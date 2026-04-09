フリアン・アルバレスは、バルセロナ戦でアトレティコ・マドリードの驚異的なゴールを決める前に、練習でフリーキックを6本も外していたことを明かした

前半終了間際、ストライカーはゴール上隅へ美しいカーブを掛けたシュートを決めた。これは、バルセロナのDFパウ・クバルシがジュリアーノ・シメオネへのタックルで退場し、流れが変わった結果だった。

試合後、彼は「昨日はフリーキックを5、6回練習したが決まらなかった。今日はその日だった。重要な場面で決まってとても嬉しい」と語った。