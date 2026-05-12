ペレス会長は会見で、レアル・マドリードの次期会長選へ準備を進めていると明かした。

この発表は、多くの人が「歴史的な大惨事」と語る今シーズンの終わりに行われた。クラブは監督を次々と交代させ、チーム内対立に苦しみ、主要タイトルを一つも獲得できなかった。

ペレス会長は投票日程を正式に示し、「選挙管理委員会に理事会選挙の手続き開始を要請した。現理事会も立候補する。選挙は誰にでも開かれている。私と同じように誰でも立候補できる」と語った。



