ヴィルツはやや不運だったのではないか、また見限られないようにするために何が必要かと問われると、Snabbareの提供で取材に応じた元リヴァプールのスター、マーフィーはGOALにこう語った。「そう感じる部分はある。ただ、もちろん反対の見方をすれば、それを十分な回数やれていれば結果はついてくる、ということでもある。そして、そうした瞬間が十分に नियमित的ではないと言うこともできる。

「とはいえ、彼には不運もあった。彼を見ていて時々気の毒に思うことがある。ほんのわずかにオフサイドだったせいでゴールが取り消されたり、見事なパスを出しても味方が決め切れず、そうなると突然、称賛を得られなくなる。

「ただ、その点についてアンドニ・イラオラが話しているのを聞いたが、彼は数字に取りつかれているようには見えなかった。大事なのはチームのために何ができるかだ。ただ、今は状況が変わっている。彼は2シーズン目に入っている。言い訳はできない。結果を出さなければならない。

「前線の4枚、あるいは何と呼んでもいいが、チャンスを作りゴールを決めることが期待されるチームでプレーするなら、シーズン終了時点で数字は重要だと私はいつも思っている。本当にそうだ。彼は成長しなければならない。今より高いレベルのパフォーマンスを見せる必要がある。

「フラム戦は、今季のリヴァプールのユニフォームを着た中で彼にとって最も悪い試合だったと思う。プレーが雑だった。そしてこうも言える。才能とは関係なく、彼に才能があり技術的に素晴らしいことは分かっているが、どんな選手にもある時が来る。モハメド・サラーにもそういうことはあった。終盤には違いがあるのは分かっているが、チームが第一でなければならない。

「今後数週間で彼を外すことはないと思う。だが、試合に十分な影響を与えられていない今のレベルにとどまるようなら、他にも出場機会を与えられるべき、あるいは与えられてもおかしくない選手は大勢いる。

「高額で獲得されたからといって、自動的に常にプレーしなければならないということにはならない。今、ファンの間で少し聞こえてくるのは、そういう議論だと思う。

「彼は良くなると思うかって？ そう思う。より良いシーズンを送ると思うかって？ ああ、実際そう思う。周囲に非常に質の高い選手がいるからだ。ただ、今の彼のレベルは上げる必要がある。今のまま続くなら、今後1、2カ月で疑問符がつくことになるだろう」