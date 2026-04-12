アトレティコ・マドリードは今シーズン、大きな賭けに出ている。その兆候と悪影響は直近3節のリーガ結果に表れている。
昨日第31節でもセビージャに1-2で敗れ、レアル・マドリード、バルセロナ戦に続くリーグ3連敗となった。
順位は4位（勝ち点57）に後退し、欧州カップ戦出場権争いに巻き込まれた。
シメオネ監督はコパ・デル・レイとチャンピオンズリーグ制覇へ、チーム再建の正念場を迎えている。
アトレティコ・マドリードは今シーズン、大きな賭けに出ている。その兆候と悪影響は直近3節のリーガ結果に表れている。
昨日第31節でもセビージャに1-2で敗れ、レアル・マドリード、バルセロナ戦に続くリーグ3連敗となった。
順位は4位（勝ち点57）に後退し、欧州カップ戦出場権争いに巻き込まれた。
シメオネ監督はコパ・デル・レイとチャンピオンズリーグ制覇へ、チーム再建の正念場を迎えている。
シメオネはセビージャ戦で先発10人を入れ替え、相手に希望を与えた。この勝利でセビージャは降格圏を脱したが、シメオネの賭けは終盤戦の戦略の脆さを露呈した。 チャンピオンズリーグとコパ・デル・レイ決勝に備え、リーガを犠牲にして体力を温存するという戦略だ。
第31節終了時点の順位は、バルセロナ79pts、レアル・マドリード70pts、ビジャレアル58pts、アトレティコ57pts。
今夜ビジャレアルはビルバオと対戦し、勝てば4点差に広げる。さらに、 さらにベティスがオサスナに勝てば残り7節で9ポイント差に迫る。シメオネ率いるチームへの圧力は増すばかりだ。つまり、リーガでさらに取りこぼせば危険水域へ近づくことは明白だ。
同じ節の試合は、まったく異なる展開だった。バルセロナはフェラン・トーレスが前半に2得点、終盤にはヤマルとラシュフォードが1点ずつを加え、4-1でエスパニョールに勝利。首位レアル・マドリードとの勝ち点差は9に広がった。
この勝利は、チャンピオンズリーグ準々決勝第1戦でアトレティコ・マドリードに0-2で敗れてからわずか3日後のことだった。
フリック監督はチャンピオンズリーグの試合から先発5人を入れ替えたが、アラウホ、バルデ、ガビ、トーレス、フェルミン・ロペスは継続して起用された。
これは単なる控え選手のローテーションではなく、チーム内の競争力を維持しつつ、フリック監督が「ある戦線を犠牲にして別の戦線に勝つ」つもりはないことを示した。
一方、アトレティコはシメオネ監督がハビ・ブニャール、フリオ・ディアス、ダニエル・マルティネス、ライアン・ベライドといったアカデミー出身の若手を起用。だが、強豪相手には代役がいないことが露呈した。
アトレティコにとって状況をさらに厳しく、ドラマチックなものにしているのは、チームの重要な試合が約1週間の間に集中していることだ。来週火曜日にはメトロポリターノでバルセロナとのチャンピオンズリーグ準々決勝第2戦を控え、その翌週の土曜日にはセビリアのラ・カルトゥハでレアル・ソシエダとのコパ・デル・レイ決勝に臨むことになる。
この過密日程から、シメオネ監督がリーグを優先度を下げ、2つのタイトルを追っているのは理解できる。だが、負けたら？
バルセロナ戦に敗れCL敗退、さらに決勝でアーセナルに負ければ（最も可能性が高い相手）、コパ・デル・レイだけでは埋め合わせできない。 ――それもまた敗れる可能性がある――。さらに、このペースではリーガで5位に転落する可能性もあり、今シーズンは未練を残して終わるだろう。
UEFAによると、スペインは来シーズンのUEFAチャンピオンズリーグで、ラ・リーガ上位4クラブに4つの固定枠を持つ。
ただし、UEFAが認める「欧州パフォーマンス枠」により、今季の欧州大会で最も成績が良いリーグには5つ目の枠が追加される。
2025-2026シーズンの国別ランキングでは、イングランドが230ポイントで1位、スペインが167ポイントで2位。この結果、両リーグは2026-27シーズンの欧州パフォーマンス枠を獲得する。 この枠はラ・リーガ5位チームに与えられ、現在はレアル・ベティスが該当する。
この仕組みは昨季（2024-25）も同様で、スペインが4月に2位を確保したためラ・リーガ5位だったビジャレアルが5枠目の恩恵を受けた。
ただし、アトレティコにとっては、5位に落ちたうえで5枠目の承認がUEFAの判断待ちになると、そのシーズンの行方がピッチ外の決定に左右される点が真のプレッシャーとなる。