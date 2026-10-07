イタリア人GKの逸材 ロレンツォ・パルミザーニ に対し、イタリアのビッグクラブが熱い視線を送っている。 ユヴェントス は、U-21イタリア代表でも活躍する2004年生まれのこの選手に対し、すでに強い姿勢で、しかも早い段階から動いている。しかし、ユヴェントスだけではない。





それを認めたのが、フロジノーネの会長マウリツィオ・スティルペだ。 Sky Sportの取材に応じ、インテルについて直接問われると、同クラブからの関心を認める一方で、交渉の存在については否定した。



