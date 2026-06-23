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フルハムがアルバロ・アルベロアの就任を最終調整中。元レアル・マドリード監督がマルコ・シルバの後任となる見込み。
コテージズが新監督の獲得を目指す
シルバ監督が今月初め、5年間の在任を終えてベンフィカへ移籍。その後、西ロンドンのクラブは新監督探しを開始した。 『The Athletic』によると、フルハム幹部は6月10日にスペイン人指揮官と初会談し、その後本格交渉へ移行。トニー・カーン副会長は有力候補が2名と明言したが、クラブは現在、第1候補確保へ書類手続きを急いでいる。
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アルベロアの長期ビジョンがフルハムの関心を引いている
経営陣が契約の最終調整を続ける中、スポーツ部門はトップチームの長期ビジョンでスペイン人監督と一致している。 交渉ではコーチングスタッフや戦力構想も共有した。複数年契約が成立すれば、43歳のアルベロア氏は2度目のトップチーム指揮となる。
マドリードでのプレー経験が糧となる
元ディフェンダーの監督は1月、シャビ・アロンソの退任に伴いベルナベウの指揮官に就いた。当時4ポイント差だったバルセロナには、最終的に8ポイント差でシーズンを終えた。 在任4か月ではコパ・デル・レイで2部アルバセテに敗れ、チャンピオンズリーグ準々決勝でもバイエルンに敗退。それでも欧州最高峰で得た戦術経験は、クラブを1部に定着させたシルバの後任として魅力を放っている。
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プレシーズンの計画はすぐに始まる
2年連続11位に終わったチームを率いる新任スペイン人監督は、イングランドでの厳しいデビュー戦に臨む。契約が成立すれば、アルベロアは8月24日のプレミアリーグ開幕戦でチェルシーと対戦し、レアル・マドリード時代の先輩アロンソと対峙する。この地元ダービーは、リヴァプールとウェストハムでプレーした彼にとって、イングランド3度目の挑戦となる興味深い戦術テストだ。