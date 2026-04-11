フレック：「リーガの行方はまだ決まっていない。アトレティコ戦に奇跡は必要ない」

アトレティコ戦でのフレンキー・デ・ヨングの先発については、フリック監督はまだ決定していないと明言。長時間のプレーを含め、コンディションを医療スタッフや本人と確認すると述べた。

また、2000人以上のサポーターがマドリードへ遠征することになり、ファンからのサポートの重要性を強調し、彼らが満足して帰れることを願っていると締めくくった。

さらに、ビッグマッチは細部と勢いで決まると語り、この重要な一戦でそれがバルセロナに味方することを願った。