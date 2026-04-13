フレックの困惑…ラッシュフォードは、得点センスと決定力不足の間で揺れる。

バルセロナのスター、マーカス・ラッシュフォードが、明日火曜のチャンピオンズリーグ準々決勝第2戦アトレティコ・マドリード戦に先発できるかは不透明だ。
ホームでの第1戦を0-2で落としたバルセロナは、大きなプレッシャーに立たされている。
ハンス・フリック監督はラッシュフォードを先発させるか、それともベンチに置くのか。
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スペイン紙『アス』は、ラシュフォードのカタルーニャでの二面性を指摘した。
彼はエスパニョール戦で決めた4得点の最後や驚異的なフリーキックでファンを魅了する。しかし一方で、デミトロヴィッチやムソとの1対1で簡単なチャンスを何度も外し、「チャンスを無駄にするマシン」と化して怒りを買う。
さらに問題なのは、チャンスを逃すだけでなく、決定機での闘志が見えないことだ。スペイン・スーパーカップ決勝では、レアル・マドリードの選手を追わず、チームメートの声も無視した。フリック監督の戦術にどこまでコミットしているのか、疑問が残る。
ラシュフォードは2025年夏にバルセロナへ加入し、41試合で12ゴール13アシストを記録。キャリア再起という目標は達成した。
得点を重ねたのはラフィーニャ、ラミン・ヤマル、フェルミン・ロペスの3人だけだ。
しかしその数字には落とし穴がある。多くの得点は大一番で勝敗を左右するものではなく、チームが彼を最も必要とする場面で存在感を示せていない。
ジャヴィの活躍、ダニ・オルモとフェルミン・ロペスの好調、フレンキー・デ・ヨングの復帰。これらを受け、フリック監督は戦術変更に迫られている。
中盤に4人を並べれば支配力と守備力は高まるが、その分ラシュフォードをベンチに置き、ヤマルが右サイドで存在感を示す一方で左サイドの攻撃力が低下する恐れがある。
ラフィーニャ不在時はラシュフォードを重用してきたフリックだが、メトロポリターノでの一戦は別物だ。このイングランド人が大舞台で結果を残し残留をアピールするか、それともレンタル期間を終えてマンチェスターへ帰るのか。正念場となる。