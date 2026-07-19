スペインが2026年サッカーW杯で優勝！ルイス・デ・ラ・フエンテ監督率いるチームは、米国イースト・ラザフォードの決勝で延長戦の末、アルゼンチンを1-0で破った。決勝点は途中出場のフェラン・トーレス（106分）。スペイン代表選手たちの採点とレビューはこちら。

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