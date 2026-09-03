キャラガーはケルケズの戦術理解を評価するにあたって一切手加減せず、この4000万ポンドの補強には冷静さが欠けていると主張した。元リヴァプールDFは、この若手が賢いポジショニングではなく、生のスピードに頼りすぎていると考えている。

「試合への理解が本当に、本当に乏しい。試合を見ながら、『なんであんなことをしたんだ？』って思うんだ」とキャラガーはThe Overlapで説明した。

「昨季のケルケズについて、こう表現したことがある。あれが彼の1年目だったし、その時点では少し厳しかったかもしれないけど、彼はフルバック版のダルウィン・ヌニェスだ。まるで『うつむいて走る』だけという感じで、ケルケズのプレーはすべてが時速100マイルなんだ。

「彼らはケルケズに4000万ポンドを投じて獲得した。彼は1年目を終えたが、驚くほどではなかった。でもそこでこう考えるだろう。『OK、イラオラがボーンマスから来た。彼のことを知っているし、それでも彼は自分たちの左SBだ。アンディ・ロバートソンは去り、もう1人の左SBはレンタルに出していた。だから、おそらくさらに別の選手に4000万ポンドを使うことはない。彼が自分たちの左SBなんだから、もう1年やらせてみよう』とね」