フレンキー・デ・ヨングは、マーカス・ラッシュフォードがバルセロナの試合に「大きな貢献」をしていると語った。

ピッチ上の圧倒的な存在感に加え、28歳のこの選手は完全移籍を強く希望していると報じられている。スペインに残るため、週給35万ユーロの高給大幅減額も受け入れるとされる。一方、マンチェスター・ユナイテッドは移籍金3000万ユーロを要求している。

デ・ヨングは「彼は本当に良い奴で、オープンで親切だ。ピッチでも大きな影響を与える。彼のスピードと縦への突破力が相手の守備を後退させ、中盤にスペースを作る」と語った。