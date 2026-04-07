FAカップでのリヴァプールの惨敗を受けて、チーム内では珍しく公の場で意見の相違が表面化した。4点差での敗戦後、キャプテンのファン・ダイクは痛烈な批判を浴びせ、試合が劣勢に傾くにつれてチームメイトが精神的に諦めてしまったのではないかと示唆した。しかし、パリ・サンジェルマンとのチャンピオンズリーグ準々決勝を控えて、ヴィルツは選手たちの立場を明らかにする動きを見せた。

フランスの首都で記者団に対し、ヴィルツはキャプテンの具体的な発言については知らなかったと認めつつも、それがチームの姿勢を正確に反映しているとは考えていないと述べた。「彼が（ファン・ダイクが）そう言ったことは知らなかったが、我々は試合の流れを変えるチャンスを作ろうとしていたのだから、その意見には直接的には同意できないと思う」と、このフォワードは記者会見で語った。