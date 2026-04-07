フレック：ヤマルは意図的に危機を招こうとしているわけではない……彼の怒りは良い兆候だ

ラッシュフォードとラフィーニャの守備的プレスを比較して、フリック監督は次のように述べた。「これは重要な点だ。彼がボールを持った時のプレーが素晴らしいことは分かっているが、守備もゲームの一部だ。彼はよくやっており、状況に適応している。アトレティコはサイドでのプレーが非常に優れている」。

試合への心理的な影響について、フリック監督は次のように説明した。「状況は異なる。我々はチャンピオンズリーグを戦っており、全員が最高レベルでプレーしたいと思っているからだ。自分たちのスタイルでプレーし、全員が関与することが重要だ。攻撃陣のサポートも不可欠だ。サポーターと選手たちの絆は素晴らしいと感じており、明日も彼らの力が必要だ」。

フリック監督は次のように締めくくった。「土曜日に言った通りだ。ヤマルはウイングで全力を尽くし、カンセロは1対1の局面を作り出し、レヴァは胸でゴールを決めた。理解すべきなのは、ラミンが18歳であり、素晴らしい選手だということだ。試合をもう一度見れば、彼が信じられないようなプレーをしているのが分かるだろう。彼はまだ18歳だ。 彼は5人の選手を抜き去り、あと一歩でゴールを決めるところだった。彼は落胆してピッチを去ったが、情熱的な選手であり、それは良いことだ。 私は常に彼を応援するつもりだ。注意が必要なのは、彼の行動のすべてが周囲の注目を集めるためだけではないということだ。彼は素晴らしい選手であり、まだ18歳だという事実を認識しなければならない。私は彼に「君ならできる」と伝え、これからも常に彼を守っていく。彼はすでに大物であり、将来は最高の選手になるかもしれない」。