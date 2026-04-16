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フロリアン・ヴィルツは、リヴァプールの不振組に「チャンピオンズリーグ出場権を逃すことは許されない。レッドスのファンに借りを返そう」と語った。
リーグに焦点を移す
火曜日のアンフィールドでの準々決勝で、前回王者のPSGが2-0でリヴァプールを下し、2試合合計4-0で準決勝進出を決めた。敗退の失望はあったが、ヴィルツはすぐにチームの意識を国内リーグ戦へ向けさせた。アーネ・スロット監督率いるチームは現在5位にいる。 プレミアリーグは今季もチャンピオンズリーグ出場権を5枠得られる見込みで、ヴィルツはその重要性を強調した。
ヴィルツはクラブ公式サイトに「焦点は完全にリーグ終盤に向けられている」と語った。「来季もチャンピオンズリーグに出場するのはクラブとファンへの義務だ。今日のように全力を尽くし、少なくとも5位以内に入る」
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チャンスを逃し続けた夜
第2戦を振り返り、元バイエル・レバークーゼンのスター選手は、チームの大幅なパフォーマンス向上と、ホームサポーターが作り出した熱狂的な雰囲気を称賛した。リヴァプールは第1戦の2点差を覆すため猛攻を仕掛けたが、マルキーニョスがヴァージル・ファン・ダイクのシュートをブロックし、VARによってPKも取り消された。
「私たちはあらゆる手を尽くした」とヴィルツは語った。「スタジアム全体が熱気に包まれていたと思うし、ファンには心から称賛を送りたい。試合開始から全力を尽くしたが、流れを変えるには1点が必要だった。ゴールが欠けていただけだ。それがサッカーだ――ゴールを決められなければ勝てない。」
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フラストレーションと臨床的限界
後半、レッズは好機を創出したが得点を奪えず。終盤のカウンターからウスマン・デンベレの2得点でPSGが勝利した。ヴィルツは「前半はチャンスが少ないも、後半は良い機会があった。ただ、最後の仕上げが欠けた」と語った。 悔しいが、この結果を受け止め、前に進むしかない」と語った。
次は：マージーサイド・ダービー
トップ5入りを目指す戦いが、日曜のグディソン・パークでのエバートン戦で始まる。リヴァプールは現在52ポイントで5位。チャンピオンズリーグ出場権を争う2位チェルシーに4ポイント差をつけている。デビューシーズンが波乱だったドイツ代表ヴィルツにとって、今はラストスパートに集中する時だ。