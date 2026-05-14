フロレンティーノ・ペレス会長は批判を受けるストライカーを力強く擁護し、キリアン・エムバペがレアル・マドリードの「最高の選手」だと主張した。

ペレス会長は、フェデリコ・バルベルデとオーレリアン・チュアメニがロッカールームで口論になり処分を受けた件について、チーム内に修復不可能な亀裂が生じているという報道に言及した。会長は、内部の問題が報道される前にクラブが対応すべきだとし、「我々は事実を知っているし、疑也在る。それを外部に漏らしレアル・マドリードを分裂させようとするのは、ロッカールーム内に留めておくべきことだ」と語った。

レアルはアルベロア監督の下、ラ・リーガ最終3試合でオビエド、セビージャ、ビルバオと対戦する。負傷中のムバッペが間に合うかは依然不明だ。