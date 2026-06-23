元ディフェンダーの監督は1月、シャビ・アロンソの退任に伴いベルナベウの指揮官に就いた。当時4ポイント差だったバルセロナには、最終的に8ポイント差でシーズンを終えた。 在任4か月ではコパ・デル・レイで2部アルバセテに敗れ、チャンピオンズリーグ準々決勝でもバイエルンに敗退。それでも欧州最高峰で得た戦術経験は、クラブを1部に定着させたシルバの後任として魅力を放っている。