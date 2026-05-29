マドリードの会長は対立候補のリケルメ氏も批判した。ペレス会長は「混乱からクラブを守る」と主張し、ライバルたちをカルデロン時代と重ねて比較した。

「私はレアル・マドリードを心から愛している。クラブが危機に瀕しているのを見れば、私はここにいる」と付け加えた。「私を通じてクラブを不安定にしようとする陰謀を感じていた。それでも会員を信じ、選挙を呼びかけた。

もう一方の候補者はカルデロン時代のメンバーで、クラブ史上最も不吉な時期だった。彼らはリケルメが年利54％で融資を受けたと言うが、そんな条件を誰がのむのか。 これは作り話ではありません。彼は自分のビジネスのためにクラブを利用しようとしてここに来たようです。」