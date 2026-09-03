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「フルバック版ダルウィン・ヌニェスだ」 ジェイミー・キャラガー、混乱したシーズン序盤を受けてリヴァプールのスターを痛烈批判
キャラガー、リヴァプールDFケルケズを酷評
キャラガーがリヴァプールの左SBケルケズを痛烈に批判し、その混沌としたプレースタイルを理由に「フルバック版ダルウィン・ヌニェス」とレッテルを貼った。このDFはプレミアリーグ開幕からの2試合で先発出場しているが、そのパフォーマンスには厳しい視線が注がれている。
リヴァプールはアンドニ・イラオラ監督の下で、新シーズンのスタートで苛立たしい滑り出しを強いられている。ここまで獲得した勝ち点はわずか2で、ニューカッスルとの2-2の引き分け、そしてノッティンガム・フォレスト戦でも2-2の引き分けに終わった。ケルケズに加え、同じくフルバックのジェレミー・フリンポンも守備面の脆さによって激しい批判を浴びている。識者たちは、マージーサイドのクラブがこの夏の移籍市場で大きな過ちを犯したのではないかと早くも疑問を投げかけている。
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「フルバック版ダルウィン・ヌニェス」
キャラガーはケルケズの戦術理解を評価するにあたって一切手加減せず、この4000万ポンドの補強には冷静さが欠けていると主張した。元リヴァプールDFは、この若手が賢いポジショニングではなく、生のスピードに頼りすぎていると考えている。
「試合への理解が本当に、本当に乏しい。試合を見ながら、『なんであんなことをしたんだ？』って思うんだ」とキャラガーはThe Overlapで説明した。
「昨季のケルケズについて、こう表現したことがある。あれが彼の1年目だったし、その時点では少し厳しかったかもしれないけど、彼はフルバック版のダルウィン・ヌニェスだ。まるで『うつむいて走る』だけという感じで、ケルケズのプレーはすべてが時速100マイルなんだ。
「彼らはケルケズに4000万ポンドを投じて獲得した。彼は1年目を終えたが、驚くほどではなかった。でもそこでこう考えるだろう。『OK、イラオラがボーンマスから来た。彼のことを知っているし、それでも彼は自分たちの左SBだ。アンディ・ロバートソンは去り、もう1人の左SBはレンタルに出していた。だから、おそらくさらに別の選手に4000万ポンドを使うことはない。彼が自分たちの左SBなんだから、もう1年やらせてみよう』とね」
ネビルが今夏の移籍戦略に疑問呈す
リヴァプールは夏の移籍市場で多額の資金を投じたにもかかわらず、両サイドバックのポジションにはまったく手をつけなかった。クラブは他のポジションに巨額の資金を投じ、ブラッドリー・バルコラに1億600万ポンド、ジェレミー・ジャケに5500万ポンドを費やしたほか、さらに4人を補強した。
ギャリー・ネビルは、この補強戦略に当惑したことを認めた。前シーズンの時点で、ケルケズとフリンポンの両者が守備面で脆さを抱えていることは、すでにはっきりしていたとの見方を示している。
「あの2人のサイドバックについては、昨季の序盤に5、6試合も見れば、守備面でその役割をこなせるレベルには達しないことはかなり明白だった」とネビルは説明した。「驚いているよ。『アーセナルはFWを補強しなかったことを後悔するのか』という話はされているが、リヴァプールはサイドバックを2人補強しなかったことを後悔することになるのではないか」
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イラオラは早急に守備面の解決策を見つけなければならない
リヴァプールは次節で、今季プレミアリーグ初勝利を狙う。昇格組イプスウィッチ・タウンと対戦するためポートマン・ロードへ乗り込むが、注目は間違いなく批判にさらされている両サイドバックに集まり続けるだろう。
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