リーグ戦28試合で44得点を挙げたミランは、インテル（64）、ユヴェントス（50）、コモ（46）に次ぐセリエA4位の攻撃力を誇る。これは今シーズンの最優先目標であるチャンピオンズリーグ出場権獲得にふさわしい平均得点であり、ロッソネロはこの数字をさらに伸ばし、スクデット獲得を直接狙いたいと考えている。 公言されている目標は、昨夏の移籍市場での過ちを繰り返すことなく、シーズン15～20ゴールを挙げられる正真正銘の「ナンバー9」をアッレグリ監督の下に迎え入れることだ。というのも、長らく最有力候補と目されていたヴラホヴィッチが、7月に期限を迎えるユヴェントスとの契約を、意外にも延長する寸前まで来ているためでもある。では、ミランは攻撃陣をどのように刷新するつもりなのだろうか？
翻訳者：
フルクルグとンクンクの去就から新エース、そしてコスティッチまで：ミランの攻撃陣はどのように変わるのか
キーンが最優先ターゲット（契約解除条項なし）
昨夏、キーンは単なる噂の域を出なかった。彼はキャリア最高のシーズンを終えたばかりで、6200万ユーロの契約解除条項が設定されていたため、チャンピオンズリーグに出場していないクラブにとっては手の届かない存在だった。 しかし今日、この金額はもはや選手の価値を反映していない。彼は今シーズン、浮き沈みの激しい一年を過ごしており、身体的な問題を抱えている上、フィオレンティーナ全体のパフォーマンスも非常に期待外れで、本来の実力を下回っている。それでもモイゼは、アッレグリが求める理想像に完璧に合致している。それは、素早くディフェンスの裏を突くことができるだけでなく、その身体能力を活かしてペナルティエリアを埋め尽くす能力も備えた、現代的なストライカーだ。 さらに、相互の信頼関係とイタリアサッカーへの理解という、他の2つの決定的な要素も忘れてはならない。ミランの意図は、移籍金条項の金額を引き下げるよう交渉し、イタリア代表のこのセンターフォワードを獲得することにある。 フィオレンティーナが望む技術的な交換要員の投入にも、場合によっては応じる姿勢を見せている。本人との間には大きな問題はないはずだ。フィレンツェやフィオレンティーナとの絆はあるものの、新たな挑戦を求める意向が最も有力視されており、タレ（およびミランの経営陣全般）との良好な関係が、彼の決断を左右する要因となり得る。 障害となり得るのはパラティチ氏だ。ミランとの交渉が最終段階で決裂し、関係があまり良くないため、同選手を他のチームに放出することを望む可能性もある。
フルクルグ、苦戦を強いられる
キーン、あるいはより一般的に言えば、チームに新たなストライカー（背番号9）を迎えるための枠を空けることになるのは、おそらくフルクルグだろう。ハノーファーの「戦車」は、ここでの12試合に出場し、合計749分間プレーして、レッチェ戦で決めた決勝ゴールを1つ記録している。しかし何よりも、アッレグリ監督によって先発起用されたのは、フィレンツェでのアウェイ戦のみだった。 ニクラスは、指の骨折という痛みを抱えながらもプレーし、その闘志とチームへの献身的な姿勢で皆を感銘させた。しかし、ウェストハムからの500万ユーロでの買い取りオプションを行使したとしても、それは間違いなく長期的な投資とは言えず、このミランにとっての投資とはならないだろう。だからこそ、現時点では、完全移籍で残留するよりも、シーズン終了後にそれぞれの道を歩む可能性の方がはるかに高いのだ。
危うい状況にあるンクンク
セリエAとコッパ・イタリア通算25試合で6ゴール3アシスト――これが、昨夏の移籍市場で最も高額な補強選手となったンクンクがこれまでに記録した成績だ。彼の移籍金は基本額3800万ユーロにボーナス400万ユーロが加わり、さらに年俸500万ユーロが支払われている。 クリストファーはトップクラスのポテンシャルを時折垣間見せるにとどまっており、来季の残留を確実にするためには、シーズン終盤で説得力のあるパフォーマンスを見せなければならない。しかし、クラブの意向とは別に、選手本人は異なる評価を下している可能性がある。というのも、直近の冬の移籍市場において、クラブ首脳陣からの信頼があまり感じられなかったからだ。
レアオ、契約更新へ
シーズン開幕から続く怪我の問題はあるものの、レアオはアッレグリ監督の下でますます主力ストライカーとしての地位を確立すべく努力を重ねている。その成果と姿勢を考慮すれば、リーグ戦での得点が2桁まであと1点という状況も、十分に評価に値するものだ。彼の周辺関係者がミランと2031年までの契約延長について協議していることを踏まえると、来シーズンも残留する可能性は高い。
プリシッチは待機中
プリシッチに関しては、関係者の合意により、彼の将来についてはシーズン終了後にのみ代理人と協議が行われることになっており、状況は確かにより複雑だ。 ミラン側には2028年までの自動更新オプションを行使する可能性があり、市場から鳴り響き始めた誘いの声をかき消すべく、大幅な給与改定を伴う2031年までの契約更新を協議する前に、間違いなくこのオプションが行使されるだろう。
コスティッチの予定
現在（キーン）と未来への一石二鳥：これがミランの力強く野心的な構想だ。未来を担う選手として常に名前が挙がっているのはアンドレイ・コスティッチであり、キロフスキはパルチザン・ベオグラードとの交渉を500万ユーロと将来の転売益の一定割合でまとめることができると確信している。 2007年生まれのモンテネグロ人選手は、アッレグリ監督の指示のもと、ミラン・フトゥーロとトップチームを行き来することになるだろう。