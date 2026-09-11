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「フロリアン・ヴィルツより早く順応するだろう」 ブラッドリー・バルコラは1億2300万ポンドでのリヴァプール移籍後、プレミアリーグ向きの「うってつけ」の存在に
「エジプトの王」サラーの後継者が必要だ
リバプールは12カ月前、ヴィルツ獲得に1億1600万ポンド（1億5700万ドル）を投じ、さらにスウェーデン人FWアレクサンデル・イサクについてはクラブ記録を更新する1億2500万ポンド（1億6900万ドル）の契約もまとめていた。そして今回、チャンピオンズリーグ王者パリ・サンジェルマンからバルコラを迎え入れるため、再び巨額資金を投じた。
モハメド・サラーの退団を受け、サイドからのひらめきが求められており、クラブはバルコラに即戦力としての働きを期待している。『エジプトの王』の異名を取ったサラーは、アンフィールドでの9年間にわたるタイトル獲得の歩みの中で、通算257ゴールを記録した。
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バルコラ、リバプールでの初ゴール関与を待つ
24歳のバルコラは、マージーサイドでその地の象徴的な存在の後継を担えるだけの十分な経験と将来性を備えている。プレーするのはピッチの反対サイドだが、最も高い生産性を発揮するとみられているのは左サイドを駆け上がる時だ。
才能あふれるフランス人選手は、アンドニ・イラオラの下で慎重にチームへ組み込まれてきた。イプスウィッチ戦では途中出場でデビューを果たし、その後はアトレティコ・マドリーとの欧州の一戦で先発して60分間プレーした。初ゴールへの関与もそう遠くはないと期待されている。
1億2300万ポンドのバルコラはプレミアリーグで成功するのか？
リバプールはイサクとヴィルツがその面で結果を出してくれると考えていたが、どちらも高い期待に応えるのに苦しんでいる。では、9桁の移籍金という重圧を背負うバルコラは、それ以上の働きを見せられるのだろうか。
その問いがペナントに投げかけられ、イングランドのサッカーに適応するにはバルコラが素早く学ぶ必要があるという文脈の中で、NetBet Sportとの提携で話をした元リバプールのウインガーは、GOALにこう語った。「プレミアリーグに来る選手は、みんなそれぞれのスタイルに合わせて適応しなければならないと思う。
「欧州の各リーグのサッカーはどこも、プレミアリーグほど競争が激しくはない。でもバルコラのプレーを見ると、プレミアリーグ向きだと言える。彼は速く、体格を考えればフィジカルも強いし、プレミアリーグでそういう特長を持っていれば大きく前進できる。
「自分もスピードはあったし、最もフィジカルが強いタイプではなかったが、それでうまくやれた。自分はキャリアを通じてプレミアリーグでプレーしてきた。
「フロリアン・ヴィルツよりも、彼のほうが早く適応すると思う。ヴィルツのポジションはピッチ中央で、屈強な相手とぶつかることになるからだ。最もハードワークが求められるのはあのエリアだ。ウイングは少し違う。中央ほど激しくはない。バルコラがこれまでプレーした試合、その短い場面を見る限り、本当に良くやっていると思った」
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リヴァプールの2026-27シーズン日程：次戦はフラム戦
リバプールは、バルコラが本領を発揮するのを見極めるために、イサクやビルツに対してそうしてきたほど長く待つ余裕はない。信頼と資金の両面で巨額の投資がなされている以上、彼はピッチの最後方ではなく攻撃の最終局面で象徴的な存在にならなければならない。
当然ながら、新天地に慣れるまでには時間がかかる。これまでは相手を圧倒するPSGやフランスのチームでプレーすることに慣れてきただけに、なおさらだ。それでも、新たなスタートと新たな挑戦、そしてその肩にのしかかる大きな期待を受け入れるべきである。
国内と欧州の大会で連勝を収めているリバプールは、土曜日にフラムをホームへ迎えてプレミアリーグに戻る。そこには、かつてリバプールでプレーしたDFアルバロ・アルベロアの姿もある。
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