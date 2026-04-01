アンフィールドへの注目を集める移籍後、ヴィルツは当初、イングランドのサッカーへの適応に苦労した。このプレイメーカーは、プレミアリーグの激しいペースに順応する過程で、長期間の得点不振に見舞われた。しかし、国内リーグで4ゴール3アシスト、さらにチャンピオンズリーグでも5つのゴール関与を記録しており、多くの人が流れが変わりつつあると期待している。

RTL/ntvのインタビューで、彼の父親はこの過程について次のように説明した。「新しい仕事に就く時、まずは新しい同僚や新しい職場環境に慣れる必要がある。彼は今やその段階をかなり進めており、この冒険を乗り切っているようだ」

ヴィルツ氏は、22歳の息子がフィジカル的に過酷なイングランド・プレミアリーグの環境に順応するまでには数ヶ月を要したと指摘した。