはその曲に合わせてサビを歌い、指揮官に捧げた。本人はその光景を笑顔で受け止め、目に見えて楽しんでいる様子だった。イスタンブールで繰り広げられた、まさにイタリア一色の祝祭。ベシクタシュのベンチでは、イタリアーノの存在感がますます高まっている。



















