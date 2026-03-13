リーグ戦28試合で44得点を挙げたミランは、インテル（64）、ユヴェントス（50）、コモ（46）に次ぐセリエAで4位の得点記録を保持している。これはチャンピオンズリーグ級の平均得点であり、クラブが今シーズンに掲げた主要な目標とも合致するものだ。ロッソネリはスクデットを直接争うために、この数字をさらに上回ることを目指している。 公言されている目標は、昨夏の移籍市場での過ちを繰り返すことなく、シーズン15～20得点を挙げられる正真正銘の「ナンバー9」をアッレグリ監督率いるチームに迎え入れることだ。これは、長らく獲得候補と目されていたヴラホヴィッチが、7月に期限切れとなるはずだったユヴェントスとの契約を、意外にも延長間近となっていることも一因である。しかし、ミランは攻撃陣をどのように再構築しようとしているのだろうか？
翻訳者：
フルクルグとンクンクの将来から新たな「9番」まで、コスティッチを経て：ミランの攻撃陣がどう変わるか
キーンが最優先の獲得候補（契約解除条項なし）
昨年の夏、キーンは単なる遠い存在に過ぎなかった。彼はキャリア最高のシーズンを終えたばかりで、6200万ユーロという契約解除条項が設定されており、チャンピオンズリーグに出場していないクラブにとっては手の届かない存在だった。しかし今日、この金額はもはや彼の価値を反映していない。今シーズンは浮き沈みが激しく、体調不良に見舞われている上、フィオレンティーナ全体のパフォーマンスも非常に期待外れで、本来の実力を発揮できていないからだ。 それでもモイゼは、アッレグリが求める理想像に完璧に合致している。スピードを活かして深い位置のスペースを攻められるだけでなく、身体能力を駆使してペナルティエリア内を埋めることができる現代的なストライカーだ。さらに、双方の間に相互の敬意があること、そして彼がイタリアサッカーに精通しているという2つの重要な要素も忘れてはならない。ミランの意図は、移籍金交渉を通じて契約解除条項の金額を引き下げ、このイタリア代表ストライカーをクラブに迎え入れることにある。 また、この取引に技術的な選手を含める余地もあり、それはフィオレンティーナ側も歓迎するだろう。 選手本人に関しては大きな問題はないはずだ。フィレンツェやフィオレンティーナとの絆はあるものの、新たな挑戦を求める姿勢が最も有力なシナリオと見られ、タレ（およびロッソネリの経営陣全般）との良好な関係も、彼の決断に影響を与える要因となり得る。唯一の障害となり得るのはパラティチかもしれない。彼は取引が土壇場で破談になった際、ミランとあまり良い形で別れておらず、この選手を他のクラブに売却することを望む可能性がある。
フルクルグにとっての厳しい試練
フルクルグは、必要に応じてキーン、あるいはより広く言えば、チーム内の別のストライカー、つまり「9番」のポジションを担う選手にその座を譲ることになるだろう。ハノーファーの「パンツァー」こと彼は、ここでの出場は12試合、合計749分であり、レッチェ戦では決定的なゴールを1本決めている。しかし何よりも、アッレグリ監督によって先発起用されたのは、フィオレンティーナとのアウェイ戦のみである。 ニクラスは、足の指の骨折という痛みを抱えながらもプレーし、その闘志とチームへの献身的な姿勢で皆を感嘆させた。しかし、ウェストハムからの500万ユーロでの買い戻しオプションは、このミランにとって長期的な投資とは到底言えない。そのため、現状では、彼が完全移籍で残留するよりも、シーズン終了後に両者の道が分かれる可能性の方がはるかに高い。
危機一髪のンクンク
セリエAとコッパ・イタリア通算25試合で6ゴール3アシスト――これが、昨夏の移籍市場で基本移籍金3800万ユーロ、ボーナス400万ユーロ、さらに年俸500万ユーロという条件で加入した、クラブ史上最高額の移籍金記録を持つンクンクのこれまでの成績だ。 クリストファーは、そのトップクラスの潜在能力を時折垣間見せるに留まっており、今シーズンを説得力のある形で締めくくり、来季の定位置を確保しなければならない。しかし、クラブの考えとは関係なく、選手本人は異なる見解を持っているかもしれない。というのも、彼は昨冬の移籍市場において、クラブ首脳陣からほとんど信頼を得られていないと感じていたからだ。
レアオ、契約延長へ
レアオは、シーズン開幕以来悩まされてきた怪我の問題にもかかわらず、アッレグリ監督の下で正ストライカーの座を確立すべく懸命に努力している。リーグ戦での得点が2桁にあと1点と迫っていることを考えれば、彼の成績と姿勢は実に印象的だ。代理人がミランと2031年までの契約延長について交渉中であることを踏まえると、彼が来季もチームに残留する可能性は高い。
プリシッチは待機中
プリシッチの状況は確かにより複雑だ。彼の将来に関する話し合いは、関係者の合意に基づき、シーズン終了後に代理人とだけ行われることになる。 ミランには2028年までの自動更新条項を行使する権利があり、移籍市場から高らかに鳴り響き始めた誘惑を退けるべく、大幅な給与アップを盛り込んだ2031年までの新契約交渉に着手する前に、この条項は間違いなく行使されるだろう。
コスティッチの出場が予定されている
「今」のための補強（キーン）と「未来」のための補強――これがミランの大胆かつ野心的な計画だ。 将来を見据えた選手として引き続きアンドレイ・コスティッチの名前が挙がっており、キロフスキはパルチザン・ベオグラードとの間で、約500万ユーロに加え将来の転売益の一部を支払うという条件で契約をまとめることができると確信している。2007年生まれのこのモンテネグロ人選手は、アッレグリの指導の下、ミラン・フトゥーロとトップチームを行き来することになるだろう。
ヒメネスの出場は不透明だ
最後に、ヒメネスの状況について触れておこう。1年半前にフェイエノールトから獲得するために3000万ユーロ以上を投じたという金銭的な理由からも、戦術的な理由からも、これは間違いなく最も複雑なケースだ。 4ヶ月以上を経て、「ベボテ」はピッチ復帰の準備が整った。早ければ来週の日曜日のラツィオ戦での出場も視野に入っている。サンティは、ワールドカップでの活躍を機に移籍の可能性にも前向きな見通しを立てているミランにおいて、自身のポジションを勝ち取らなければならない。ただし、本当に魅力的なオファーがない限りは、という条件付きだが。