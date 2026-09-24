Propaganda Photo
翻訳者：
フロリアン・ヴィルツのリヴァプール移籍は「大きな誤解」。リヴァプールはアンフィールドでの悲惨なスタートを受け、1億1600万ポンドのスターから「手を引く」よう求められる
移籍金に見合う活躍を示せず苦戦している
ヴィルツは1年以上前、総額1億1600万ポンドという驚異的な金額でアンフィールドに加入した。しかし、イングランドのサッカーへの適応は決して順調ではない。ドイツ人プレーメーカーは加入後、一貫して期待に応えられておらず、攻撃面でのインパクト不足に厳しい視線が注がれている。
そのプレッシャーは、先週末のボーンマス戦でのひどいパフォーマンスを受けて頂点に達した。クラブのレジェンドであるジェイミー・キャラガーはこのMFの出来を名指しで問題視し、プレミアリーグの厳しい要求に長期的に適応できるかどうかについて強い懸念を示した。
- Getty Images Sport
識者たちが痛烈な評価を下した
自身のポッドキャストで語ったキャラガーは、この選手の直近のプレーに痛烈な評価を下した。「リバプールのユニフォームを着た彼の中でも、私がこれまで見た中で最もひどい試合の一つだった」と指摘し、元DFはヴィルツが本当にマージーサイドで成功できるのか、公然と疑問を呈した。
同じく解説者を務める元リバプールMFディートマー・ハマンも、その厳しい見解に同調した。代表ウィーク中のドイツ代表で最も見たい選手は誰かと問われると、彼はこう答えた。「私が最も関心を持っている選手はヴィルツだ。今ではイングランド人でさえ、リバプールとヴィルツの間で起きたことが大きな誤解のように見えると気づいている」
ハマンは同胞のパフォーマンスについての批判を続け、いかなる言い訳も認めなかった。「当事者たちに聞く必要があるだろう。私は自分が見たものだけを判断できる。そして私が見ているのは、多額の金がかかり、昨年は低調なプレーに終始し、今年もまた悪いスタートを切った選手だ」と彼は語った。
マージーサイドで忍耐は限界に近づいている
クラブが目玉補強に9桁の移籍金を投じた以上、即戦力としての見返りを求めるのは絶対条件だ。ヴィルツは攻撃面で信頼できる決定力をまったく示せず、リヴァプール首脳陣は彼の将来をめぐって難しいジレンマに直面している。
ハマンは、苦戦が続くこのスターが自身の価値を証明するための時間は急速に失われつつあると考えている。「それだけの金額で獲得されたなら、当然ながら試合のファイナルサードで違いを生み出すことを求められる」とハマンは述べた。「だが、彼がそれを見せる場面はあまりにも少なすぎる」
- Getty Images Sport
代表ウィークが起死回生の機会をもたらす
ヴィルツは今後、クラブフットボールの容赦ない注目の的からいったん離れ、ドイツ代表に合流する。ハマンは「彼がどんなプレーを見せるかは興味深い。なぜなら、リバプールでこの状況が続けば、いずれ見切りをつけることになるだろうからだ」と指摘した。
アンフィールドに戻れば、このアタッカーにはプレミアリーグでのキャリアを立て直すための厳しい戦いが待っている。クラブがハマンの助言に従い、正式に損切りを決断する前に結果を示さなければならない。
GOALをGoogleでフォロー
この物語を楽しんでいただけましたか？
GOAL.comをGoogleの優先情報源に追加して、より多くのレポートをご覧ください。