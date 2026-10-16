ロシア・ウズベキスタン系の実業家アリシェル・ウスマノフが、エヴァートンへの資金面での関与を再開する方法を積極的に探っていると、talkSPORTが伝えた。放送関係者のアラン・ブラジルは金曜日、マージーサイドのクラブが再びオーナー交代の可能性に備えるなか、この億万長者が状況を注視していると明かした。

現在の米国人オーナーは、経営権を握る保有株式の売却を検討していると正式に認めた。これにより、かつての投資家が戻る道が開かれたようだ。この予想外の動きについて番組内で語ったブラジルは、「確認は取れていないが、ウスマノフがエヴァートンへの関与を再開しようとしていると聞いている。彼には相当な、相当な資金がある……」と述べた。