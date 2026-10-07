イタリア人GKの逸材 ロレンツォ・パルミザーニ に対し、イタリアのビッグクラブが熱い視線を送っている。 ユヴェントス は、U-21イタリア代表でも活躍する2004年生まれのこの選手に対し、すでに強い姿勢で、しかも早い段階から動いている。しかし、ユヴェントスだけではない。
それを認めたのが、フロジノーネの会長マウリツィオ・スティルペだ。 Sky Sportの取材に応じ、インテルについて直接問われると、同クラブからの関心を認める一方で、交渉の存在については否定した。
イタリア人GKの逸材 ロレンツォ・パルミザーニ に対し、イタリアのビッグクラブが熱い視線を送っている。 ユヴェントス は、U-21イタリア代表でも活躍する2004年生まれのこの選手に対し、すでに強い姿勢で、しかも早い段階から動いている。しかし、ユヴェントスだけではない。
それを認めたのが、フロジノーネの会長マウリツィオ・スティルペだ。 Sky Sportの取材に応じ、インテルについて直接問われると、同クラブからの関心を認める一方で、交渉の存在については否定した。
「インテルやユベントスがパルミザーニを狙っている？ いろいろな噂は耳にしているが、実際に具体的なオファーは、試合を見に来るスカウトを別にすれば、ない。そうしたものがクラブの関心だと受け取られているが、それ以上に具体的なものは何もない」
ユヴェントスのCEOジョヴァンニ・カルネヴァーリは、報道陣を通じて「そう、我々は気に入っている」と認め、ライバル勢に先んじる立場を明確にした。一方で、ユヴェントスを後押しする要素として、クラブとフロジノーネを長年結びつけてきた良好な関係もある。ただ、違いを生む可能性があるのは当然ながら価格だ。オーナーのスティルペは移籍を阻むつもりはないものの、できればシーズン終了後まで先延ばしにしたい考えで、それでも自慢の逸材を安売りするつもりはない。現時点で交渉の出発点となる金額は上昇を続けており、すでに1000万ユーロを超えている。
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