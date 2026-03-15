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Falko Blöding

翻訳者：

「フロリアン・ヴィルツの件について、もう遠回しな言い方はやめよう」：元プロ選手がリヴァプールのスター選手の移籍について言及

リヴァプールでは、フロリアン・ヴィルツがレヴァークーゼン時代の輝かしい活躍を再現することはめったにない。ある元プロ選手が厳しい評価を下している。

元スコットランド代表のクレイグ・バーリーは、今シーズンのリヴァプールFCにおけるフロリアン・ヴィルツのパフォーマンスを厳しく批判し、このドイツ代表選手の早期放出さえ示唆した。

  • ESPNの専門家として、バーリーは率直にこう語った。「フロリアン・ヴィルツについて、もう遠回しな言い方はやめよう。 もううんざりだ。彼がドイツで成し遂げたことは、あくまでドイツでの話だ。それは過去のことだ。このリヴァプールのチームにおいて、彼は紛れもない「軽量級」だ。信じられない話だ」と語った。さらにこの元プロ選手は、ヴィルツが最終ライン付近でのプレーにおいて「あまりにも確信に欠けており、理解に苦しむ」と続けた。

    ヴィルツは昨夏、バイエル・レバークーゼンから1億2500万ユーロの移籍金でアンフィールド・ロードに移籍した。そこでは当初高い期待に応えることができず、イングランド王者のユニフォームを着て初ゴールを決めるまでに数週間を要した。

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    フロリアン・ヴィルツはリヴァプールFCと2030年まで契約を結んでいる

    確かに、ヴィルツの調子はここ数ヶ月で上向いてきたものの今週行われたチャンピオンズリーグ決勝トーナメント1回戦の第1戦リヴァプール対ガラタサライ戦（0-1で敗北）では期待外れのプレーに終わった。チェルシーFC、セルティック・グラスゴー、ダービー・カウンティなどで長年プレーしたバーリーはこう問いかけた。「彼がゴールを決められないなら、あのパスはどこへ行ったのか？ レバークーゼンで披露していた、3、4人の相手選手を置き去りにして、冷静にゴールを決めるあのドリブルや、相手を惑わすような動きはどこへ行ったのか。それらはどこへ消えたのか？」

    もう一つの争点は、アルネ・スロット監督率いるチーム内でのヴィルツのポジションだ。シーズン序盤、彼は得意とする攻撃的ミッドフィールダーとして起用された。しかし、そこでのパフォーマンスは振るわず、スロット監督はドミニク・ソボスライ、アレクシス・マカリスター、ライアン・グラヴェンベルクで構成された、優勝シーズンで実績を残した中盤の布陣を解体することになった。

    そのため、ヴィルツは現在、左サイドの攻撃的ポジションで起用されている。しかしバーリー氏にとって、これは恒久的な解決策ではない。「彼はおそらく10番のポジションで最高のプレーをするだろう。もしそれがうまくいかないなら、リヴァプールは彼を売却すべきだ」。54歳のバーリー氏は、これまでのヴィルツの起用は「少しもったいない」と評している。

    とはいえ、現時点ではリヴァプールの首脳陣はこの22歳の技巧派選手に対して忍耐強く接しており、わずか1シーズンで放出するという話は、少なくとも公式には出ていない。プレミアリーグ6位のリヴァプールとのヴィルツの契約は2030年まで残っている。

  • リヴァプールFCの史上最高額移籍

    選手ポジション所属元移籍金
    アレクサンダー・イサクフォワードニューカッスル・ユナイテッド2025年1億4500万ユーロ
    フロリアン・ヴィルツMFバイエル・レバークーゼン20251億2500万ユーロ
    ヒューゴ・エキティケFWアイントラハト・フランクフルト20259500万ユーロ
    ダーウィン・ヌニェスフォワードベンフィカ20228500万ユーロ
    ヴィルジル・ファン・ダイクディフェンスサウサンプトンFC20188,465万ユーロ
    アリソン・ベッカーGKASローマ20187,250万ユーロ
    ドミニク・ソボスライMFRBライプツィヒ20237000万ユーロ
    ナビー・ケイタMFRBライプツィヒ20186000万ユーロ
    ルイス・ディアスフォワードFCポルト20224900万ユーロ
    ミロス・ケルケズディフェンスAFCボーンマス20254,690万ユーロ
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