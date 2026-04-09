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フリックの決定にバルセロナのスター選手が激怒

バルセロナ 対 アトレティコ・マドリー
バルセロナ
アトレティコ・マドリー
チャンピオンズ リーグ
ハンジ・フリック
ロベルト・レヴァンドフスキ
スペイン

互いに敬意を払っているにもかかわらず、フレックはレヴァンドフスキの期待を裏切った。

バルセロナのFWロベルト・レヴァンドフスキは、水曜日のアトレティコ・マドリード戦で前半終了間際に交代し、落胆した。

バルセロナはホームのスポティファイ・カンプ・ノウでチャンピオンズリーグ準々決勝第1戦を戦い、アトレティコ・マドリードに0-2で敗れた。

前半終了間際にパウ・コパースが退場し、フリック監督は勝ち残りを狙って戦術変更を余儀なくされた。 

ハーフタイムにはペドリが体調不良で退き、戦術的判断としてレヴァンドフスキも交代。代わりにマルクス・ラッシュフォードが起用された。

  • フレックの決定はレヴァンドフスキの気に入らなかった

    『スポルト』紙によると、フリック監督の采配はレヴァンドフスキの意に反した。特に後半、カタルーニャのチームが本物のストライカーを必要とした重要な試合では、不満は強かったという。

    彼はセンターバックの間に入り、ウイングのためにスペースを作る役割で先発。いくつかのヘディング争いは制したが、厳しいマークに苦戦した。 

    退場前にプレスでミスを犯したが、得点機もあった。

    フリック監督とは相互尊重の関係にあるが、負傷もなかったため後半も出場しチームに貢献できたはずだと考えている。

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