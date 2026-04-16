火曜日のアンフィールドでの準々決勝で、前回王者のPSGが2-0でリヴァプールを下し、2試合合計4-0で準決勝進出を決めた。敗退の失望はあったが、ヴィルツはすぐにチームの意識を国内リーグ戦へ向けさせた。アーネ・スロット監督率いるチームは現在5位にいる。 プレミアリーグは今季もチャンピオンズリーグ出場権を5枠得られる見込みで、ヴィルツはその重要性を強調した。

ヴィルツはクラブ公式サイトに「焦点は完全にリーグ終盤に向けられている」と語った。「来季もチャンピオンズリーグに出場するのはクラブとファンへの義務だ。今日のように全力を尽くし、少なくとも5位以内に入る」