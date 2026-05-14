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フロレンティーノ・ペレス会長は批判を受けるストライカーを力強く擁護し、キリアン・エムバペがレアル・マドリードの「最高の選手」だと主張した。
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ペレスはムバッペを非難しない
レアル・マドリードはラ・リーガでバルセロナに次ぐ2位、チャンピオンズリーグでも2年連続準々決勝敗退だった。それでもペレス会長はムバッペを非難しない。ラ・リーガ得点王の可能性を残し、チャンピオンズリーグ得点王はほぼ確実視されるフランス人FWは、チームが期待外れだったことで厳しい批判にさらされている。 また、ペレス会長は、このストライカーが負傷離脱中の振る舞いに内心不満を抱いているとも報じられている。
『ラ・セスタ』紙のインタビューでペレス会長は「監督について選手と話すことはない。選手については家族としか話さない。ムバッペとも話さない。練習場で挨拶するだけだ」と語った。
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フランス人選手への大統領の支持
ペレス会長は、元パリ・サンジェルマンのムバッペが現在チームの中心だと依然として確信している。会長はこう語った。「現時点でムバッペはレアル・マドリード最高の選手だ。改善点はあっても、私は介入しない。彼はクラブの本質を理解している。多くの得点を挙けているのだから」
物理学とクラブワールドカップ
コパ・デル・レイでアルバセテに、チャンピオンズリーグでバイエルン・ミュンヘンに敗れた2025-26シーズン。不本意な結果に終わった原因について、ペレス会長が語った。
「原因はクラブワールドカップだ。3日おきに試合があり、体力を回復できず、コンディションも整わなかった」とペレス会長は語った。
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次は何があるのでしょうか？
ペレス会長は、フェデリコ・バルベルデとオーレリアン・チュアメニがロッカールームで口論になり処分を受けた件について、チーム内に修復不可能な亀裂が生じているという報道に言及した。会長は、内部の問題が報道される前にクラブが対応すべきだとし、「我々は事実を知っているし、疑也在る。それを外部に漏らしレアル・マドリードを分裂させようとするのは、ロッカールーム内に留めておくべきことだ」と語った。
レアルはアルベロア監督の下、ラ・リーガ最終3試合でオビエド、セビージャ、ビルバオと対戦する。負傷中のムバッペが間に合うかは依然不明だ。