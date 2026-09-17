ハンジ・フリック体制のバルセロナは、今季ここまで公式戦7連勝という歴史的なスタートを切った。最新の勝利はホームでのラシン・サンタンデールに7-2で大勝という圧巻の形でもたらされ、クラブに新たな金字塔を打ち立てた。これまでの記録はシーズン開幕からの6連勝で、1929-30、1960-61、2018-19の各シーズンに達成されていたが、いずれのチームも7連勝には届かなかった。

試合終了後、フリックはチームのパフォーマンスとメンタリティーに満足感を示した。

「自分たちのプレーと勝ち点3が気に入った。私は満足しているし、チームも満足している。ラシンと戦うのは簡単ではない」とフリックはメディアに語った。