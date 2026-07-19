ヨナス・ヴィンゲガードの落車、タデイ・ポガチャールの珍しく敗北、フロリアン・リポヴィッツの挫折。ツール・ド・フランスの表彰台争いは、フランス・アルプス初ステージで大きく動いた。
翻訳者：
フロリアン・リポヴィッツが再び挫折。ツール・ド・フランスでヴィンゲガードの騒動を受け、タデイ・ポガチャールが初めて輝きを失った。
ディフェンディングチャンピオンのポガカールは、日曜の早朝にドーピング検査を受けたが、総合5勝目へ順調。一方、長年のライバル・ヴィンゲガードは第15ステージで残り20kmの転倒により総合2位でリタイアした。
リポウィッツは183.9kmのステージ最終登坂で先頭集団から脱落。総合3位は維持できるが、最終週のチーム・レッドブル・ボラ・ハンスグローエのリーダーとしての立場は揺らぐ。
ベルギー出身のオリンピック2冠王は、ポガカールとチームメイトのアイザック・デル・トロ（メキシコ／UAEチーム・エミレーツ-XRG）を抑えて優勝。リポヴィッツは58秒遅れで5位だった。 総合ではポガカールが2位に浮上したエヴェネポールに5分00秒の大量リード。5位リポヴィッツは3位デル・トロに50秒差をつけられている。
ポガカールとヴィンゲガードは、予告なしのドーピング検査で睡眠を妨げられ、第15ステージに挑んだ。ヴィンゲガードは午前2時、ポガカールは午前5時に検査官に起こされた。
ヴィンゲガードは「ぐっすり眠っていたところドアをノックされ、大きな驚きだった」とユーロスポーツに語った。「検査は良いことだが、重要なステージ前にパフォーマンスに影響が出る」と述べた。
ポガカールは睡眠時間が4時間だったと明かし、「甘い夢の真っ最中に起こされるのは気持ちの良いものではない」とスタート地点で語った。「眠れなかったのでエミネムの古いヒット曲を聴きながらコーヒーを淹れた。カフェインを摂りすぎたかもしれない」
月曜の2度目の休息日を前に、疲労の蓄積した2人だけでなく多くの選手が最後の力を振り絞った。この日標高差約4000mのコースが設定されたにもかかわらず、集団は序盤からハイペースで進んだ。 逃げはことごとく失敗し、中盤になってようやくトップ10候補のトーマス・ピドコックら有力選手を含むグループが抜け出した。しかし、逃げ集団は優勝を奪えなかった。
残り20km地点でツールは急展開。2度総合優勝したヴィンゲガードが最終登坂手前のロータリーで重傷転倒し、右肩を押さえ救急車へ。デル・トロも巻き込まれた。
トップ集団は一時ペースを落としたが、すぐに再加速。決着は11.3kmの最終登坂でついた。リポヴィッツは影響を受け、残り7kmでポガカールらから脱落した。
14ステージ覇者のポガカール、デル・トロ、エヴェネプールは3人で先行。エヴェネプールが仕掛けたが、ポガカールだけが反応し、最後はスプリントで差し切った。
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