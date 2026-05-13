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フロレンティーノ・ペレス氏がネグレイラ事件に言及し、「レアル・マドリードから14のタイトルが奪われた」と主張した。これを受け、バルセロナは法的措置を検討している。
ペレス、「盗まれた」トロフィーに激怒
レアル・マドリードのペレス会長が、スペインサッカー界に蔓延する組織的腐敗を異例の激しさで批判した。不振のシーズンを過ごす同会長は、本来トロフィー棚はもっと充実しているはずだと主張した。
「私が来てから何シーズン経ったか分からないが、欧州カップ7回とリーグ7回しか取れていない。盗まれていなければ14回だった」とペレス会長は記者会見で語った。 「今季は18ポイントも奪われた。動画も作った。黙っているわけにはいかない」
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ネグレイラ事件が再び注目されている。
ペレス氏の不満の核心は、依然として「史上最大のスキャンダル」と彼が呼ぶネゲイラ事件にある。バルセロナがスペイン審判委員会の元副委員長に長年にわたり金銭を支払い、それが今も大会の公正さを損なう偏向を生んでいると主張した。
「3年前、我々はネグレイラ事件を知った。史上最大のスキャンダルだ。彼らは20年間にわたって金銭を支払ってきたが、今や30年目に突入しても同じ審判たちが起用されている」とペレスは語った。「我々はUEFAに対し、この問題を根本から解決し、世界サッカーの利益のために事件を解決できるよう、詳細な資料を提出するつもりだ。
大会後に500ページの資料をUEFAに提出する。これほどの汚職事件は世界サッカー史上前例がない。
「レアル・マドリードの会員は私の闘いを支持しています。被害はレアルだけではありません。他のクラブも被害者です。バルサは常に利益を得ています。UEFAが動くか、見守りましょう。私は審判がバルサの金で豊かになるためにここに来たわけではありません。」
バルセロナが法的反撃の準備を進める
バルセロナは告発を黙って受け入れていない。不正を否定し、支払いは審判に関する正当な技術報告書のためだと主張してきた。会長会見を受け、クラブは法的措置を検討する公式声明を発表した。「レアル・マドリードのフロレンティーノ・ペレス会長の記者会見について、当クラブ法務部門が発言と告発を慎重に精査しています。 現在、発言を分析し、今後の対応を検討している。結果については、適宜詳細をお伝えする。」
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ペレスはあらゆる方面で戦いを挑む
週末のクラシコ敗北は、その歴史的重みで痛手がさらに深まった。この試合でバルセロナはレアル・マドリードとの直接対決で初めてラ・リーガ優勝を確定し、通算対戦成績も106勝で並んだ。この苦い現実は、スペイン1部リーグの健全性に疑問を投げかけるペレスの決意を強めた。
レアル・マドリードの最高責任者は、これをサッカー界の既成勢力との多面的な戦いと位置づけた。「もちろん、我々の宿敵であるラ・リーガも存在する。我々は戦うつもりだ。 私はあらゆる敵と戦う。ネゲイラ事件のような組織的腐敗をどうして忘れられるか」と述べ、「20年以上にわたり疑われているのは許せない。UEFAの法的・スポーツ的調査の結果を待とう」と結んだ。