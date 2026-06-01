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フロリアン・ヴィルツがチェルシーでシャビ・アロンソと再会か。1億1600万ポンドのプレイメーカーがリヴァプールを電撃退団するという噂が浮上。
ロマーノがヴィルツのチェルシー移籍説を説明
移籍専門家のファブリツィオ・ロマーノ氏によると、ヴィルツの今夏チェルシー移籍の噂は現時点でないという。チェルシーの新監督シャビ・アロンソ氏は、バイエル・レバークーゼン時代共にタイトルを獲得した23歳との再会を望んでいるとされる。
自身のYouTubeチャンネルでロマーノは、現時点でスタンフォード・ブリッジへの移籍は進んでいないと否定。監督と選手の絆は強いが、両クラブ間の正式交渉はないと強調した。
- AFP
元レバークーゼンのスター選手、夏の移籍はなし
リヴァプールはヴィルツの売却に1億1600万ポンド（1億5600万ドル）近い移籍金を得られれば検討すると報じられた。しかしロマーノ氏は、リヴァプールが背番号7を手放すつもりはないと明言した。「いいえ、フロリアン・ヴィルツが今夏リヴァプールを去ることはありません。 シャビ・アロンソとヴィルツの関係を考慮しても、バイエル・レバークーゼン時代の成功は過去の話で、現時点で公式発表や交渉は一切ない」と続けた。
また、チェルシーは今の補強方針と合わないと指摘。「チェルシーはそのタイプの選手を求めていない。ヴィルツはリヴァプールにとって重要な戦力だ。来季こそ彼が赤いユニフォームで輝くとクラブは信じており、移籍の話はない。忘れてほしい」と断言した。
アンフィールドでの厳しいデビューシーズン
ヴィルツは昨年、クラブ史上2番目の移籍金でマージーサイドへ加入。イングランド1年目は試行錯誤の連続だった。49試合で7ゴール10アシストを記録したが、プレミアリーグのフィジカルな要求に苦戦し、オールド・トラッフォードでの試合後など、大舞台での批判も受けた。 それでもアンフィールドの首脳陣は、本格的なプレシーズンと1年間の適応期間を経て、このプレイメーカーがドイツで見せた世界クラスのパフォーマンスを取り戻すと確信している。
- AFP
イラオラ監督の下、新たな戦術の時代
リヴァプールは新監督就任が報じられるアンドニ・イラオラ体制へ移行する。その直接的でハイテンポなシステムにヴィルツがどうフィットするかが疑問視されている。イラオラはボーンマスでポゼッション重視ではなく、高速プレスとマンツーマン・マークを特徴とするスタイルを採用していた。そのため、同ドイツ人選手がそのシステムで本来の役割を果たせるか議論になっている。