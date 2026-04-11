フレック：「リーガの行方はまだ決まっていない。アトレティコ戦に奇跡は必要ない」

バルセロナは第31節、ホームのカンプ・ノウでエスパニョールを4-1と下し、リーガでの好調を維持した。
勝ち点は79に伸び、レアル・マドリードとの差は9に広がった。フリック監督はタイトル獲得の公式発表には慎重だ。
バルセロナは第31節、ホームのカンプ・ノウでエスパニョールを4-1と下し、リーガでの好調を維持した。
勝ち点は79に伸び、レアル・マドリードとの差は9に広がった。フリック監督はタイトル獲得の公式発表には慎重だ。
試合後、フリック監督は「何よりも勝ち点3が重要だ」と強調。前半は完全に支配したが、後半はバランスを崩したとも指摘した。ダニーとフレンキー・デ・ヨングを投入したことで主導権を取り戻し、チームは望む形で試合を締めくくった。
フリック監督はチャンピオンズリーグ準々決勝第2戦のアトレティコ・マドリード戦について「奇跡は必要ない。完璧な試合をすればよい」と語った。
第1戦は0-2で敗れたが、多くの時間帯でバルセロナが優位だったと指摘し、同じ気迫と質でプレーすれば「何でも可能だ」と語った。
ドイツ人監督は、ラミン・ヤマルやペドリを起用しながらも「疲労は心配ない」と強調。試合後2日間の回復期間があり、選手たちはプレッシャーに対応できると語った。試合も想定より過酷ではなかったという。
また、批判を受けるフェラン・トーレスのパフォーマンスを評価し、彼の精神状態は良好だと強調。選手を守ることは最優先だが、批判はサッカーの一部であり、最も重要なのはピッチでのパフォーマンスだと語った。
レアル・マドリードとの差は十分にあるが、フリック監督は優勝が決まったとは断言せず、その考えは「全く間違っている」と強調した。
成功は質だけでなくメンタリティとチームワークにも左右され、その両方とも自分のチームには備わっていると語った。
アトレティコ戦でのフレンキー・デ・ヨングの先発については、フリック監督はまだ決定していないと明言。長時間のプレーを含め、コンディションを医療スタッフや本人と確認すると述べた。
また、2000人以上のサポーターがマドリードへ遠征することになり、ファンからのサポートの重要性を強調し、彼らが満足して帰れることを願っていると締めくくった。
さらに、ビッグマッチは細部と勢いで決まると語り、この重要な一戦でそれがバルセロナに味方することを願った。
アラウホ：「審判？ 誰の目にも明らかなことがある」
動画：バルセロナがエスパニョールを圧倒し、レアルとの差を広げる