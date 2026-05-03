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フレンキー・デ・ヨングは、マーカス・ラッシュフォードがバルセロナの試合に「大きな貢献」をしていると語った。
戦術的な影響力と圧倒的な成績
『ガーディアン』の取材に、デ・ヨングはラッシュフォード加入後のバルセロナの戦術変化に触れ、今季あらゆる大会で示した彼の貢献を称えた。 ラッシュフォードは46試合に出場し13得点14アシストを記録。チームは2年連続のラ・リーガ優勝に王手をかけている。
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完全移籍の実現を目指す
ピッチ上の圧倒的な存在感に加え、28歳のこの選手は完全移籍を強く希望していると報じられている。スペインに残るため、週給35万ユーロの高給大幅減額も受け入れるとされる。一方、マンチェスター・ユナイテッドは移籍金3000万ユーロを要求している。
デ・ヨングは「彼は本当に良い奴で、オープンで親切だ。ピッチでも大きな影響を与える。彼のスピードと縦への突破力が相手の守備を後退させ、中盤にスペースを作る」と語った。
競争の激しいチームで安定感を保つ
フリック監督はラッシュフォードのパフォーマンスを評価しているが、彼の将来を決めるのはバルサ理事会だ。今季はベテラン新戦力とユース選手が融合し、スポティファイ・カンプ・ノウには活気が満ちている。デ・ヨングは「我々はオープンで若いチームであり、エネルギーに満ちている」と語る。 「チームには大きな可能性があり、それを確実に引き出すことが重要だ」
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次は何があるのでしょうか？
今シーズン序盤にスーペルコパを制したラッシュフォードとバルセロナは、リーガ・エスパニョーラ優勝へ王手をかけている。次節の「エル・クラシコ」でレアル・マドリードに勝つか引き分けると優勝が決まる。ラッシュフォードは6月11日開幕のワールドカップ前に完全移籍を済ませたい考えだ。イングランド代表はグループステージでクロアチア、ガーナ、パナマと対戦する。