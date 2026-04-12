アトレティコ・マドリードは今シーズン、大きな賭けに出ている。その兆候と悪影響は直近3節のリーガ結果に表れている。

昨日第31節でもセビージャに1-2で敗れ、レアル・マドリード、バルセロナ戦に続くリーグ3連敗となった。

順位は4位（勝ち点57）に後退し、欧州カップ戦出場権争いに巻き込まれた。

シメオネ監督はコパ・デル・レイとチャンピオンズリーグ制覇へ、チーム再建の正念場を迎えている。