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フロレンティーノ・ペレス会長がバイエルン・ミュンヘンのスターに「一目惚れ」し、レアル・マドリードがマイケル・オリセに1億5000万ユーロの破格オファーを用意している。
ペレス、オリセの移籍で新記録樹立へ
ペレス会長は、レアル・マドリードが評価額1億5000万ユーロ超の選手へ巨額オファーを出す用意があると示唆した。同会長は、チャンピオンズリーグの強豪クラブに所属する世界屈指の選手へ来週接触する可能性にも言及した。
ペレスは選手名を明かさなかったが、ガーディアン紙はオリゼが最優先ターゲットと報じている。成立すればクラブ記録を更新する大型移籍となり、「ガラクティコ」路線への回帰を示す。2シーズン連続無冠の苦境を打破するため、マドリードはチーム強化に踏み切る。
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バイエルンはオリゼへの姿勢を崩さない
この移籍話はレアル・マドリードの会長選と密接に絡んでいる。ペレス会長は、リケルメ氏の反対に直面している。リケルメ氏はマンチェスター・シティから法的措置をちらつかせられているが、ハーランドの獲得を公約している。ファブリツィオ・ロマーノ氏によると、チャンピオンズリーグ準々決勝でバイエルンを観戦したペレス会長はオリゼに「一目惚れ」したという。レアルは火曜日にオファーを出す予定だ。
一方、バイエルンはウリ・ヘーネス名誉会長がオリゼを「売却不可」と断言するなど、売却の意思はない。
選挙戦が異動計画に影響を与える
オリゼ獲得の動きは、ペレス会長の再選戦略と直結している。ビッグネームの加入は会長としての立場を強化し、クラブビジョンを示すことになる。
また、ペレスが再選すればジョゼ・モウリーニョの復帰も報じられており、同監督はすでに移籍計画に関与しオリゼのプレーを注視しているという。ただし交渉は依然として複雑だ。オリゼは2029年までバイエルンと契約しており、ヴィンセント・コンパニ率いるチームの中心としてブンデスリーガ連覇に貢献している。
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マドリードの夏の再建が加速している
オリセの獲得がどうなろうと、マドリードは移籍市場で引き続き活発に動く見込みだ。 補強計画はすでにできており、イブラヒマ・コナテとデンゼル・ダムフリーズの獲得も報じられている。次は会長選と1億5000万ユーロのオファーが注目だ。ペレス会長が再選すれば、オリゼ獲得を最優先し、移籍市場での支配を取り戻すだろう。