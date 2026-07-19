スペインが2026年サッカーW杯で優勝！ルイス・デ・ラ・フエンテ監督率いるチームは、米国イースト・ラザフォードの決勝で延長戦の末、アルゼンチンを1-0で破った。決勝点は途中出場のフェラン・トーレス（106分）。スペイン代表選手たちの採点とレビューはこちら。
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スペインが2026年サッカーW杯で優勝！ルイス・デ・ラ・フエンテ監督率いるチームは、米国イースト・ラザフォードの決勝で延長戦の末、アルゼンチンを1-0で破った。決勝点は途中出場のフェラン・トーレス（106分）。スペイン代表選手たちの採点とレビューはこちら。
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スペインがボールを失った直後、サイモンは5分目に素早く反応。ゴールから飛び出し、突破してきたメッシの前に立ちはだかり、ボールをクリアした。その後、アルゼンチンがシュートを放たなかったため、彼にやるべきことはなかった。延長戦の終盤、再び試される場面があったが、そのシュートは彼の守るゴールには向かわなかった。評価：3.5。
右サイドバックは堅実なプレーを見せた。守備は注意深く、攻撃にも積極的に参加し、しばしばプレーの中心に立っていた。ポロはいくつかの良いパスを出したが、特に画期的なプレーはなかった。評価：3。
19歳178日でW杯決勝に出場したバルセロナDFクバルシは、ペレ、ベルゴミ、ヤマルに次ぐ史上4番目の若さ。鋭いパスで攻撃を活性化し、1対1やポジショニングでも安定。 攻撃でも右足シュートで脅威となり、マルティネスは辛うじてCKに逃れた（77分）。評価：2。
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センターライン付近でボールを失い、メッシに抜け出された。GKサイモンはペナルティエリアを大きく出てクリアした（5分）。その後はミスをせず、守備でも安定。81分、ウィリアムズのクロスをヘディングしたが枠を外れた。評価：2.5。
まもなくレアル・マドリードに加入するこの選手は、何度も攻撃に参加したが、決定機では運がなく、43分には17mからの左足シュートがゴール右に1m外れた。全体的には及第点。評価：3。
キャプテンはスペイン代表の要として適切な位置取りからボールを吸引し、数多くのタッチからプレッシャー下でも冷静に配球した。チームメイトへの影響力は抜群で、リーダーそのものである。評価：2。
PSGのこの選手は悪くないプレーを見せ、スペインの攻撃ではしばしば関与した。だが決定的な脅威は少なかった。守備は問題なし。デ・ラ・フエンテ監督は62分からペドリを投入し、ファビアンを下げた。評価：3。
ヤマルは19歳6日でW杯決勝に出場し、開始5分で左足シュートを放ったがGKマルティネスに阻まれた。その後もドリブルで仕掛けたがタリアフィコに抑えられた。 後半はスプリントの勢いと押し込みの力強さが目立ち、意欲も高まった。最高の場面はロスタイム8分の直接FKだったが、マルティネスにコーナーへ弾き出された。評価：2.5。
オルモスの見事なターンから生まれたチャンスを、ヤマルは序盤に活かし、シュートまで持ち込んだ（5分）。 元ライプツィヒの彼はマークを振り切り、何度も巧みにポジションを取ってチームにチャンスを作った。64分には中央からバウンドシュートでGKマルティネスを動揺させた。しかし75分で交代。評価：2.5。
バエナはよく動き回ったが、決定的なプレーは少なかった。39分にはオヤルサバルのチャンスを演出。後半開始直後の右足シュートはGKマルティネスに阻まれた。評価：4。
スペインのトップストライカーは、フリア・ロハの先発メンバーで最もボールに触れず、空中戦で孤立した。オヤルサバルは動き回り、下りてボールを捌く場面もあったが、決定力不足。 39分にはペナルティエリア際から左足シュートを放ったが、マルティネスに難なくセーブされた。60分を待たずに交代。評価：4。
ペドリ（62分出場）：ファビアンに代わり出場。ロドリの隣で堅実なプレー。パスが正確で守備も安定。93分にはウィリアムズへ好クロス。評価：2.5。
フェラン・トーレス（62分出場）：オヤルサバルに代わって入り、5分後にはヤマルのクロスに反応。6mの位置から放ったヘディングは枠を捉えきれなかった。ポジションを頻繁に移動し、アルゼンチン最終ラインを揺さぶった。 87分のシュートは枠を捉えられなかったが、106分には鮮やかな一撃で決勝点をマーク。スペインに優勝をもたらした。評価：1.5。
ミケル・メリノ（75分出場）：オルモに代わって投入。巧みな動きでマークを難しくし、103分のヘディングはわずかに右へ外れた。評価：3。
ニコ・ウィリアムズ（75分出場）：バエナに代わり投入され、徐々に試合にフィット。カウンターでは中央へのシュートを選択し、やや自己中心的な判断だった（90分+3）。 延長開始直後にはフリーで至近距離からヘディングしたが、枠を捉えきれなかった。それでも攻撃の起点となり、トーレスの決勝点につながる巧みなヘディングパスで優勝に貢献。評価：2。
マルティン・ズビメンディ（99分～）：ロドリに代わって出場。目立ったプレーなし。評価なし。
エリック・ガルシア（99分出場）：ラポルテに代わって出場したが、前任者同様、仕事量は少なかった。評価なし。