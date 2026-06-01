フロリアン・ヴィルツがチェルシーでシャビ・アロンソと再会か。1億1600万ポンドのプレイメーカーがリヴァプールを電撃退団するという噂が浮上。

リヴァプールはヴィルツの売却に1億1600万ポンド（1億5600万ドル）近い移籍金を得られれば検討すると報じられた。しかしロマーノ氏は、リヴァプールが背番号7を手放すつもりはないと明言した。「いいえ、フロリアン・ヴィルツが今夏リヴァプールを去ることはありません。 シャビ・アロンソとヴィルツの関係を考慮しても、バイエル・レバークーゼン時代の成功は過去の話で、現時点で公式発表や交渉は一切ない」と続けた。

また、チェルシーは今の補強方針と合わないと指摘。「チェルシーはそのタイプの選手を求めていない。ヴィルツはリヴァプールにとって重要な戦力だ。来季こそ彼が赤いユニフォームで輝くとクラブは信じており、移籍の話はない。忘れてほしい」と断言した。