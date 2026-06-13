フロリアン・ヴィルツをまだ見限るな。ドイツ代表の要がワールドカップで輝けば、リヴァプールでの疑問は消える。

リネカーは、1億ポンドで獲得した選手がリヴァプールで価値を証明すると確信していた。

「私は彼がチャンピオンズリーグでプレーする姿を見てきた。ブンデスリーガではなく、ヨーロッパでの活躍が判断の根拠だ。彼は非常に若い頃からスタメンとしてプレーしていた。

彼は必ず結果を出すと確信している。彼は本当にサッカーが上手い」 ただし、全員が同じほど確信していたわけではない。