AFP
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フリードキン・グループの売却計画が進む中、制裁対象の大富豪アリシェル・ウスマノフがエヴァートンへの再投資を画策
アラン・ブラジル、投資に関する噂を明かす
ロシア・ウズベキスタン系の実業家アリシェル・ウスマノフが、エヴァートンへの資金面での関与を再開する方法を積極的に探っていると、talkSPORTが伝えた。放送関係者のアラン・ブラジルは金曜日、マージーサイドのクラブが再びオーナー交代の可能性に備えるなか、この億万長者が状況を注視していると明かした。
現在の米国人オーナーは、経営権を握る保有株式の売却を検討していると正式に認めた。これにより、かつての投資家が戻る道が開かれたようだ。この予想外の動きについて番組内で語ったブラジルは、「確認は取れていないが、ウスマノフがエヴァートンへの関与を再開しようとしていると聞いている。彼には相当な、相当な資金がある……」と述べた。
- Getty Images Sport
豊富な資金力と歴史的なつながり
ウスマノフ氏は140億ドルという巨額の純資産を持ち、かつてエヴァートンのオーナーだったファルハド・モシリ氏と緊密に協力していた。2人はマージーサイドのクラブに注力する以前、アーセナルの株式14.58％を共同で保有していた。2017年には、ウスマノフ氏が自身の会社USMホールディングスを通じ、練習施設フィンチ・ファームの命名権を1100万ポンドで取得する契約に合意した。
その後、女子チームのスポンサーとなり、商業面での影響力をさらに広げた。ブラジルはこう付け加えた。「モシリ氏の背後にいたウスマノフ氏は、可能なら再び関与し、エヴァートンに多額の資金を投入しようとしているように見える」
フリードキン・グループ、適任の後任者を探す
ウスマノフ氏の復帰が取り沙汰されるなか、フリードキン・グループは2024年12月の買収から2年足らずで、エヴァートンを正式に売却対象とした。クラブは公式声明を発表し、経営権の売却を含む新たな投資の選択肢をオーナーが積極的に検討していることを認めた。
声明では、ふさわしい後継者の必要性を強調し、次のように述べた。「クラブを前進させ、これまでに築いた勢いをさらに強めていく適切な担い手だと我々が強く確信できる相手からの関心に限り、検討する」
- AFP
エヴァートンの今後は？
復帰に意欲を見せているものの、ウスマノフ氏の前には、2022年3月に英国政府が科した厳しい制裁という大きな障壁が立ちはだかる。英当局が制裁措置の解除を拒否しているため、現行法の下では早期復帰は事実上不可能だ。一方、フリードキン・グループは、マージーサイドのクラブを前進させる理想的な買い手が現れるまで、エヴァートンへの資金提供を続ける。
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