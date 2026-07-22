フルハムとレアル・マドリードが交渉中。アルバロ・アルベロアは元チームメイトのストライカーとの再会を狙う。

『The Athletic』によると、ガルシアが移籍すれば、新監督アルヴァロ・アルベロアと再会する。アルベロアは今夏、ガルシアの獲得を最優先している。 アルベロアはガルシアのメンターであり、両クラブの交渉に積極的に関与している。今月初め、彼はベルナベウを去った後にフルハムの監督に就任。後任にはジョゼ・モウリーニョが就いた。

移籍が実現すれば、ガルシアは今夏フルハムの初加入選手となる。スウェーデン人FWジョナ・クシ＝アサレはバイエルンから完全移籍で加入済みだが、2025-26シーズンはレンタルでクレイヴン・コテージで成功を収めた後だった。ガルシアはスペインでの活躍が評価され、今年に入って欧州各地のクラブから注目される需要の高い選手だ。



