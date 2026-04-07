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フロリアン・ヴィルツはヴァージル・ファン・ダイクの見解に異議を唱え、リヴァプールがマンチェスター・シティに完敗した試合で「諦めてはいなかった」と主張している
ヴィルツ、リヴァプールの奮闘を称える
FAカップでのリヴァプールの惨敗を受けて、チーム内では珍しく公の場で意見の相違が表面化した。4点差での敗戦後、キャプテンのファン・ダイクは痛烈な批判を浴びせ、試合が劣勢に傾くにつれてチームメイトが精神的に諦めてしまったのではないかと示唆した。しかし、パリ・サンジェルマンとのチャンピオンズリーグ準々決勝を控えて、ヴィルツは選手たちの立場を明らかにする動きを見せた。
フランスの首都で記者団に対し、ヴィルツはキャプテンの具体的な発言については知らなかったと認めつつも、それがチームの姿勢を正確に反映しているとは考えていないと述べた。「彼が（ファン・ダイクが）そう言ったことは知らなかったが、我々は試合の流れを変えるチャンスを作ろうとしていたのだから、その意見には直接的には同意できないと思う」と、このフォワードは記者会見で語った。
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ファン・ダイクがリヴァプールのチームメイトを批判
この緊張は、ファン・ダイクが試合後のインタビューでチームの粘り強さに疑問を呈したことに端を発している。落胆したオランダ人DFは、チームメイトが後半に実際に戦うことをやめてしまったのではないかと示唆し、大きな話題を呼んだ。「諦めてはいけない。ある時点で、まさにそれが起きてしまったのかもしれない」と、このセンターバックは試合後に認めた。
昨夏、バイエル・レバークーゼンから1億1600万ポンド（1億5400万ドル）の移籍金で加入したヴィルツは、試合終盤の展開を強調してこれに反論した。「3-0や4-0の時点でも、我々にまだいくつかのチャンスはあった。しかし、シティ相手に4-0で負けるというのは、我々の基準には合わない」と彼は指摘した。
タイトル獲得への最後のチャンス
国内カップ戦の望みは絶たれ、プレミアリーグのタイトル防衛もとっくに終わってしまった今、チャンピオンズリーグこそが、リヴァプールにとって今シーズン、トロフィーを手にできる最後のチャンスとなっている。
ヴィルツは、2試合制で欧州王者PSGを打ち破るためには、チームが新たなレベルの安定感を見出さなければならないと考えている。彼は、パリでの試合で90分間完璧なパフォーマンスを発揮できなければ、「勝ち目はない」と強調した。
「我々は自分たちを信じている。チームには素晴らしい人間性と優れた選手たちが揃っているし、試合に向けてしっかりと準備させてくれる良い監督もいる」とヴィルツは付け加えた。
また、第2戦をアンフィールドで開催できることは、リヴァプールにとって決定的なアドバンテージになる可能性があると示唆した。
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アルネ・スロットへのプレッシャーが高まっている
チームの成績が安定しない中、アルネ・スロット監督への注目はますます高まっている。結果が安定しないにもかかわらず、同監督はクラブの歴史的な重みがチームを立て直せる原動力になると楽観視している。
スロット監督は、欧州の大会で度重なる逆転劇を演じてきたリヴァプールの長年の評判に言及し、「答えはリヴァプールの歴史にある」と述べた。
批判を浴びているスロット監督にとって朗報となるのは、足首の骨折により4ヶ月間離脱していたFWアレクサンダー・イサクが、ベンチ入りして復帰する見込みだということだ。スロット監督は、このスウェーデン人選手の復帰が、エティハド・スタジアムで欠けていた決定力を呼び起こすことを期待している。