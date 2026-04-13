フレックの困惑…ラッシュフォードは、得点センスと決定力不足の間で揺れる。

バルセロナのスター、マーカス・ラッシュフォードが、明日火曜のチャンピオンズリーグ準々決勝第2戦アトレティコ・マドリード戦に先発できるかは不透明だ。

ホームでの第1戦を0-2で落としたバルセロナは、大きなプレッシャーに立たされている。

ハンス・フリック監督はラッシュフォードを先発させるか、それともベンチに置くのか。

こちらもご覧ください

エムバペが最高のヴィニシウスを台無しにする