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フリー移籍を控えるポーランド代表FWロベルト・レヴァンドフスキが、バルセロナのチームメイトに涙の別れの言葉を寄せた。
大胆なチャンピオンズリーグ予想
レアル・ベティス戦を前に最後の練習を終えたレヴァンドフスキは、退団ではなくクラブの未来を語る感動的なスピーチを行った。カタルーニャで過ごした4年間で欧州タイトルは獲得できなかったが、彼は現在のチームが欧州制覇の運命にあると確信している。カデナSERによると、彼はチームメイトに「君たちはチャンピオンズリーグを勝ち取る準備ができている」と語ったという。
彼は話しながら涙を浮かべ、自らの遺産に大きな誇りを持っていることを示した。スピーチのあと、トップチームの全選手が歩み寄り、抱擁を交わした。キャプテンのロナルド・アラウホとハンス・フリック監督も、若手の手本となった背番号9に敬意を表した。
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カンプ・ノウでの感動的な場面
週末のレアル・ベティス戦で3-1と勝利し、このストライカーはサポーターに別れを告げた。83分、フリック監督は彼に単独で栄誉のパレードをさせ、スタジアムが最後の拍手に包まれた。
試合終了のホイッスルが鳴ると、レヴァンドフスキは家族と共にファンにこう語った。「今日は感慨深く、辛い日です。バルセロナに来たとき、このクラブの大きさは知っていましたが、皆さんのサポートは信じられないほどでした。最初からここを家のように感じました。 皆さんが私の名を叫んでくれたことは決して忘れません。チームメイト、コーチ、クラブの皆に感謝します。バルサでプレーできたことを誇りに思います。この4年間、私たちは多くの喜びを共有しました。成し遂げたすべてに誇りを感じています。今日、このスタジアムに別れを告げますが、バルサはいつも私の心にあります。ヴィスカ・エル・バルサ、ヴィスカ・カタルーニャ。」
チームメイトや監督が、チームを去るポーランド人選手に敬意を表した
ロッカールームの若い世代にレヴァンドフスキが与えた影響は、SNSに寄せられた追悼メッセージが示している。10代のスター、ラミン・ヤマルはインスタグラムに「レジェンド、君がいなくて寂しくなるよ」と簡潔に綴った。フレンキー・デ・ヨングも、彼がピッチ内外で多くの人々にインスピレーションを与えてきたと感謝を述べた。
2つのクラブで彼と働いたフリックも同様の意見を述べた。元バイエルン監督は「真のプロフェッショナルでロールモデル」と称え、192試合119得点を挙げた彼の後任を見つける難しさを認めた。
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カタルーニャで輝いた輝かしい実績
レヴァンドフスキはバルセロナで7つのタイトルを獲得し、輝かしい成績を残して退団する。リーガ・エスパニョーラ3回、コパ・デル・レイ1回、スペイン・スーパーカップ3回制した。33歳でバイエルンから加入したが、優れたフィジカルで最後まで高いパフォーマンスを維持した。
次の移籍先は未発表だが、サウジ・プロリーグの高額オファーやMLSの関心が報じられている。キャリアの終着点がどこであれ、組織再編の時期にあったクラブをスペインの頂点に導き、現代のバルセロナ・アイコンとしての地位を確固たるものにした。