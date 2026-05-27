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フルハムがオファーを倍にしても、マルコ・シルバはベンフィカの監督に就任することで合意した。
フルハムの高額オファーを退け、ベンフィカがシルバを獲得
talkSPORTによると、シルバ氏はレアル・マドリードへ移籍するジョゼ・モウリーニョ氏の後任としてベンフィカ監督に口頭合意した。クラブは第1候補アモリン氏が消極的だと知り、48歳のシルバ氏に白羽の矢を立てた。
シルバはすでにリスボン近郊に新居を建設中。フルハムは年俸800万ポンドの3年契約を提示したが、本人は拒否した。ベンフィカは6月末に契約が切れるシルバに、年俸約400万ポンドでオファーしている。
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ロンドンでの充実した在任期間がまもなく終わりを迎えようとしている
フルハムは現在、シルバ監督から正式な退団申し出を待っている。シルバは2021年7月、クラブがチャンピオンシップに降格した直後に就任。すぐにプレミアリーグ復帰を果たし、その後も安定して上位を維持した。2024-25シーズンにはクラブ史上最多の54ポイントをマークし、カラバオカップ準決勝にも進出した。
2月にはトニー・カーン副会長が「シルバは長く残留する」と語ったが、シーズン終了後のコーチングスタッフとの総括会議を経て、退任は避けられない状況だ。
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クラブが深刻な危機に陥る中、モウリーニョがレアル・マドリードに復帰
ベンフィカを離れたモウリーニョが、危機に陥るレアル・マドリードへ2度目の就任。チームは過去2シーズン無冠で、この間に3監督が交代した。 カルロ・アンチェロッティは2024-25シーズン限りで退任し、シャビ・アロンソが後任となったが、わずか半シーズンで解任。その後、アルバロ・アルベロアが暫定監督を務めたがすでに辞任しており、モウリーニョはベルナベウで待望の2度目の指揮を正式に始める。
シルバとフラム、次はどうなる？
ポルトガルに復帰したシルバは、11年ぶりにプリメイラ・リーガで指揮を執る。ベンフィカではまず、ヨーロッパリーグ予選2回戦を突破し、本戦進出を目指す。一方のフルハムは、来シーズンのトップリーグでの安定を維持するため、プレシーズン前に新監督探しを急ぐ。