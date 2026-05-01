土曜のダービーで、レバークーゼンはケルンを2-1で下した。後半、ヒュルマンド監督はティルマン、フェルナンデス、ベン・セギールを連続投入。移籍金合計9200万ユーロのトリオが同時にピッチに立った。 いずれも移籍金は2500万ユーロ以上だ。しかし、3人ともまだ期待通りの活躍を見せていない。クラブ首脳は新体制に時間が必要だと繰り返す。だが、シーズン前に「キング・トランスファー」と呼ばれたティルマンが、最も忍耐を失いつつあると報じられている。
翻訳者：
フロリアン・ヴィルツの後任として加入した彼は、早くも去ろうとしている。これはバイエル・レバークーゼンの問題を象徴する、史上最高額の移籍金だ。
バイエルは今夏、PSVアイントホーフェンに23歳のアメリカ代表獲得のため3500万ユーロを支払った。クラブ史上最高額だ。 レバークーゼンはフロリアン・ヴィルツを1億2500万ユーロでリヴァプールに売却するなどして資金に余裕があった。多くの移籍で生じた戦力ダウンを補うため、クラブは成長見込みのある若手を優先した。
だが移籍市場では、バイエルが必ずしも有利な交渉ポジションにあったわけではない。時間的制約があり、急ぐ必要があった。他クラブは「資金力のあるバイエルなら、最終的にはどんなオファーでも上乗せするだろう」と見ていた。
- Getty Images
マリク・ティルマン：「私にとって、決して簡単なスタートではなかった」
マリク・ティルマンの移籍金は3500万ユーロに決まった。彼はPSVで2年間2度優勝し、前季34試合16得点を記録。しかしバイエルでのブンデスリーガ4試合での出場時間は合計41分にとどまる。 攻撃的MFとして「ヴィルツの代役」と期待されたが、現実は厳しく、レバークーゼンは大きな失望を感じている。
チャンピオンズリーグで対戦する直前、PSVのピーター・ボス監督は「マリクには忍耐強く接し、愛情を注ぎ、対話してください」とレバークーゼン側に助言した。 代表戦と負傷でプレシーズンに参加できなかったティルマンは、コンディション不足で出番が限られた。 その後、エリック・テン・ハグ監督が解任され、カスパー・ユルマンドが就任。ティルマンはクラブメディアに「簡単なスタートではなかった」と語った。
- Getty Images
マリク・ティルマン：バイエルンを離れて初めて前進できる
13歳でバイエルンに入団し、トップで7試合に出場したものの、ティルマンはブレイクできなかった。レンジャーズへのレンタルで成長し、PSVへの移籍を経て1200万ユーロで完全移籍。バイエルンは攻撃陣が充実していたため再獲得を見送った。 その後PSVへ2度目のレンタル移籍をし、1200万ユーロで完全移籍した。バイエルンは攻撃陣が充実していたため呼び戻さなかった。
アイントホーフェンでは順調だったが、ブンデスリーガ初シーズンとなる今季は大きな危機に直面している。「うまくいかないときは自分を厳しく批判し、悩みを抱え込んでしまう」と彼は率直に語った。
- Getty Images Sport
3つのプレミアリーグクラブがマリク・ティルマン獲得に動いていると報じられている。
この件でティルマンはすでに不満を溜めており、Sport Bildは「感情的に距離を置いている」と報じた。彼はバイエルスポーツディレクターのシモン・ロルフェスとも話し合っている。 ティルマンは2030年までの契約を残しながらも早期退団を検討。ただし、CL圏争いで苦戦中のバイエルが来季もヒュルマンド監督を起用するかどうかが鍵だ。新監督がチーム再建に成功すれば、ティルマンも残留する可能性がある。
仮に退団しても、レバークーゼンにとって大きな損失にはならない。ブレントフォード、フラム、ボーンマスのプレミア3クラブが興味を示し、移籍金3500万ユーロを支払う用意があるという。その場合、レバークーゼンは再び「ヴィルツの代役」を探すことになる。
2025/26シーズンのマリク・ティルマンの成績：
ゲーム： 39 先発出場: 23 1試合平均出場時間： 57.5 得点： 8 アシスト： 1