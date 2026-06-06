フロレンティーノ・ペレス会長がバイエルン・ミュンヘンのスターに「一目惚れ」し、レアル・マドリードがマイケル・オリセに1億5000万ユーロの破格オファーを用意している。

この移籍話はレアル・マドリードの会長選と密接に絡んでいる。ペレス会長は、リケルメ氏の反対に直面している。リケルメ氏はマンチェスター・シティから法的措置をちらつかせられているが、ハーランドの獲得を公約している。ファブリツィオ・ロマーノ氏によると、チャンピオンズリーグ準々決勝でバイエルンを観戦したペレス会長はオリゼに「一目惚れ」したという。レアルは火曜日にオファーを出す予定だ。

一方、バイエルンはウリ・ヘーネス名誉会長がオリゼを「売却不可」と断言するなど、売却の意思はない。