Joan Gosa
翻訳者：
フリックの壮麗なる7連勝！ 止まらないバルセロナ指揮官が記録更新の連勝で歴史を作る
カタルーニャで新たなマイルストーンを打ち立てる
ハンジ・フリック体制のバルセロナは、今季ここまで公式戦7連勝という歴史的なスタートを切った。最新の勝利はホームでのラシン・サンタンデールに7-2で大勝という圧巻の形でもたらされ、クラブに新たな金字塔を打ち立てた。これまでの記録はシーズン開幕からの6連勝で、1929-30、1960-61、2018-19の各シーズンに達成されていたが、いずれのチームも7連勝には届かなかった。
試合終了後、フリックはチームのパフォーマンスとメンタリティーに満足感を示した。
「自分たちのプレーと勝ち点3が気に入った。私は満足しているし、チームも満足している。ラシンと戦うのは簡単ではない」とフリックはメディアに語った。
- ZUMA Press Wire
勢いを築き、容赦ない強度を示す
フリック監督のチームは、破壊力のある攻撃と執拗な守備の運動量を両立し、開幕からの7試合で33得点を挙げ、失点はわずか7に抑えている。この完璧なスタートには、エルチェ、アスレティック・クルブ、ラージョ・バジェカーノ、バレンシア、フェイエノールト、レバンテ、そして今回のラシン・サンタンデール戦での圧勝が含まれる。ドイツ人指揮官は、この高い強度とチーム全体の責任感を維持することが、継続的な成功のために重要だと強調した。
「良いスタートを切るのはいつだっていいことだが、大事なのはどう終えるかだ。それは自信を与えてくれるし、私はこの勢いと強度が気に入っている。全員がプレスをかけ、全員が関わっている。チームとしてどう機能するかが重要だ」とフリック監督は説明した。
アデイェミが順応し、存在感を示す
チーム全体が素晴らしい好調ぶりを見せる中、同胞のカリム・アデイェミも加入後、徐々に本領を発揮し始めている。フリックはこのFWの驚異的なスピードと貢献を称賛し、チームの戦術的な要求に着実に適応しつつあると指摘した。
「彼はまだ改善できるし、我々のプレーのやり方に完全に適応する必要もある。それでも、今日見たように、彼は我々に多くをもたらしてくれる。彼のことをうれしく思うし、見ていて気に入っている。楽しませてくれる選手であり、ピッチ上ですべてを出し尽くす良い人物だ。彼のスピードは信じられないほどだ」とフリックは語った。
- Joan Gosa
次のテストに焦点を移す
クラブ新記録樹立は十分に祝福に値するものの、フリックはすでに今後の試合で基準を維持することへと意識を向けている。過密日程の中で慢心する余地はなく、バルセロナは今週末、国内での新たな厳しい一戦に向けて準備を進めている。ハンジ・フリック監督のチームは、土曜日にラモン・サンチェス・ピスフアンで行われるセビージャとのアウェー戦で、その驚異的な連勝をさらに伸ばすことを目指す。
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