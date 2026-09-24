バルセロナは、マドリーのより高額な条件への対抗策として、全面的にスポーツ面のプロジェクトを打ち出している。カタルーニャのクラブはガブリエルに対し、トップチームの体制へ迅速に昇格できる道筋を保証しており、10月6日に16歳を迎える選手にとって、これが決定打となる可能性がある。

さらに、バルサは自分たちの戦術システムがこのティーンエージャーに完璧に合うと考えている。ガブリエルは卓越した技術を備え、相手ペナルティーエリア周辺でボール保持を支配できる。その資質は、クラブの伝統的なプレースタイルと完全に一致している。

クラブと選手の代理人の関係も、情勢を左右する可能性がある。バラトはバルセロナのキャプテン、ラフィーニャの新たなアドバイザーに就任する見込みだと報じられており、この人事によってデコとの協力関係はさらに強まっている。