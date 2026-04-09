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FC Barcelona v Atletico de Madrid - UEFA Champions League 2025/26 Quarter-Final First LegGetty Images Sport
Yosua Arya

翻訳者：

フリアン・アルバレスは、バルセロナ戦でアトレティコ・マドリードの驚異的なゴールを決める前に、練習でフリーキックを6本も外していたことを明かした

フリアン・アルバレス
アトレティコ・マドリー
バルセロナ 対 アトレティコ・マドリー
バルセロナ
チャンピオンズ リーグ

アトレティコ・マドリードがバルセロナに勝利した試合で、ジュリアン・アルバレスは鮮やかなフリーキックを決めた。しかし直前、練習場では思わぬ苦戦を強いられていたと明かした。大舞台での活躍とは裏腹に、わずか24時間前の非公開練習では決定率が低かったと認めた。

  • アルバレスの練習問題

    ピッチでの成功はたいてい地道な反復練習の成果だが、アルバレスはアトレティコ・マドリードの重要なチャンピオンズリーグ戦に向けた準備が計画通りに進まなかったと明かした。2-0の勝利を決定づける好プレーを見せながらも、この元マンチェスター・シティの選手は「練習では精度が全く欠けていた」と告白した。

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  • FBL-EUR-C1-BARCELONA-ATLETICO MADRIDAFP

    アルゼンチン人選手、試合当日の挽回

    前半終了間際、ストライカーはゴール上隅へ美しいカーブを掛けたシュートを決めた。これは、バルセロナのDFパウ・クバルシがジュリアーノ・シメオネへのタックルで退場し、流れが変わった結果だった。

    試合後、彼は「昨日はフリーキックを5、6回練習したが決まらなかった。今日はその日だった。重要な場面で決まってとても嬉しい」と語った。

  • チャンピオンズリーグで歴史を刻む

    見事なシュートで決めたこのゴールは、アルバレスのクラブ史での地位を確固たるものにした。これで9ゴール目。アトレティコ・マドリード選手としてチャンピオンズリーグ1シーズンでの最多得点記録となった。

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    次は何が待っているのでしょうか？

    「ロヒブランコス」は国内リーグに集中し、ラ・リーガでセビージャと対戦する。アトレティコは30試合で勝ち点57とし、3位ビジャレアルの1ポイント差4位。シメオネ率いるチームはその後、ワンダ・メトロポリターノでバルセロナと第2戦を戦う。

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