元スコットランド代表のクレイグ・バーリーは、今シーズンのリヴァプールFCにおけるフロリアン・ヴィルツのパフォーマンスを厳しく批判し、このドイツ代表選手の早期放出さえ示唆した。
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「フロリアン・ヴィルツの件について、もう遠回しな言い方はやめよう」：元プロ選手がリヴァプールのスター選手の移籍について言及
ESPNの専門家として、バーリーは率直にこう語った。「フロリアン・ヴィルツについて、もう遠回しな言い方はやめよう。 もううんざりだ。彼がドイツで成し遂げたことは、あくまでドイツでの話だ。それは過去のことだ。このリヴァプールのチームにおいて、彼は紛れもない「軽量級」だ。信じられない話だ」と語った。さらにこの元プロ選手は、ヴィルツが最終ライン付近でのプレーにおいて「あまりにも確信に欠けており、理解に苦しむ」と続けた。
ヴィルツは昨夏、バイエル・レバークーゼンから1億2500万ユーロの移籍金でアンフィールド・ロードに移籍した。そこでは当初、高い期待に応えることができず、イングランド王者のユニフォームを着て初ゴールを決めるまでに数週間を要した。
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フロリアン・ヴィルツはリヴァプールFCと2030年まで契約を結んでいる
確かに、ヴィルツの調子はここ数ヶ月で上向いてきたものの、今週行われたチャンピオンズリーグ決勝トーナメント1回戦の第1戦、リヴァプール対ガラタサライ戦（0-1で敗北）では期待外れのプレーに終わった。チェルシーFC、セルティック・グラスゴー、ダービー・カウンティなどで長年プレーしたバーリーはこう問いかけた。「彼がゴールを決められないなら、あのパスはどこへ行ったのか？ レバークーゼンで披露していた、3、4人の相手選手を置き去りにして、冷静にゴールを決めるあのドリブルや、相手を惑わすような動きはどこへ行ったのか。それらはどこへ消えたのか？」
もう一つの争点は、アルネ・スロット監督率いるチーム内でのヴィルツのポジションだ。シーズン序盤、彼は得意とする攻撃的ミッドフィールダーとして起用された。しかし、そこでのパフォーマンスは振るわず、スロット監督はドミニク・ソボスライ、アレクシス・マカリスター、ライアン・グラヴェンベルクで構成された、優勝シーズンで実績を残した中盤の布陣を解体することになった。
そのため、ヴィルツは現在、左サイドの攻撃的ポジションで起用されている。しかしバーリー氏にとって、これは恒久的な解決策ではない。「彼はおそらく10番のポジションで最高のプレーをするだろう。もしそれがうまくいかないなら、リヴァプールは彼を売却すべきだ」。54歳のバーリー氏は、これまでのヴィルツの起用は「少しもったいない」と評している。
とはいえ、現時点ではリヴァプールの首脳陣はこの22歳の技巧派選手に対して忍耐強く接しており、わずか1シーズンで放出するという話は、少なくとも公式には出ていない。プレミアリーグ6位のリヴァプールとのヴィルツの契約は2030年まで残っている。
リヴァプールFCの史上最高額移籍
選手 ポジション 所属元 年 移籍金 アレクサンダー・イサク フォワード ニューカッスル・ユナイテッド 2025年 1億4500万ユーロ フロリアン・ヴィルツ MF バイエル・レバークーゼン 2025 1億2500万ユーロ ヒューゴ・エキティケ FW アイントラハト・フランクフルト 2025 9500万ユーロ ダーウィン・ヌニェス フォワード ベンフィカ 2022 8500万ユーロ ヴィルジル・ファン・ダイク ディフェンス サウサンプトンFC 2018 8,465万ユーロ アリソン・ベッカー GK ASローマ 2018 7,250万ユーロ ドミニク・ソボスライ MF RBライプツィヒ 2023 7000万ユーロ ナビー・ケイタ MF RBライプツィヒ 2018 6000万ユーロ ルイス・ディアス フォワード FCポルト 2022 4900万ユーロ ミロス・ケルケズ ディフェンス AFCボーンマス 2025 4,690万ユーロ