自身のポッドキャストで語ったキャラガーは、この選手の直近のプレーに痛烈な評価を下した。「リバプールのユニフォームを着た彼の中でも、私がこれまで見た中で最もひどい試合の一つだった」と指摘し、元DFはヴィルツが本当にマージーサイドで成功できるのか、公然と疑問を呈した。

同じく解説者を務める元リバプールMFディートマー・ハマンも、その厳しい見解に同調した。代表ウィーク中のドイツ代表で最も見たい選手は誰かと問われると、彼はこう答えた。「私が最も関心を持っている選手はヴィルツだ。今ではイングランド人でさえ、リバプールとヴィルツの間で起きたことが大きな誤解のように見えると気づいている」

ハマンは同胞のパフォーマンスについての批判を続け、いかなる言い訳も認めなかった。「当事者たちに聞く必要があるだろう。私は自分が見たものだけを判断できる。そして私が見ているのは、多額の金がかかり、昨年は低調なプレーに終始し、今年もまた悪いスタートを切った選手だ」と彼は語った。



