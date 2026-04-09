フリックの決定にバルセロナのスター選手が激怒

バルセロナのFWロベルト・レヴァンドフスキは、水曜日のアトレティコ・マドリード戦で前半終了間際に交代し、落胆した。
バルセロナはホームのスポティファイ・カンプ・ノウでチャンピオンズリーグ準々決勝第1戦を戦い、アトレティコ・マドリードに0-2で敗れた。
前半終了間際にパウ・コパースが退場し、フリック監督は勝ち残りを狙って戦術変更を余儀なくされた。
ハーフタイムにはペドリが体調不良で退き、戦術的判断としてレヴァンドフスキも交代。代わりにマルクス・ラッシュフォードが起用された。
バルセロナのFWロベルト・レヴァンドフスキは、水曜日のアトレティコ・マドリード戦で前半終了間際に交代し、落胆した。
バルセロナはホームのスポティファイ・カンプ・ノウでチャンピオンズリーグ準々決勝第1戦を戦い、アトレティコ・マドリードに0-2で敗れた。
前半終了間際にパウ・コパースが退場し、フリック監督は勝ち残りを狙って戦術変更を余儀なくされた。
ハーフタイムにはペドリが体調不良で退き、戦術的判断としてレヴァンドフスキも交代。代わりにマルクス・ラッシュフォードが起用された。
『スポルト』紙によると、フリック監督の采配はレヴァンドフスキの意に反した。特に後半、カタルーニャのチームが本物のストライカーを必要とした重要な試合では、不満は強かったという。
彼はセンターバックの間に入り、ウイングのためにスペースを作る役割で先発。いくつかのヘディング争いは制したが、厳しいマークに苦戦した。
退場前にプレスでミスを犯したが、得点機もあった。
フリック監督とは相互尊重の関係にあるが、負傷もなかったため後半も出場しチームに貢献できたはずだと考えている。
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