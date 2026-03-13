フルクルグとンクンクの去就から新エース、そしてコスティッチまで：ミランの攻撃陣はどのように変わるのか

昨夏、キーンは単なる噂の域を出なかった。彼はキャリア最高のシーズンを終えたばかりで、6200万ユーロの契約解除条項が設定されていたため、チャンピオンズリーグに出場していないクラブにとっては手の届かない存在だった。 しかし今日、この金額はもはや選手の価値を反映していない。彼は今シーズン、浮き沈みの激しい一年を過ごしており、身体的な問題を抱えている上、フィオレンティーナ全体のパフォーマンスも非常に期待外れで、本来の実力を下回っている。それでもモイゼは、アッレグリが求める理想像に完璧に合致している。それは、素早くディフェンスの裏を突くことができるだけでなく、その身体能力を活かしてペナルティエリアを埋め尽くす能力も備えた、現代的なストライカーだ。 さらに、相互の信頼関係とイタリアサッカーへの理解という、他の2つの決定的な要素も忘れてはならない。ミランの意図は、移籍金条項の金額を引き下げるよう交渉し、イタリア代表のこのセンターフォワードを獲得することにある。 フィオレンティーナが望む技術的な交換要員の投入にも、場合によっては応じる姿勢を見せている。本人との間には大きな問題はないはずだ。フィレンツェやフィオレンティーナとの絆はあるものの、新たな挑戦を求める意向が最も有力視されており、タレ（およびミランの経営陣全般）との良好な関係が、彼の決断を左右する要因となり得る。 障害となり得るのはパラティチ氏だ。ミランとの交渉が最終段階で決裂し、関係があまり良くないため、同選手を他のチームに放出することを望む可能性もある。