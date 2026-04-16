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Liverpool FC v Galatasaray SK - UEFA Champions League 2025/26 Round of 16 Second LegGetty Images Sport

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フロリアン・ヴィルツは、リヴァプールの不振組に「チャンピオンズリーグ出場権を逃すことは許されない。レッドスのファンに借りを返そう」と語った。

フロリアン・ヴィルツ
リヴァプール
チャンピオンズ リーグ
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パリ・サンジェルマン
リヴァプール 対 パリ・サンジェルマン

フロリアン・ヴィルツは、リヴァプールが今季チャンピオンズリーグで敗退したことを受け、「来季の出場権をファンに義務を負っている」と語った。さらに、プレミアリーグで5位以内に入り、苦戦した今シーズンを挽回する必要があると強調した。

  • リーグに焦点を移す

    火曜日のアンフィールドでの準々決勝で、前回王者のPSGが2-0でリヴァプールを下し、2試合合計4-0で準決勝進出を決めた。敗退の失望はあったが、ヴィルツはすぐにチームの意識を国内リーグ戦へ向けさせた。アーネ・スロット監督率いるチームは現在5位にいる。 プレミアリーグは今季もチャンピオンズリーグ出場権を5枠得られる見込みで、ヴィルツはその重要性を強調した。

    ヴィルツはクラブ公式サイトに「焦点は完全にリーグ終盤に向けられている」と語った。「来季もチャンピオンズリーグに出場するのはクラブとファンへの義務だ。今日のように全力を尽くし、少なくとも5位以内に入る」

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  • Florian WirtzGetty Images

    チャンスを逃し続けた夜

    第2戦を振り返り、元バイエル・レバークーゼンのスター選手は、チームの大幅なパフォーマンス向上と、ホームサポーターが作り出した熱狂的な雰囲気を称賛した。リヴァプールは第1戦の2点差を覆すため猛攻を仕掛けたが、マルキーニョスがヴァージル・ファン・ダイクのシュートをブロックし、VARによってPKも取り消された。

    「私たちはあらゆる手を尽くした」とヴィルツは語った。「スタジアム全体が熱気に包まれていたと思うし、ファンには心から称賛を送りたい。試合開始から全力を尽くしたが、流れを変えるには1点が必要だった。ゴールが欠けていただけだ。それがサッカーだ――ゴールを決められなければ勝てない。」

  • Liverpool FC v Paris Saint-Germain FC - UEFA Champions League 2025/26 Quarter-Final Second LegGetty Images Sport

    フラストレーションと臨床的限界

    後半、レッズは好機を創出したが得点を奪えず。終盤のカウンターからウスマン・デンベレの2得点でPSGが勝利した。ヴィルツは「前半はチャンスが少ないも、後半は良い機会があった。ただ、最後の仕上げが欠けた」と語った。 悔しいが、この結果を受け止め、前に進むしかない」と語った。

  • 次は：マージーサイド・ダービー

    トップ5入りを目指す戦いが、日曜のグディソン・パークでのエバートン戦で始まる。リヴァプールは現在52ポイントで5位。チャンピオンズリーグ出場権を争う2位チェルシーに4ポイント差をつけている。デビューシーズンが波乱だったドイツ代表ヴィルツにとって、今はラストスパートに集中する時だ。

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