フロリアン・ヴィルツにとって朗報だ！リヴァプールFCはモハメド・サラー不在に伴い、フォーメーションを大幅に変更するようだ

ヴィルツにとって、この変更はおそらく朗報となるだろう。かつて所属していたバイエル・レバークーゼンでは、攻撃的ミッドフィールダーとして攻撃陣の絶対的な要として活躍した。一方、リヴァプールでは当初そのポジションで苦戦し、それ以来は左ウイングとして定期的に起用されている。

サラーは今週、シーズン終了後にリヴァプールを退団することを発表した。エジプト代表のこの選手は、9年間在籍し、数々の成功を収めた後、現在リーグ5位のリヴァプールを去ることになる。サラーがどこに移籍するかはまだ不明だが、サウジ・プロリーグやMLSのクラブが有力視されている。

33歳のサラーは、自身の公式SNSチャンネルに投稿した動画で次のように語った。「残念ながら、その日がやってきました。これは私の別れの第一歩です。私は今シーズン終了後にリヴァプールを去ることになります。」リヴァプールのユニフォームを着て過ごした特別な瞬間について、彼は次のように付け加えた。「このクラブ、この街、そして人々が、これほどまでに私の人生の一部になるとは、想像もしていませんでした。 リヴァプールは単なるクラブではない。それは情熱そのものだ。言葉では言い表せないほどだ」

現在もチームメイトであるヴィルツは、これに対し「今日まで共に過ごせたことを光栄に思います」とコメントした。