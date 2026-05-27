フルハムは現在、シルバ監督から正式な退団申し出を待っている。シルバは2021年7月、クラブがチャンピオンシップに降格した直後に就任。すぐにプレミアリーグ復帰を果たし、その後も安定して上位を維持した。2024-25シーズンにはクラブ史上最多の54ポイントをマークし、カラバオカップ準決勝にも進出した。

2月にはトニー・カーン副会長が「シルバは長く残留する」と語ったが、シーズン終了後のコーチングスタッフとの総括会議を経て、退任は避けられない状況だ。