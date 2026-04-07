フレック：ヤマルは意図的に危機を招こうとしているわけではない……彼の怒りは良い兆候だ

バルセロナのハンス・フリック監督は、若きスター選手ラミン・ヤマルが自身の行動で注目を集めようとしているわけではないと強調し、18歳の選手への全面的な支持を表明した。
チャンピオンズリーグ準々決勝第1戦のアトレティコ・マドリード戦を控えた記者会見で、フリック監督は次のように語った。「チャンピオンズリーグでのアトレティコ戦は、他のどの試合とも異なる。なぜなら、チャンピオンズリーグは最高の大会だからだ。素晴らしい選手を擁する強豪と対戦することになるが、我々は次のステージに進みたい」。
バルセロナのハンス・フリック監督は、若きスター選手ラミン・ヤマルが自身の行動で注目を集めようとしているわけではないと強調し、18歳の選手への全面的な支持を表明した。
チャンピオンズリーグ準々決勝第1戦のアトレティコ・マドリード戦を控えた記者会見で、フリック監督は次のように語った。「チャンピオンズリーグでのアトレティコ戦は、他のどの試合とも異なる。なぜなら、チャンピオンズリーグは最高の大会だからだ。素晴らしい選手を擁する強豪と対戦することになるが、我々は次のステージに進みたい」。
相手の強さについて、フリック監督は次のように語った。「アトレティコは非常に手強い相手だ。彼らは素晴らしいメンタリティと密度を持ち、素晴らしい選手たちを擁している。前回の試合では数人の選手を休ませたが、代わりに出場した選手たちも高いクオリティを持っている。 アトレティコ相手に2ゴールを決めるのは容易ではない。常に複雑な状況になるからだ。両試合とも感情的な要素が色濃く出ることになるだろう。アウェイでの試合であることを踏まえ、明日は良い結果を出せるよう努める。ニューカッスルに勝利した時は、我々がその勝利に値していたし、目標に向かって前進し続けたい」
出場停止の危機にある選手たちへの対応について問われると、ドイツ人監督は次のように述べた。「言い訳は一切受け入れない。やるべきことはただ一つ、ピッチ上で何を成し遂げたいかに集中することだ。他のことに気を取られるのではなく、自分たちの手にできることに集中したい。彼らにも出場停止の危機にある選手がいるし、状況は我々と同じだ」。
第2戦を前に大差での勝利を目指すチームの意気込みについて、フリック監督は次のように語った。「我々には我々のスタイルがあり、それを貫かなければならない。プレッシャーをかけ、スペースを見つけなければならない。重要なのは、アトレティコとのこの2試合において、最初から集中することだ。誰もがチャンピオンズリーグでプレーしたいと思っているし、我々には準決勝に進出するチャンスがあり、それが我々の目標だ」。
ジョアン・カンセロの将来について、フリック監督は次のように答えた。「将来については話したくない。彼は今、素晴らしい仕事をしている。中断期間中にメキシコとアメリカでプレーし、帰路も長かった。前回の試合ではかなりの疲労が見られた。彼は非常に高いクオリティを持っており、今の我々にとって大きな助けとなっている」。
フィジカル面については、フリック監督は次のように語った。「それが我々に影響を与えないことを願っている。出場時間を管理する際、それが後にどのような影響を及ぼすかは決して分からない。ラ・リーガでは勝利を求め、勝ち星を積み重ねたかったため、選択肢は多くなかった。チャンピオンズリーグでは事情が異なり、誰もが最高レベルでプレーしたいと考えている。これは我々の強さを示す絶好の機会だ」。
アトレティコ・マドリードのウイング陣への懸念について、フリック監督は次のように述べた。「我々はすべての試合に向けて準備を試みてきたが、それは容易なことではない。全員が守備に参加し、適切な位置取りと組織的な動きを心がけなければならない。攻撃と守備の両方で全員が関与することが重要だ」。
対戦相手にサプライズを用意する時間があったかとの問いに、バルセロナの監督は「いいえ。昨日は回復に充て、今日は特別なことに取り組んだ。練習で取り組んでいることをピッチで発揮することが重要であり、明日それが成功することを願っている」と語った。
前回の4-0の完封勝利が転機となったかとの問いに、ドイツ人監督はこう答えた。「そういうこともある。あの試合とジローナ戦の後、我々はより良いプレーができた。我々は若いチームで、センターバックのコンビであるクバルシとジェラールは全試合フル出場している。彼らは素晴らしい。 状況によっては最善の選択ができないこともあるが、彼らは若く、学ぶ必要がある。彼らは著しく成長しており、それを見るのは素晴らしいことだ」。
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ラッシュフォードとラフィーニャの守備的プレスを比較して、フリック監督は次のように述べた。「これは重要な点だ。彼がボールを持った時のプレーが素晴らしいことは分かっているが、守備もゲームの一部だ。彼はよくやっており、状況に適応している。アトレティコはサイドでのプレーが非常に優れている」。
試合への心理的な影響について、フリック監督は次のように説明した。「状況は異なる。我々はチャンピオンズリーグを戦っており、全員が最高レベルでプレーしたいと思っているからだ。自分たちのスタイルでプレーし、全員が関与することが重要だ。攻撃陣のサポートも不可欠だ。サポーターと選手たちの絆は素晴らしいと感じており、明日も彼らの力が必要だ」。
フリック監督は次のように締めくくった。「土曜日に言った通りだ。ヤマルはウイングで全力を尽くし、カンセロは1対1の局面を作り出し、レヴァは胸でゴールを決めた。理解すべきなのは、ラミンが18歳であり、素晴らしい選手だということだ。試合をもう一度見れば、彼が信じられないようなプレーをしているのが分かるだろう。彼はまだ18歳だ。 彼は5人の選手を抜き去り、あと一歩でゴールを決めるところだった。彼は落胆してピッチを去ったが、情熱的な選手であり、それは良いことだ。 私は常に彼を応援するつもりだ。注意が必要なのは、彼の行動のすべてが周囲の注目を集めるためだけではないということだ。彼は素晴らしい選手であり、まだ18歳だという事実を認識しなければならない。私は彼に「君ならできる」と伝え、これからも常に彼を守っていく。彼はすでに大物であり、将来は最高の選手になるかもしれない」。