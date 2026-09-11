リバプールはイサクとヴィルツがその面で結果を出してくれると考えていたが、どちらも高い期待に応えるのに苦しんでいる。では、9桁の移籍金という重圧を背負うバルコラは、それ以上の働きを見せられるのだろうか。

その問いがペナントに投げかけられ、イングランドのサッカーに適応するにはバルコラが素早く学ぶ必要があるという文脈の中で、NetBet Sportとの提携で話をした元リバプールのウインガーは、GOALにこう語った。「プレミアリーグに来る選手は、みんなそれぞれのスタイルに合わせて適応しなければならないと思う。

「欧州の各リーグのサッカーはどこも、プレミアリーグほど競争が激しくはない。でもバルコラのプレーを見ると、プレミアリーグ向きだと言える。彼は速く、体格を考えればフィジカルも強いし、プレミアリーグでそういう特長を持っていれば大きく前進できる。

「自分もスピードはあったし、最もフィジカルが強いタイプではなかったが、それでうまくやれた。自分はキャリアを通じてプレミアリーグでプレーしてきた。

「フロリアン・ヴィルツよりも、彼のほうが早く適応すると思う。ヴィルツのポジションはピッチ中央で、屈強な相手とぶつかることになるからだ。最もハードワークが求められるのはあのエリアだ。ウイングは少し違う。中央ほど激しくはない。バルコラがこれまでプレーした試合、その短い場面を見る限り、本当に良くやっていると思った」