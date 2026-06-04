フロレンティーノ・ペレス会長がレアル・マドリードの補強第1弾を正式発表。ヴィニシウス・ジュニオールの去就についても最新情報を明かした。

ペレス会長は、自身が留任すれば来季リヴァプールのDFイブラヒマ・コナテをフリーで獲得すると明言した。

ペレス会長は『ディアリオ・AS』のインタビューで「私が会長を続ければ、コナテは来季加入する。彼だけでなく、他にも世界最高峰のDFを獲得する」と断言した。

さらに、新監督にはジョゼ・モウリーニョ氏が決定したと明かし、「彼は世界屈指の指揮官で、以前当クラブで多くのタイトルをもたらした。モウリーニョとコナテが私の最初の補強だ」と語った。