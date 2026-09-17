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フロリアン・ヴィルツは不運だったのか？ 1億1600万ポンドのリヴァプールのスターに「言い訳はない」。元リヴァプールMFが2年目の不振を受け「疑問符」を警告へ
ゴール数＆アシスト数：ヴィルツのリヴァプールでの成績
ヴィルツはリヴァプールで公式戦54試合に出場し、わずか7ゴール11アシストにとどまっている。その数字は、ブンデスリーガ制覇を果たしたバイヤー・レヴァークーゼンで輝きを放っていた時期には2倍以上だった。
そうした活躍はプレミアリーグでも再現されると期待されていたが、マージーサイドでは安定感を欠く状況が続いている。とはいえ、それは努力不足というわけではなく、この攻撃的MFは失われた輝きを取り戻そうと最善を尽くしている。
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ヴィルツに幸運が常に味方してきたわけではない
運に恵まれない場面も少なくなく、他の選手のために決定機を作り出しても、それを生かしてもらえないことがあった。チームメートが自らの決定機を逃す場面も見られた。ウィルツはオフサイドでゴールを取り消されることもあった。
数字はもっと良くなっていてもおかしくなかったが、1億1600万ポンド（1億5600万ドル）で獲得されたあと、その金額に見合うだけの結果をまだ残せていないのは無視できない事実である。プレッシャーが消えることはなく、リヴァプールも高額な戦力が結果を出すまでいつまでも待ち続けることはできない。
なぜヴィルツはアンフィールドでの戦いにより多くをもたらさなければならないのか
ヴィルツはやや不運だったのではないか、また見限られないようにするために何が必要かと問われると、Snabbareの提供で取材に応じた元リヴァプールのスター、マーフィーはGOALにこう語った。「そう感じる部分はある。ただ、もちろん反対の見方をすれば、それを十分な回数やれていれば結果はついてくる、ということでもある。そして、そうした瞬間が十分に नियमित的ではないと言うこともできる。
「とはいえ、彼には不運もあった。彼を見ていて時々気の毒に思うことがある。ほんのわずかにオフサイドだったせいでゴールが取り消されたり、見事なパスを出しても味方が決め切れず、そうなると突然、称賛を得られなくなる。
「ただ、その点についてアンドニ・イラオラが話しているのを聞いたが、彼は数字に取りつかれているようには見えなかった。大事なのはチームのために何ができるかだ。ただ、今は状況が変わっている。彼は2シーズン目に入っている。言い訳はできない。結果を出さなければならない。
「前線の4枚、あるいは何と呼んでもいいが、チャンスを作りゴールを決めることが期待されるチームでプレーするなら、シーズン終了時点で数字は重要だと私はいつも思っている。本当にそうだ。彼は成長しなければならない。今より高いレベルのパフォーマンスを見せる必要がある。
「フラム戦は、今季のリヴァプールのユニフォームを着た中で彼にとって最も悪い試合だったと思う。プレーが雑だった。そしてこうも言える。才能とは関係なく、彼に才能があり技術的に素晴らしいことは分かっているが、どんな選手にもある時が来る。モハメド・サラーにもそういうことはあった。終盤には違いがあるのは分かっているが、チームが第一でなければならない。
「今後数週間で彼を外すことはないと思う。だが、試合に十分な影響を与えられていない今のレベルにとどまるようなら、他にも出場機会を与えられるべき、あるいは与えられてもおかしくない選手は大勢いる。
「高額で獲得されたからといって、自動的に常にプレーしなければならないということにはならない。今、ファンの間で少し聞こえてくるのは、そういう議論だと思う。
「彼は良くなると思うかって？ そう思う。より良いシーズンを送ると思うかって？ ああ、実際そう思う。周囲に非常に質の高い選手がいるからだ。ただ、今の彼のレベルは上げる必要がある。今のまま続くなら、今後1、2カ月で疑問符がつくことになるだろう」
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リヴァプールはいつヴィルツ獲得の決断を下すのか？
冬の移籍市場が開いたタイミングで、リヴァプールがシーズン途中にヴィルツを放出しようとする可能性は低いように感じられるが、他の補強に再投資できる資金を捻出する最善の方法だと判断する可能性はある。
長期的な計画に関する決断は、今後大きな大会による気の散る要素がない来夏まで先送りされるかもしれない。その頃までに、堅い守備の壁をこじ開ける能力を持つこの男は、自分をチームに残しておく価値があり、疑いようのないポテンシャルを発揮できることを証明したいと考えるだろう。
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