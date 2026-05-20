週末のレアル・ベティス戦で3-1と勝利し、このストライカーはサポーターに別れを告げた。83分、フリック監督は彼に単独で栄誉のパレードをさせ、スタジアムが最後の拍手に包まれた。

試合終了のホイッスルが鳴ると、レヴァンドフスキは家族と共にファンにこう語った。「今日は感慨深く、辛い日です。バルセロナに来たとき、このクラブの大きさは知っていましたが、皆さんのサポートは信じられないほどでした。最初からここを家のように感じました。 皆さんが私の名を叫んでくれたことは決して忘れません。チームメイト、コーチ、クラブの皆に感謝します。バルサでプレーできたことを誇りに思います。この4年間、私たちは多くの喜びを共有しました。成し遂げたすべてに誇りを感じています。今日、このスタジアムに別れを告げますが、バルサはいつも私の心にあります。ヴィスカ・エル・バルサ、ヴィスカ・カタルーニャ。」