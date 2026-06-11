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フルハムは、レアル・マドリードで解任されたルーベン・アモリムを候補に追加し、アルバロ・アルベロアとの交渉を開始した。
コッターズ、監督就任で交渉開始
シルバがクレイヴン・コテージで5年務めた後、この西ロンドンのクラブは新監督を探している。 『The Athletic』によると、クラブ首脳はすでにアルベロアと予備交渉を行った。アルベロアはマドリードを6か月間率いた後、ジョゼ・モウリーニョの就任で解任されている。シルバはプレミアリーグ残留を確保し、2025年にはクラブ史上最多54ポイントをマーク、昨季は11位で終えた。
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アモリムが最終候補に選出
アルベロアとの正式交渉が始まった一方、クラブ内部では他の有力候補も議論されている。ジャーナリストのベン・ジェイコブス氏によると、元マンチェスター・ユナイテッド監督のアモリン氏も候補に挙げられているが、クレイヴン・コテージへの移籍に前向きかどうかは不明だ。
さらにパルメイラスのアベル・フェレイラ監督、元チェルシー監督フランク・ランパード、クラブOBで元GKコーチのウーゴ・オリベイラも候補に挙げられている。
マドリードでの苦境を乗り越え、アルベロアはイングランドで再起できるか？
選手時代、アルベロアはスペイン代表で56試合に出場し、W杯・欧州選手権各2回、CL2回の優勝を経験した。しかし1月、シャビ・アロンソの後任としてサンティアゴ・ベルナベウの指揮を執ってからの監督在任期間は波乱続きだった。 チームは国王杯で2部のアルバセテに敗退。チャンピオンズリーグ準々決勝でもバイエルンに敗れ、最終的には優勝したバルセロナに8ポイント差をつけられた。
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重要な夏の予定が迫っている
フルハムは、夏の移籍市場が本格化する前に新監督を決める必要がある。 新監督は安定した戦力を引き継ぐものの、シルバ前監督が果たしてきたトップリーグでの好結果を再現する緊急の課題に直面する。移籍噂が絶えない中、ライバルクラブはすでに補強を進めている。理事会は8月22日開幕の2026-27シーズンプレミアリーグに間に合うよう、新コーチングスタッフをチームに早期に融合させる断固とした行動が求められる。