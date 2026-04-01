Getty Images Sport
翻訳者：
フロリアン・ヴィルツ、リヴァプールでの「挑戦に挑む準備はできている」――父はドイツ代表の息子がアンフィールドでの苦境を乗り越えると後押し
プレミアリーグへの適応を乗り越える
アンフィールドへの注目を集める移籍後、ヴィルツは当初、イングランドのサッカーへの適応に苦労した。このプレイメーカーは、プレミアリーグの激しいペースに順応する過程で、長期間の得点不振に見舞われた。しかし、国内リーグで4ゴール3アシスト、さらにチャンピオンズリーグでも5つのゴール関与を記録しており、多くの人が流れが変わりつつあると期待している。
RTL/ntvのインタビューで、彼の父親はこの過程について次のように説明した。「新しい仕事に就く時、まずは新しい同僚や新しい職場環境に慣れる必要がある。彼は今やその段階をかなり進めており、この冒険を乗り切っているようだ」
ヴィルツ氏は、22歳の息子がフィジカル的に過酷なイングランド・プレミアリーグの環境に順応するまでには数ヶ月を要したと指摘した。
- Getty Images Sport
体の変化は努力に見合う
2025年夏、バイエル・レバークーゼンからリヴァプールへの注目を集める移籍を果たした後、プレミアリーグの過酷な環境に対応するため、ヴィルツは的を絞った肉体改造に取り組んできた。父親によると、舞台裏での集中的なトレーニングが、彼の最近の復活に決定的な役割を果たしたという。このドイツ人プレイメーカーは、リーグの屈強なディフェンダーたちと渡り合うために、筋力強化に多大な時間を費やしてきた。
ハンス・ヴィルツはこの変化について次のように強調した。「彼は最初の数ヶ月間、そのことに取り組んできた。筋肉量が増えたことが、多少なりとも見て取れるだろう」
次世代の育成
ヴィルツの成長はクラブでの活躍にとどまらず、ドイツ代表におけるリーダーシップも進化を遂げている。先日の代表戦期間中、ヴィルツはバイエルン・ミュンヘンの18歳の新星、レナート・カールを指導した。スイス戦とガーナ戦でのドイツの勝利において、この2人は効果的な連携を見せ、ピッチ上で自然な相性を発揮した。
ウィルツの父は、息子が代表デビューを果たしたばかりの若手にメンター役を務める姿を見て大いに喜んだ。ウィルツはスイス戦で2ゴール2アシストを記録し、ピッチ上の決定的な存在としての地位をすでに確立していた一方、カールは63分に代表デビューを果たした。
「レナート・カールが投入された時、フロリアンが彼ととてもうまくプレーしていたのが見て取れた」とハンスは語った。「あれはレナートへの温かい歓迎だった。私はそれをとても嬉しく思った」 この連携はガーナ戦でも続き、カールはハーフタイムに途中出場し、ヴィルツは15分後にピッチを去った。「それが正しいやり方だと思う」とハンスは付け加えた。「全員をチームに組み込む必要がある。そうすれば、チームも良いパフォーマンスを発揮できるのだ。」
- Getty Images Sport
ナゲルスマンが連携を称賛
リヴァプールのヴィルツとバイエルンの若手カールとの相乗効果は、すでにユリアン・ナーゲルスマン監督の戦術における重要な柱となっている。 スイス戦でウィルツが見せた圧巻のパフォーマンスに続き、ナゲルスマン監督はカールの「生意気だが謙虚」なデビューを称賛し、新戦士としては最高の印象の一つだと述べた。このシームレスな融合は、ピッチ上でウィルツが作り出した温かい雰囲気によって後押しされたものであり、代表監督はカールの献身的なプレーと、2試合を通じて残した「素晴らしい印象」を称えた。