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ジャコモ・カロのイタリア代表入りは見送られた。フロジノーネのMFはロベルト・マンチーニ代表監督から招集されず、同監督はその理由をこう説明した。「カロは今、好調な多くの選手の一人だ。フロジノーネには優れた選手が3～4人いる。ただ、現段階で29～30歳の選手を招集することはできない。必要になれば招集するが、彼の代理人にそう言われたからではない」。当のカロは『ガゼッタ・デッロ・スポルト』のインタビューで、異議を唱えることはなかった。「2月に30歳になる。若手に比べて年齢面で不利なのは当然だ。でも、この調子を続ければ……。以前は、このまま頭角を現せないのではないかと少し不安だった。今ではイタリア代表入りの可能性について自分のことが話題になっている。夢を見ているようだ」