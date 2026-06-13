フロリアン・ヴィルツを見限るのはまだ早い。ドイツ代表の要がワールドカップで輝けば、リヴァプールでの疑問は消える。

移籍金が1億ユーロ超のヴィルツに対し、リヴァプールファンが期待するのは当然だ。レバークーゼン最終シーズンにその2倍以上を記録した彼には、15回以上の直接関与が求められた。

ニューカッスル戦では光るプレーもあったが、アンフィールドでのインパクトは、同じ10番のライアン・シェルキがエティハドで示したものとは程遠かった。リヴァプールがシェルキに関心を示していたにもかかわらず、マンチェスター・シティがわずか3400万ポンド（4500万ドル）で獲得したことを考えると、ヴィルツにとっては不名誉な評価だ。

とはいえ、チーム自体が苦戦した。CL制覇が期待されたが、PSGに敗れ、最終節で来季出場権を確保しただけだった。