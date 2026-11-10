ジャコモ・カロはイタリア代表に選ばれなかった。フロジノーネのMFを招集しなかったロベルト・マンチーニ代表監督は、その理由をこう説明した。「カロは今、好調な選手たちの一人だ。フロジノーネには優秀な選手が3、4人いる。ただ、現段階で29～30歳の選手を招集することはできない。必要になれば招集するが、彼の代理人に言われたからではない」。本人は、『ガゼッタ・デッロ・スポルト』の取材に応じ、反発することはなかった。「2月に30歳になる。若手と比べて、年齢が不利に働くのは当然だ。でも、このまま続けていけば……。頭角を現せないまま終わるのではないかと、少し不安だった。今はイタリア代表入りの可能性をめぐって自分が話題になっている。夢を見ているようだ」
Getty Images Sport
翻訳者：
フロジノーネのカローが語る「イタリア代表？ もうすぐ30歳だから、若手に比べて年齢面で不利なスタートになるのは当然。でも、本当に信じている」
セリエBでのキャリア
「僕はずっと、セリエBで残留を争うチームでプレーしてきた。カステッラマーレ、ポルデノーネ、コゼンツァでね。フロジノーネでも目標は同じように思えたけど、その後、僕たちは信じられないことを成し遂げた。僕は10ゴールを決め、得点という面でも成長した」
フロジノーネ、彼にとっての代表チーム
「僕にイタリア代表入りの準備ができているか？ 誰にも分からない。今の僕にとってはフロジノーネが代表チームで、ほかのことはその後だ。その先のことはおのずとついてくる。論争はあまり気にしていないし、これ以上大きくしたくない。2月に30歳になることは分かっているし、そのことも影響する。これまでの招集では、常により若い選手が選ばれてきた……」
サッカー界での将来
「これからも長くサッカー選手でいる自分を思い描いている。でも最近は、スポーツディレクターになるための勉強にも積極的に取り組んでいる。結局、その仕事に就くことはないかもしれないけど、魅力を感じるんだ。多くのサッカー選手を知っているし、試合を見て、情報を集め、勉強するようにしている」
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