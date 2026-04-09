フリックの決定にバルセロナのスター選手が激怒

バルセロナのFWロベルト・レヴァンドフスキは、水曜日のアトレティコ・マドリード戦で前半終了間際に交代し、落胆した。

バルセロナはホームのスポティファイ・カンプ・ノウでチャンピオンズリーグ準々決勝第1戦を戦い、アトレティコ・マドリードに0-2で敗れた。

前半終了間際にパウ・コパースが退場し、フリック監督は勝ち残りを狙って戦術変更を余儀なくされた。

ハーフタイムにはペドリが体調不良で退き、戦術的判断としてレヴァンドフスキも交代。代わりにマルクス・ラッシュフォードが起用された。