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Florian Wirtz Liverpool 2026Getty Images
Falko Blöding

翻訳者：

フロリアン・ヴィルツにとって朗報だ！リヴァプールFCはモハメド・サラー不在に伴い、フォーメーションを大幅に変更するようだ

プレミアリーグ
リヴァプール
モハメド・サラー
フロリアン・ヴィルツ
ドミニク・ソボスライ
アレクシス・マクアリスター
アレクサンデル・イサク
ウーゴ・エキティケ

9年間にわたるサラー時代がアンフィールド・ロードで幕を閉じた。後任がすぐに決まるわけではない。

イングランドのチャンピオン、リヴァプールFCは、新シーズンに向けてスーパースターのモハメド・サラーの退団に対し、戦術の変更などで対応する意向だ。これは『The Athletic』が報じた。

  • それによると、リヴァプールは定評のある4-2-3-1フォーメーションのために、反射的に新たな右ウイングを獲得するわけではない。むしろ、アーネ・スロット監督が今後、チームをより頻繁に4-2-2-2で戦わせたいと考えていることが理由だ。 そこで、破格の移籍金で獲得した2人のストライカー、アレクサンダー・イサク（ニューカッスル・ユナイテッドから1億4500万ユーロで加入）とヒューゴ・エキティケ（アイントラハト・フランクフルトから9500万ユーロで加入）が2トップを形成することになる。今シーズン、この布陣が採用されたことはほとんどなかった。スウェーデン人ストライカーがコンディション不良で出場機会が限られ、わずか10試合の出場にとどまっていることも一因だ。

    この2人のストライカーの背後も注目される。ここでは、フロリアン・ヴィルツとドミニク・ソボスライという2人の攻撃的ミッドフィールダーが中盤を分担する計画だ。彼らをカバーするのは2人の守備的ミッドフィールダーで、現時点ではライアン・グラヴェンベルクとアレクシス・マカリスターが候補と見られている。これにより、アルゼンチン代表のワールドカップ優勝経験者は、現在通常行っているよりも守備的な役割を担うことになるだろう。 夏の移籍市場で獲得したイサク、エキティケ、ヴィルツの3人を1つのチームに集めることが「最優先事項」であると伝えられている。

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  • FBL-EUR-C1-LIVERPOOL-GALATASARAYAFP

    フロリアン・ヴィルツはリヴァプールで左サイドでプレーしている

    ヴィルツにとって、この変更はおそらく朗報となるだろう。かつて所属していたバイエル・レバークーゼンでは、攻撃的ミッドフィールダーとして攻撃陣の絶対的な要として活躍した。一方、リヴァプールでは当初そのポジションで苦戦し、それ以来は左ウイングとして定期的に起用されている。

    サラーは今週、シーズン終了後にリヴァプールを退団することを発表した。エジプト代表のこの選手は、9年間在籍し、数々の成功を収めた後、現在リーグ5位のリヴァプールを去ることになる。サラーがどこに移籍するかはまだ不明だが、サウジ・プロリーグやMLSのクラブが有力視されている。

    33歳のサラーは、自身の公式SNSチャンネルに投稿した動画で次のように語った。「残念ながら、その日がやってきました。これは私の別れの第一歩です。私は今シーズン終了後にリヴァプールを去ることになります。」リヴァプールのユニフォームを着て過ごした特別な瞬間について、彼は次のように付け加えた。「このクラブ、この街、そして人々が、これほどまでに私の人生の一部になるとは、想像もしていませんでした。 リヴァプールは単なるクラブではない。それは情熱そのものだ。言葉では言い表せないほどだ」

    現在もチームメイトであるヴィルツは、これに対し「今日まで共に過ごせたことを光栄に思います」とコメントした。

  • リヴァプールFCの史上最高額移籍

    選手ポジション所属元移籍金
    アレクサンダー・イサクフォワードニューカッスル・ユナイテッド2025年1億4500万ユーロ
    フロリアン・ヴィルツMFバイエル・レバークーゼン20251億2500万ユーロ
    ヒューゴ・エキティケFWアイントラハト・フランクフルト20259500万ユーロ
    ダーウィン・ヌニェスフォワードベンフィカ20228500万ユーロ
    ヴィルジル・ファン・ダイクディフェンスサウサンプトンFC20188,465万ユーロ
    アリソン・ベッカーGKASローマ20187,250万ユーロ
    ドミニク・ソボスライMFRBライプツィヒ20237000万ユーロ
    ナビー・ケイタMFRBライプツィヒ20186000万ユーロ
    ルイス・ディアスフォワードFCポルト20224900万ユーロ
    ミロス・ケルケズディフェンスAFCボーンマス20254,690万ユーロ
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