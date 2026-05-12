AFP
翻訳者：
フロレンティーノ・ペレスは会長選実施を表明し、サンティアゴ・ベルナベウでの権力争いを呼びかけたが、ジョゼ・モウリーニョのレアル・マドリード復帰については言及を避けた。
ペレス氏、選挙開始を確認
ペレス会長は会見で、レアル・マドリードの次期会長選へ準備を進めていると明かした。
この発表は、多くの人が「歴史的な大惨事」と語る今シーズンの終わりに行われた。クラブは監督を次々と交代させ、チーム内対立に苦しみ、主要タイトルを一つも獲得できなかった。
ペレス会長は投票日程を正式に示し、「選挙管理委員会に理事会選挙の手続き開始を要請した。現理事会も立候補する。選挙は誰にでも開かれている。私と同じように誰でも立候補できる」と語った。
- Getty
モウリーニョとコーチングスタッフについては言及なし。
シャビ・アロンソとアルバロ・アルベロアの退団を受け、来季の監督人事が注目される中、ペレス会長は具体的な言及を避けた。
モウリーニョが戻って秩序を取り戻す可能性を問われても、夏の方針については明言を避けた。
「モウリーニョの就任は未決定だ。今はレアル・マドリードが会員のものだと確認したい。会員と話し、クラブのために何をしてきたかを聞きたい」と述べた。さらに「監督や選手については話さない。私はクラブの資産を会員に返すために動いている」と語った。
外部からの批判から組織を守る
会長はこの場で自身の実績を強く弁護し、一部のメディアがクラブの安定を揺るがそうとしていると示唆した。ペレス氏は財政再建と成果を強調し、外部の利害や解任を狙う「荒唐無稽なキャンペーン」からクラブを守れるのは自分だけだと主張した。
「私は辞任するどころか、レアル・マドリードが会員のものとして残るよう出馬する」と述べた。 26年前、私は立候補し、未払いの給与を支払い、クラブを守った。この荒唐無稽なキャンペーンに終止符を打つ。歴史上、これほど輝かしいレアル・マドリードはなかった。私はクラブ史上、そしてすべてのクラブの歴史において最高の会長に選ばれた」
- Getty Images Sport
ライバルたちに立ち向かうよう挑む
現時点で対立候補はいないが、ペレス氏は今回の選挙を自身の指導力を批判する人々が立候補する正当な機会だと主張した。彼は匿名の批判者や特定の批判者を名指しで非難した。
「候補者が現れるよう、私は今年選挙を実施するよう求めている。電力会社と交渉し、南米訛りのあるあの男、彼に出馬してもらおう。メキシコ訛りだ。我々はひどく、独裁政権だと言われている。我々が話しているこの男や、その他出馬を希望する者には、ぜひ立候補してもらいたい」とペレスは述べた。
最後にこう語った。「フロレンティーノは会員が望む限り辞めない。立候補して『自分ならもっとうまくやる』と主張すべきだ。2000年以前、死者が投票していた時代に私もそうした。あの時代に戻るのか？ いや、戻らない。我々はサッカーとマドリードをより良くし、成果を上げる」