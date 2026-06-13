フロリアン・ヴィルツをまだ見限るな。ドイツ代表の要がワールドカップで輝けば、リヴァプールでの疑問は消える。

リネカーは、1億ポンドで獲得した選手がリヴァプールで価値を証明すると確信していた。
「私は彼がチャンピオンズリーグでプレーする姿を見てきた。ブンデスリーガではなく、ヨーロッパでの活躍が判断の根拠だ。彼は非常に若い頃からスタメンとしてプレーしていた。
彼は必ず結果を出すと確信している。彼は本当にサッカーが上手い」 ただし、全員が同じほど確信していたわけではない。
リネカーは、1億ポンドで獲得した選手がリヴァプールで価値を証明すると確信していた。
「私は彼がチャンピオンズリーグでプレーする姿を見てきた。ブンデスリーガではなく、ヨーロッパでの活躍が判断の根拠だ。彼は非常に若い頃からスタメンとしてプレーしていた。
彼は必ず結果を出すと確信している。彼は本当にサッカーが上手い」 ただし、全員が同じほど確信していたわけではない。
ジェイミー・キャラガーは、このドイツ代表がボール扱いにおいて「堅実で無難」と指摘。さらにゲイリー・ネヴィルは、中盤の創造性不足を補うはずだった同選手がリヴァプールにとって「問題」になっていると主張した。
「ここ数か月、私たちは彼が若く新しい国に来たばかりだという理由で配慮しすぎた。しかし彼は1億ポンド以上の価値がある選手だ。そろそろ力を示すべきだ」と元マンチェスター・ユナイテッドDFは11月、リヴァプールがマンチェスター・シティに0-3で負けた直後に自身のポッドキャストで語った。
「今日のヴィルツは子供のように見えた。ピッチ上で翻弄され、技術も期待に応えられなかった。彼のパフォーマンスは本当に心配だ。ドイツ代表として高い評価を受けているが、フィジカルが要求されるプレミアリーグのトップレベルでは期待に程遠い」
ヴィルツはイングランド1年目で待望の筋肉をつけた。「もう少し体を鍛える必要があった」と本人も認める。
12月27日のウルヴァーハンプトン戦（2-1勝利）で初得点を挙げ、以降ゴールとアシストは増加した。しかし重要な試合で存在感を示せず、5月3日のマンチェスター・ユナイテッド戦（2-3敗北）での低調なプレーを受け、キャラガーは彼を批判した。
「フロリアン・ヴィルツは恵まれた選手だ」と元リヴァプールDFはスカイ・スポーツで語った。「私は移籍経験がないが、我々は彼に時間を与えすぎ、甘すぎた。
「今日は精彩を欠いていた。リヴァプールが良くても、中心は[ドミニク]・ソボスライで、時折[モハメド]・サラーもそうだ。サラーは昨季ほどではないが、 still one of Liverpool's best attackers.
「今シーズン序盤、バーンリー対リヴァプールの実況では『きっちりとしたプレー』と評したが、あれは甘かった。今も同じ印象だ。リヴァプールでのキャリアはわずか1年だ。」
移籍金が1億ユーロを超えるヴィルツに対し、リヴァプールファンが期待するのは当然だ。バイエル・レバークーゼン最終シーズンにその2倍以上を記録しただけに、15回以上の直接関与を望んだ。
ニューカッスル戦では好プレーを見せたものの、アンフィールドでのインパクトは、同じ10番を背負うライアン・シェルキがエティハドで示したものとは程遠かった。リヴァプールが以前興味を持ったシェルキは、マンチェスター・シティにわずか3400万ポンド（4500万ドル）で加入したフランス人選手。この比較はヴィルツにとって不名誉だ。
とはいえ、チーム自体が苦戦した。CL制覇が期待されたリヴァプールはPSGに敗れ、最終節で来季出場権を辛うじて確保しただけだった。
今年に入り、ドイツ代表でプレーするヴィルツはレバークーゼン時代のような活躍を取り戻している。
その背景にはユリアン・ナーゲルスマン監督の揺るぎない信頼がある。ヴィルツはリヴァプール移籍後、代表全試合で先発起用され、恩師の期待に応えている。
「シーズン前半は楽ではなかった」と彼は3月のスイス戦（4-3勝利）で1得点2アシスト後に『スポルトシャウ』に語った。 「でも監督は『いつも上向きだけじゃない。つまずいても、それで強くなれる』と。私もそう思います。あの経験が私を少し強くしました」
ナゲルスマンも全面的に同意し、この選手は「すでに世界的に知られている」ため、今後6週間で世界的なスターになる可能性があると語った。
「フロリアンは並外れた才能を持ち、常に我々のサッカーに必要なエネルギーを備えている」とドイツ代表監督は語った。「ロタール・マテウスが彼にA+の評価を与えた。異論はあるか？ないだろう」
リヴァプールでのデビューシーズンは苦難だったが、彼の才能は今も際立っている。ワールドカップでそのことを再証明しても驚かない。