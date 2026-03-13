フルクルグとンクンクの将来から新たな「9番」まで、コスティッチを経て：ミランの攻撃陣がどう変わるか

昨年の夏、キーンは単なる遠い存在に過ぎなかった。彼はキャリア最高のシーズンを終えたばかりで、6200万ユーロという契約解除条項が設定されており、チャンピオンズリーグに出場していないクラブにとっては手の届かない存在だった。しかし今日、この金額はもはや彼の価値を反映していない。今シーズンは浮き沈みが激しく、体調不良に見舞われている上、フィオレンティーナ全体のパフォーマンスも非常に期待外れで、本来の実力を発揮できていないからだ。 それでもモイゼは、アッレグリが求める理想像に完璧に合致している。スピードを活かして深い位置のスペースを攻められるだけでなく、身体能力を駆使してペナルティエリア内を埋めることができる現代的なストライカーだ。さらに、双方の間に相互の敬意があること、そして彼がイタリアサッカーに精通しているという2つの重要な要素も忘れてはならない。ミランの意図は、移籍金交渉を通じて契約解除条項の金額を引き下げ、このイタリア代表ストライカーをクラブに迎え入れることにある。 また、この取引に技術的な選手を含める余地もあり、それはフィオレンティーナ側も歓迎するだろう。 選手本人に関しては大きな問題はないはずだ。フィレンツェやフィオレンティーナとの絆はあるものの、新たな挑戦を求める姿勢が最も有力なシナリオと見られ、タレ（およびロッソネリの経営陣全般）との良好な関係も、彼の決断に影響を与える要因となり得る。唯一の障害となり得るのはパラティチかもしれない。彼は取引が土壇場で破談になった際、ミランとあまり良い形で別れておらず、この選手を他のクラブに売却することを望む可能性がある。