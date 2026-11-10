ジャコモ・カロのイタリア代表入りは見送られた。フロジノーネのMFはロベルト・マンチーニ代表監督から招集されず、同監督はその理由をこう説明した。「カロは今、好調な多くの選手の一人だ。フロジノーネには優れた選手が3～4人いる。ただ、現段階で29～30歳の選手を招集することはできない。必要になれば招集するが、彼の代理人にそう言われたからではない」。当のカロは『ガゼッタ・デッロ・スポルト』のインタビューで、異議を唱えることはなかった。「2月に30歳になる。若手に比べて年齢面で不利なのは当然だ。でも、この調子を続ければ……。以前は、このまま頭角を現せないのではないかと少し不安だった。今ではイタリア代表入りの可能性について自分のことが話題になっている。夢を見ているようだ」
Getty Images Sport
翻訳者：
フロジノーネのカロが語る「イタリア代表？ もうすぐ30歳だし、年齢の面で若手より不利な立場になるのは当然。でも、本当に可能性を信じている」
セリエBでのキャリア
「これまではずっとセリエBで残留を争うチームでプレーしてきた。カステッランマーレでも、ポルデノーネでも、コゼンツァでもそうだった。フロジノーネでも目標は同じように思えたけど、その後、僕たちは信じられないことを成し遂げた。僕は10得点を挙げ、その点でも成長できた」
フロジノーネが彼にとっての代表チーム
「僕がイタリア代表に選ばれる準備はできているかって？ さあ、どうだろう。今の僕にとってはフロジノーネが代表チームで、それ以外のことはその後だ。先のことは、おのずとついてくる。議論はあまり気にしていないし、できればあおりたくない。2月には30歳になる。それも影響する。これまでの招集では、いつもより若い選手たちが選ばれてきた……」
サッカー界での将来
「長くサッカー選手でいる自分を思い描いている。でも最近、スポーツディレクターになるための勉強にも積極的に取り組んでいる。結局、その仕事には就かないかもしれないけど、魅力を感じるんだ。多くの選手と知り合いだし、試合を見て、情報を集め、学ぼうとしている」
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