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フロレンティーノ・ペレス会長がレアル・マドリードの補強第1弾を正式発表。ヴィニシウス・ジュニオールの去就についても最新情報を明かした。
ペレス会長、コナテ獲得とモウリーニョ監督の復帰を認める
ペレス会長は、自身が留任すれば来季リヴァプールのDFイブラヒマ・コナテをフリーで獲得すると明言した。
ペレス会長は『ディアリオ・AS』のインタビューで「私が会長を続ければ、コナテは来季加入する。彼だけでなく、他にも世界最高峰のDFを獲得する」と断言した。
さらに、新監督にはジョゼ・モウリーニョ氏が決定したと明かし、「彼は世界屈指の指揮官で、以前当クラブで多くのタイトルをもたらした。モウリーニョとコナテが私の最初の補強だ」と語った。
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契約の詳細とダンフリースでの取引が明らかになる
公式発表が迫る中、大型移籍の手続きはすでに完了したと報じられている。ファブリツィオ・ロマーノ氏によると、コナテは水曜日に4年契約を結んだ。この移籍は、チュアメニがロマーノ氏の投稿に「いいね」して裏付けた。 コナテはすでにリヴァプールファンに別れを告げ、「新たな挑戦と章」を迎える時だと語った。また、インテルのデンゼル・ダムフリーズもレアル・マドリード加入間近と伝えられている。
ヴィニシウス・ジュニアの件
新戦力への期待が高まる中、ペレス会長はヴィニシウス・ジュニオール選手の将来にも言及した。移籍の噂があるものの、会長は同選手が残留を希望していると明言した。 「ヴィニは世界最高の選手の一人で、マドリードでプレーすることを喜んでいる。過去2回の欧州制覇でも決定的な役割を果たし、契約はあと1年ある。時間はあるが、ヴィニシウスも私も、彼がマドリードに残ることを望んでいる」と語った。
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選挙の重圧と新時代
10万人のクラブ会員が投票する会長選挙を目前に、衝撃的な発表がされた。現職のペレス会長は、エンリケ・リケルメ氏の挑戦を受けている。リケルメ氏は、ストライカー側が否定しても、アーリング・ハーランドの加入希望を主張していた。 タイトルlessだった昨季の巻き返しを図りたいクラブにとって、コナテ、ダムフリーズ、復帰するモウリーニョの加入は、投票を控える会員への強力なメッセージだ。