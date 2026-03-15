確かに、ヴィルツの調子はここ数ヶ月で上向いてきたものの、今週行われたチャンピオンズリーグ決勝トーナメント1回戦の第1戦、リヴァプール対ガラタサライ戦（0-1で敗北）では期待外れのプレーに終わった。チェルシーFC、セルティック・グラスゴー、ダービー・カウンティなどで長年プレーしたバーリーはこう問いかけた。「彼がゴールを決められないなら、あのパスはどこへ行ったのか？ レバークーゼンで披露していた、3、4人の相手選手を置き去りにして、冷静にゴールを決めるあのドリブルや、相手を惑わすような動きはどこへ行ったのか。それらはどこへ消えたのか？」

もう一つの争点は、アルネ・スロット監督率いるチーム内でのヴィルツのポジションだ。シーズン序盤、彼は得意とする攻撃的ミッドフィールダーとして起用された。しかし、そこでのパフォーマンスは振るわず、スロット監督はドミニク・ソボスライ、アレクシス・マカリスター、ライアン・グラヴェンベルクで構成された、優勝シーズンで実績を残した中盤の布陣を解体することになった。

そのため、ヴィルツは現在、左サイドの攻撃的ポジションで起用されている。しかしバーリー氏にとって、これは恒久的な解決策ではない。「彼はおそらく10番のポジションで最高のプレーをするだろう。もしそれがうまくいかないなら、リヴァプールは彼を売却すべきだ」。54歳のバーリー氏は、これまでのヴィルツの起用は「少しもったいない」と評している。

とはいえ、現時点ではリヴァプールの首脳陣はこの22歳の技巧派選手に対して忍耐強く接しており、わずか1シーズンで放出するという話は、少なくとも公式には出ていない。プレミアリーグ6位のリヴァプールとのヴィルツの契約は2030年まで残っている。