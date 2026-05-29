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フロレンティーノ・ペレス会長は、ジョゼ・モウリーニョとレアル・マドリード復帰についてまだ話していないと明言。後任候補には2人の監督がいる。
ペレス、マドリードの監督人事について語る
ペレス会長はスペイン国営テレビのインタビューで、レアル・マドリードがアルベロアの後任決定間近であることを表明。後任候補はすでに2人に絞られている。また、モウリーニョのサンティアゴ・ベルナベウ復帰の可能性も問われた。
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ペレス、モウリーニョとの関連報道に反応
ポルトガル人監督を称賛する一方で、正式な話し合いは行われていないと明かした。会長は現在、候補を積極的に検討している。ペレス氏は「検討中だ。候補は2人いる。モウリーニョか？彼は優秀な監督だ。まだ話をしていないので、名は明かさない」と語った。
ペレス氏はクラブ運営と選挙への批判に断固として対応している。
マドリードの会長は対立候補のリケルメ氏も批判した。ペレス会長は「混乱からクラブを守る」と主張し、ライバルたちをカルデロン時代と重ねて比較した。
「私はレアル・マドリードを心から愛している。クラブが危機に瀕しているのを見れば、私はここにいる」と付け加えた。「私を通じてクラブを不安定にしようとする陰謀を感じていた。それでも会員を信じ、選挙を呼びかけた。
もう一方の候補者はカルデロン時代のメンバーで、クラブ史上最も不吉な時期だった。彼らはリケルメが年利54％で融資を受けたと言うが、そんな条件を誰がのむのか。 これは作り話ではありません。彼は自分のビジネスのためにクラブを利用しようとしてここに来たようです。」
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マドリードで決断のときが迫っている
モウリーニョ氏ら候補を巡る憶測が続く中、レアル・マドリードはアルベロアの後任探しを本格化させると見られる。ただし、まずは6月7日の会長選挙に注目が集まる。その結果で次期監督が決定する可能性がある。