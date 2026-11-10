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ジャコモ・カロはイタリア代表に選ばれなかった。フロジノーネのMFを招集しなかったロベルト・マンチーニ代表監督は、その理由をこう説明した。「カロは今、好調な選手たちの一人だ。フロジノーネには優秀な選手が3、4人いる。ただ、現段階で29～30歳の選手を招集することはできない。必要になれば招集するが、彼の代理人に言われたからではない」。本人は、『ガゼッタ・デッロ・スポルト』の取材に応じ、反発することはなかった。「2月に30歳になる。若手と比べて、年齢が不利に働くのは当然だ。でも、このまま続けていけば……。頭角を現せないまま終わるのではないかと、少し不安だった。今はイタリア代表入りの可能性をめぐって自分が話題になっている。夢を見ているようだ」