Getty
翻訳者：
フロレンティーノ・ペレス会長が介入！レアル・マドリーがマンチェスター・ユナイテッドの逸材JJ・ガブリエルを巡り、バルセロナを出し抜くべく巨額の資金攻勢を開始へ
ユナイテッドの若手逸材を巡る争奪戦
ユナイテッドの神童ガブリエルの獲得競争が激化している。15歳の同選手とその周辺は、オールド・トラフォードに将来を託さないことを固く決断しており、欧州全土で大規模な争奪戦が勃発している。
バイエルン・ミュンヘンとパリ・サンジェルマンはいずれも強い関心を示しているが、10代の同選手のスポーツ面での最優先事項はスペイン移籍だと伝えられている。その結果、争奪戦はクラシコのライバルであるバルセロナとレアル・マドリーによる一騎打ちに絞られている。
- Getty Images
マドリードがカタルーニャの強豪を上回る条件を提示
ガブリエウは近年、バルセロナのユニフォームを着用している姿がたびたび撮影されており、同クラブに強い個人的な愛着を持っているとみられている。しかし、『SPORT』によると、交渉における財政的な現実がカタルーニャ行きを頓挫させる可能性があるという。マドリーの提示額がバルサのオファーを大きく上回っているためだ。
レアル・マドリーは、再びトップタレントを逃す事態を何としても避けたい考えだ。今夏のロドリの移籍による影響を受け、フロレンティーノ・ペレス体制は、評価の高い欧州の有望株を最大のライバルに再び奪われることを望んでいない。
こうした資金面での不利があるにもかかわらず、バルセロナのスポーツディレクターを務めるデコは交渉を強化している。選手本人とその家族は先週バルセロナを訪問しており、デコは土曜日にガブリエウの代理人アリ・バラトと重要な会談を行った。
スターへの近道
バルセロナは、マドリーのより高額な条件への対抗策として、全面的にスポーツ面のプロジェクトを打ち出している。カタルーニャのクラブはガブリエルに対し、トップチームの体制へ迅速に昇格できる道筋を保証しており、10月6日に16歳を迎える選手にとって、これが決定打となる可能性がある。
さらに、バルサは自分たちの戦術システムがこのティーンエージャーに完璧に合うと考えている。ガブリエルは卓越した技術を備え、相手ペナルティーエリア周辺でボール保持を支配できる。その資質は、クラブの伝統的なプレースタイルと完全に一致している。
クラブと選手の代理人の関係も、情勢を左右する可能性がある。バラトはバルセロナのキャプテン、ラフィーニャの新たなアドバイザーに就任する見込みだと報じられており、この人事によってデコとの協力関係はさらに強まっている。
- Getty
最終決定はまもなく下される見通しだ
現時点では、バラトは関心を示す各方面に対し、自身はガブリエウとその家族に伝えるためのオファーを集めているだけだと説明している。イラン人代理人である同氏は、デンゼル・ダンフリースのプレゼンテーションの際にサンティアゴ・ベルナベウの役員室にいる姿が以前に撮影されており、スペインの首都で強いコネクションを持っていることを示している。
しかし、バルセロナのユニフォームを着たいというガブリエウの希望と、クラブがこの選手に寄せる明確な好意が、最終的にはマドリーの資金力を上回る可能性もある。両陣営からのトップレベルのオファーがいまや正式にテーブルに載っており、状況は急速に動いている。
GOALをGoogleでフォロー
この物語を楽しんでいただけましたか？
GOAL.comをGoogleの優先情報源に追加して、より多くのレポートをご覧ください。