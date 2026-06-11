フルハムは、レアル・マドリードで解任されたルーベン・アモリムを候補に追加し、アルバロ・アルベロアとの交渉を開始した。

アルベロアとの正式交渉が始まった一方、クラブ内部では他の有力候補も議論されている。ジャーナリストのベン・ジェイコブス氏によると、元マンチェスター・ユナイテッド監督のアモリン氏も候補に挙げられているが、クレイヴン・コテージへの移籍に前向きかどうかは不明だ。

さらにパルメイラスのアベル・フェレイラ監督、元チェルシー監督フランク・ランパード、クラブOBで元GKコーチのウーゴ・オリベイラも候補に挙げられている。