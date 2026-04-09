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フリアン・アルバレスは、バルセロナ戦でアトレティコ・マドリードの驚異的なゴールを決める前に、練習でフリーキックを6本も外していたことを明かした
アルバレスの練習問題
ピッチでの成功はたいてい地道な反復練習の成果だが、アルバレスはアトレティコ・マドリードの重要なチャンピオンズリーグ戦に向けた準備が計画通りに進まなかったと明かした。2-0の勝利を決定づける好プレーを見せながらも、この元マンチェスター・シティの選手は「練習では精度が全く欠けていた」と告白した。
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アルゼンチン人選手、試合当日の挽回
前半終了間際、ストライカーはゴール上隅へ美しいカーブを掛けたシュートを決めた。これは、バルセロナのDFパウ・クバルシがジュリアーノ・シメオネへのタックルで退場し、流れが変わった結果だった。
試合後、彼は「昨日はフリーキックを5、6回練習したが決まらなかった。今日はその日だった。重要な場面で決まってとても嬉しい」と語った。
チャンピオンズリーグで歴史を刻む
見事なシュートで決めたこのゴールは、アルバレスのクラブ史での地位を確固たるものにした。これで9ゴール目。アトレティコ・マドリード選手としてチャンピオンズリーグ1シーズンでの最多得点記録となった。
- AFP
次は何が待っているのでしょうか？
「ロヒブランコス」は国内リーグに集中し、ラ・リーガでセビージャと対戦する。アトレティコは30試合で勝ち点57とし、3位ビジャレアルの1ポイント差4位。シメオネ率いるチームはその後、ワンダ・メトロポリターノでバルセロナと第2戦を戦う。