イングランドのチャンピオン、リヴァプールFCは、新シーズンに向けてスーパースターのモハメド・サラーの退団に対し、戦術の変更などで対応する意向だ。これは『The Athletic』が報じた。
翻訳者：
フロリアン・ヴィルツにとって朗報だ！リヴァプールFCはモハメド・サラー不在に伴い、フォーメーションを大幅に変更するようだ
それによると、リヴァプールは定評のある4-2-3-1フォーメーションのために、反射的に新たな右ウイングを獲得するわけではない。むしろ、アーネ・スロット監督が今後、チームをより頻繁に4-2-2-2で戦わせたいと考えていることが理由だ。 そこで、破格の移籍金で獲得した2人のストライカー、アレクサンダー・イサク（ニューカッスル・ユナイテッドから1億4500万ユーロで加入）とヒューゴ・エキティケ（アイントラハト・フランクフルトから9500万ユーロで加入）が2トップを形成することになる。今シーズン、この布陣が採用されたことはほとんどなかった。スウェーデン人ストライカーがコンディション不良で出場機会が限られ、わずか10試合の出場にとどまっていることも一因だ。
この2人のストライカーの背後も注目される。ここでは、フロリアン・ヴィルツとドミニク・ソボスライという2人の攻撃的ミッドフィールダーが中盤を分担する計画だ。彼らをカバーするのは2人の守備的ミッドフィールダーで、現時点ではライアン・グラヴェンベルクとアレクシス・マカリスターが候補と見られている。これにより、アルゼンチン代表のワールドカップ優勝経験者は、現在通常行っているよりも守備的な役割を担うことになるだろう。 夏の移籍市場で獲得したイサク、エキティケ、ヴィルツの3人を1つのチームに集めることが「最優先事項」であると伝えられている。
- AFP
フロリアン・ヴィルツはリヴァプールで左サイドでプレーしている
ヴィルツにとって、この変更はおそらく朗報となるだろう。かつて所属していたバイエル・レバークーゼンでは、攻撃的ミッドフィールダーとして攻撃陣の絶対的な要として活躍した。一方、リヴァプールでは当初そのポジションで苦戦し、それ以来は左ウイングとして定期的に起用されている。
サラーは今週、シーズン終了後にリヴァプールを退団することを発表した。エジプト代表のこの選手は、9年間在籍し、数々の成功を収めた後、現在リーグ5位のリヴァプールを去ることになる。サラーがどこに移籍するかはまだ不明だが、サウジ・プロリーグやMLSのクラブが有力視されている。
33歳のサラーは、自身の公式SNSチャンネルに投稿した動画で次のように語った。「残念ながら、その日がやってきました。これは私の別れの第一歩です。私は今シーズン終了後にリヴァプールを去ることになります。」リヴァプールのユニフォームを着て過ごした特別な瞬間について、彼は次のように付け加えた。「このクラブ、この街、そして人々が、これほどまでに私の人生の一部になるとは、想像もしていませんでした。 リヴァプールは単なるクラブではない。それは情熱そのものだ。言葉では言い表せないほどだ」
現在もチームメイトであるヴィルツは、これに対し「今日まで共に過ごせたことを光栄に思います」とコメントした。
リヴァプールFCの史上最高額移籍
選手 ポジション 所属元 年 移籍金 アレクサンダー・イサク フォワード ニューカッスル・ユナイテッド 2025年 1億4500万ユーロ フロリアン・ヴィルツ MF バイエル・レバークーゼン 2025 1億2500万ユーロ ヒューゴ・エキティケ FW アイントラハト・フランクフルト 2025 9500万ユーロ ダーウィン・ヌニェス フォワード ベンフィカ 2022 8500万ユーロ ヴィルジル・ファン・ダイク ディフェンス サウサンプトンFC 2018 8,465万ユーロ アリソン・ベッカー GK ASローマ 2018 7,250万ユーロ ドミニク・ソボスライ MF RBライプツィヒ 2023 7000万ユーロ ナビー・ケイタ MF RBライプツィヒ 2018 6000万ユーロ ルイス・ディアス フォワード FCポルト 2022 4900万ユーロ ミロス・ケルケズ ディフェンス AFCボーンマス 2025 4,690万ユーロ