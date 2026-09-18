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ライブ
Besiktas JK v Olympique de Marseille - UEFA Europa League 2026/27 League Phase MD1Getty Images Sport
Gianluca Minchiotti
翻訳者：

ベシクタシュで、イタリアーノはサポーターのアイドルに。彼のためにトト・クトゥーニョの曲まで作られた。

ベシクタシュ
ヴィンチェンツォ・イタリアーノ

フィオレンティーナとボローニャの元監督は、トルコでの新たな冒険を最高の形でスタートさせた。

ベシクタシュにやって来てまだ数カ月だが、ヴィンチェンツォ・イタリアーノはすでに新たなサポーターの心をつかみ、チームにも明確なプレースタイルを植え付けている。昨夜、ベシクタシュ・パルクはイタリア人指揮官をたたえる大合唱に包まれた。ヨーロッパリーグでマルセイユに4-1の快勝を収めた後のことだった。

  • 最もユニークな賛辞はスタジアムのスピーカーから送られた。試合終了のホイッスルとともに、トト・クトゥーニョの「L’Italiano」が場内に響き渡ったのだ。ファンはその曲に合わせてサビを歌い、指揮官に捧げた。本人はその光景を笑顔で受け止め、目に見えて楽しんでいる様子だった。イスタンブールで繰り広げられた、まさにイタリア一色の祝祭。ベシクタシュのベンチでは、イタリアーノの存在感がますます高まっている。






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