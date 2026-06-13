フロリアン・ヴィルツを見限るのはまだ早い。ドイツ代表の要がワールドカップで輝けば、リヴァプールでの疑問は消える。

リネカーは、1億ポンドで獲得した選手がリヴァプールで価値を証明すると確信していた。
「私は彼がチャンピオンズリーグでプレーする姿を見てきた。ブンデスリーガではなく、ヨーロッパでの活躍が判断の根拠だ。彼は非常に若い頃からスタメンとしてプレーしていた。
彼は必ず結果を出す。彼は本当に上手い」と断言した。ただし、全員が同じほど確信していたわけではない。
リネカーは、1億ポンドで獲得した選手がリヴァプールで価値を証明すると確信していた。
「私は彼がチャンピオンズリーグでプレーする姿を見てきた。ブンデスリーガではなく、ヨーロッパでの活躍が判断の根拠だ。彼は非常に若い頃からスタメンとしてプレーしていた。
彼は必ず結果を出す。彼は本当に上手い」と断言した。ただし、全員が同じほど確信していたわけではない。
ジェイミー・キャラガーは、このドイツ代表がボール扱いにおいて「堅実で無難」なだけであり、中盤の創造性不足を解決するはずがリヴァプールの「問題」になっていると指摘した。
「ここ数か月、私たちは彼が若く新しい国に来たばかりだという理由で配慮しすぎた。しかし彼は1億ポンド以上の価値がある選手だ。そろそろ力を示すべきだ」と元マンチェスター・ユナイテッドDFは11月、リヴァプールがマンチェスター・シティに0-3で負けた直後に自身のポッドキャストで語った。
「今日のヴィルツは小さな少年のように見えた。ピッチ上で翻弄され、技術面でも期待に応えられなかった。彼のパフォーマンスは本当に心配だ。ドイツ代表として高い評価を受ける選手だが、フィジカルが要求されるプレミアリーグのトップレベルでは期待される水準に程遠い」
ヴィルツはイングランド1年目で待望の筋肉をつけた。「もう少し体を鍛える必要があった」と本人も認める。
12月27日のウルブズ戦（2-1勝利）で初得点を挙げ、以降ゴールとアシストは増加した。しかし大一番で試合を支配できない課題は残った。5月3日のマンチェスター・ユナイテッド戦（2-3敗北）でも精彩を欠き、キャラガーは厳しい批判を余儀なくされた。
「フロリアン・ヴィルツは恵まれた選手だ」と元リヴァプールDFはスカイ・スポーツで語った。「私は移籍経験がないが、我々は彼に時間を与えすぎ、甘すぎた。
「今日は精彩を欠いていた。リヴァプールが良くても、ソボスライや時折サラーがいる。サラーは昨季ほどではないが、 still 最高のアタッカーだ。
「今シーズン序盤のリヴァプール対バーンリー戦でヴィルツを『堅実なプレー』と評価したが、あれは甘かった。今も同じ印象だ。リヴァプールでのキャリアはわずか1年だ。」
移籍金が1億ユーロ超のヴィルツに対し、リヴァプールファンが期待するのは当然だ。レバークーゼン最終シーズンにその2倍以上を記録した彼には、15回以上の直接関与が求められた。
ニューカッスル戦では光るプレーもあったが、アンフィールドでのインパクトは、同じ10番のライアン・シェルキがエティハドで示したものとは程遠かった。リヴァプールがシェルキに関心を示していたにもかかわらず、マンチェスター・シティがわずか3400万ポンド（4500万ドル）で獲得したことを考えると、ヴィルツにとっては不名誉な評価だ。
とはいえ、チーム自体が苦戦した。CL制覇が期待されたが、PSGに敗れ、最終節で来季出場権を確保しただけだった。
今年に入り、ドイツ代表でプレーするヴィルツはレバークーゼン時代のような活躍を取り戻している。
その背景にはユリアン・ナーゲルスマン監督の揺るぎない信頼がある。ヴィルツはリヴァプール移籍後、代表全試合で先発している。
3月のスイス戦（4-3勝利）で1得点2アシストを挙げた後、彼は『スポルトシャウ』に語った。 「でも監督は『いつも上向きだけじゃない。挫折も強くなる糧だ』と励ましてくれました。今は私もそう思います。あの経験が自分を少し強くしてくれました」
ナゲルスマンも全面的に同意し、この「すでに世界的に知られる」選手が、今後6週間で世界的なスターになると確信している。
「フロリアンは並外れた才能を持ち、常に我々のサッカーに必要なエネルギーを発揮する」とドイツ代表監督は語った。「ロタール・マテウスが彼にA+の評価を与えた。異論はあるか？ないだろう」
リヴァプールでのデビューシーズンは苦難だったが、彼の才能は今も際立っている。ワールドカップでその事実を再証明しても驚かない。