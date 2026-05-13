フロレンティーノ・ペレス氏がネグレイラ事件に言及し、「レアル・マドリードから14のタイトルが奪われた」と主張した。これを受け、バルセロナは法的措置を検討している。

ペレス氏の不満の核心は、依然として「史上最大のスキャンダル」と彼が呼ぶネゲイラ事件にある。バルセロナがスペイン審判委員会の元副委員長に長年にわたり金銭を支払い、それが今も大会の公正さを損なう偏向を生んでいると主張した。

「3年前、我々はネグレイラ事件を知った。史上最大のスキャンダルだ。彼らは20年間にわたって金銭を支払ってきたが、今や30年目に突入しても同じ審判たちが起用されている」とペレスは語った。「我々はUEFAに対し、この問題を根本から解決し、世界サッカーの利益のために事件を解決できるよう、詳細な資料を提出するつもりだ。

大会後に500ページの資料をUEFAに提出する。これほどの汚職事件は世界サッカー史上前例がない。

「レアル・マドリードの会員は私の闘いを支持しています。被害はレアルだけではありません。他のクラブも被害者です。バルサは常に利益を得ています。UEFAが動くか、見守りましょう。私は審判がバルサの金で豊かになるためにここに来たわけではありません。」







